Jsem vděčný dezolát

Sám v sobě se totiž nevyznám, a tak je cenné, když odborník světově vědeckého formátu nastaví zrcadlo mému myšlení, v němž konečně mohu najít světlo vědeckého kapitalismu na konci tunelu a vybřednout ze svého utkvělého neopostmarxismu … věčného dezolacioiluzioLacionalismu

Ano, jsem otcem svých myšlenek. V tom se úplně vidím. K úplnému štěstí mi vadí akorát možnost udělat si ze svých chtíčů vládní usnesení, na jehož základě by mohl státní zástupce vyhrožovat mým protivníkům, že nevyznávají jedinou nevědeckou dezolátní pravdu. Naše vědecko kapitalistická vláda takové usnesení má. Rusko je agresor. I když z toho nic víc neplyne, než že vstoupilo na cizí území jako první. Za posledních padesát let to udělaly různé země mnohokrát a nikdo na ně neuvalil totální sankce. Ano, naprosto vědecké je nastavit si vládním usnesením základní dogmatický axiom, a ne vynucování tohoto uměle nejdůležitějšího faktu vyvozovat totální politiku vůči vlastnímu obyvatelstvu. Poučné. My dezoláti se zdržujeme pochybnostmi a Popperovskou falzifikací nálezů, abychom objektivizovali skutečnost nejblíž realitě. No, jo, zapomněli jsme, že pravda potřebuje vládní usnesení nebo spartakiádní hlasování většiny podpořené vybranými fakty uprostřed záplavy nesmyslných invektiv.

Tak prezident Zelenský je prý nám dezolátům trnem v oku. Je vidět, že se autor tohoto tvrzení nevypravil na náš celosvětový dezolátní sjezd. Tam by se dozvěděl, že na to nemáme žádné usnesení, které by někdo vymáhal, aby znělo unisono. Já si třeba myslím, že je Zelenský statečný člověk v pochopitelné situaci jednající v zájmu své země. Nemusím s ním ve všem souhlasit, ale v tomto je zcela konzistentní. Má nějakou nacionální představu o tom, co jeho domnělý názor chce a toho se prostě snaží dosáhnout. Naprosto pochopitelné a nic, co by mělo činit nějaký nenávistný problém. V čem se my dezoláti neshodneme ani sami mezi sebou jsou různé teorie, jak se Zelenský stal prezidentem a kdo za to může. Někteří se domnívají, že za to může Majdan a redukce voličů východní Ukrajiny, kteří s převratem po Majdanu nesouhlasili. Za to na ně předchůdce Zelenského poslal armádu, která vraždila, znásilňovala a zakazovala ruštinu. V odborných publikacích, dokonce oficiálních dějinných publikací o Ukrajině vydaných před rokem 2021 se lze ještě snadno dočíst. Někteří dezoláti si myslí, že americkými či dalšími tajnými službami byly prostřednistvím neziskovek investovány do Majdanského převratu značné prostředky, což jistě není demokratické, a proto neuznávají volbu Zelenského vůbec za právoplatnou. Nakonec Zelenský také, stejně jako jeho předchůdci, neuznával jakákoli referenda ukrajinských občanů, kteří toužili po samostatnosti, za daných podmínek ve státě.

Jinými slovy, akce tajných služeb nemusí vůbec znamenat, že je to svatý zájem USA na všechny časy. Se změnou vedení země se může ukázat, že taková akce nebyla vlastně žádoucí a politicky prozřetelná. Tak se proto dnes může jevit jistý americký odvrat za pochopitelný, zejména mezi dezoláty. Teoretici a idealisté vědeckého kapitalismu to odmítají jakkoli vnímat a vstřebat, čímž jasně realizují brzdný axiom o problému vydaný naší vládou k problému agresora na Ukrajině.

Zelenský jezdil do USA žebrat o peníze proto, že tajné služby nemohly přiznat svůj podíl na Majdanu a hraje se divadlo na ad hoc řešení. Takže logiku to má zcela jasnou. Veřejnosti se věší bulíky na nos. Ve skutečnosti jde totiž nakonec zase jen o peníze, pokud ovšem není v čele státu fanatik, který romanticky nastoluje jediné pravdivé postoje a řešení. V tomto smyslu se vyznamenal Biden a nechvalně proslulý čtverák Fiala.

Chápu, že nedezoláti jsou v zajetí vědeckého kapitalismu rozhořčeni, že by se mohla veřejnosti říkat jakákoli pravda o problému a obcházelo se tím dogmatické usnesení o jediné zásadní vině a neexistující historii revize výsledků studené války, pádu železné opony a prapodivně zkorumpovaných vztazích Ruska s Ukrajinou, o níž by se dalo napsat několik thrillerů. Tedy, nic není jasné. Z jedné strany nemáme o skutečnostech správné a pravé informace, neboť naše ústřední četka přebírá ukrajinské válečné zpravodajství jako bezvadný smysl života. Na druhé straně jsme zaplavováni nepřetržitou přehršlí invektiv a zbytečných informacích o tom, jak dezolát či dezoláti myslí. Vypadá to, že bychom jako dezoláti měli už konečně založit stranu a vydávat nějaké komuniké nebo se zanedlouho dozvíme, že jsme nejenom kolaboranti, ale vlastně potomci čarodějnic z Velké Losenice a je nám třeba spíše Bobliga než sladkobolného Foltýna. Vliv dezolátů roste a já bych takové partii prorokoval, že může předstihnout samotné ANO. 46 % voličů by nám mohlo umožnit vládnout s pětiprocentní straničkou odtrženou od reality libovolným způsobem, což by za nějaké to ministerské křeslo vzala ráda každá. Budeme o tom uvažovat .))) ale hlavně jsem chtěl ukázat, o čem všem jsme, my dezoláti, schopni uvažovat, navzdory předpokladům vědeckého kapitalismu…