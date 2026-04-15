Jsem sudetský Němec a chci se s vámi kamarádit!
(Čtěte jen na vlastní nebezpečí, které vám hrozí, když nemáte nadhled a smysl pro humor.)
Když jste zakládali samostatný stát, chtěli jsme si kus toho státu vzít pro sebe a vyhnat všechny Čechy. To se nám bohužel povedlo, až když vám to přikázaly evropské velmoci. Přesto jsme nestrpěli to ubohé torzo Böhmen und Mähren a zatleskali kámo Hitlerovi, když vás konečně obsadil úplně. Ochránili jsme vás, proto se to jmenovalo Protektorát, etymologicky podle protekce, kterou jste u nás měli.
Moji předkové k vám přišli jako technologický a kulturní předvoj civilizace. Mluvili jste nějakým zastaralým složitým jazykem, který jsme se staletí odmítali učit, coby literárně a kulturně podřadný systém normálně zvaný hatmatilka. Sice se holedbáte, že jste základní náboženský text přeložili dříve než my Němci, ale my jsme jej přeložili srozumitelněji, protestantštěji, přičemž jsme neopisovali od nějakého při zdi Husa. Luther se proto civilizovaně a příčetně nezapálil, ale oženil.
My nemůžeme za to, že jste neukáznění a neurotičtí. Dokud jsme nepřišli my, neměli jste kromě pár německých měst žádná sídla a neuměli jste s územím naložit. Pěkně jsme se nadřeli a vypulírovali pohraniční hory, že v nich zavládl ráj na zemi. Vy jste měli ještě dlouho stejné možnosti, jako my Němci. Vy jste ale místo budování a obchodu vyházeli úředníky pravdivého, spravedlivého a milého monarchy vyházeli z okna. Kdybyste je zapíchli, mohli jste později tvrdit, že to bylo v sebeobraně. Ztratili jste díky bezbarvému odboji srovnatelnou rychlost vývoje a propadli se v Evropě podruhé na dno. Před husitstvím byl váš jazyk jedním z jazyků diplomacie, ale po křížových výpravách, které jste brutálně a nečestně zlikvidovali jste se stali obětí hospodářské blokády a začali upadat. Defenestrace jen potvrdila, že se s vámi nedá mluvit a proč by se pak váš jazyk ještě někdo učil, když se s ním obchody nedohodnou? Nejsme blázni.
Někteří dezinformátoři – zlé jazyky říkají, že prý jsme my sudetští Němci za to, co jsme u vás vybudovali dostali zaplaceno. No postavili jsme si domky sami za svoje prachy. Nezainvestované pozemky stejně neměly žádnou cenu a odpočty na daních ve všemožných Lhotách (Lhůtách) jste nám vlastně nedali a jestli jste to vůbec počítali a zaúčtovali, to pochybujeme. Navíc jste doklady nepředložili německy povinným zástupcům Němců a dělali jste si ve své málem menšinové zemi, co jste chtěli. Potlačovali jste jakoukoli německost a stříleli do pokojných demonstrantů vždy a bez rozmyslu, jak říkáte po vašem: Hlava nehlava. Tomu my rozumíme, a to jediné si pamatujeme.
Mezi naše krásné a mírumilovné domečky jste postavili různé řepíky a nevzhledné betonové boudy. Jenomže jste zapomněli, že naši krajané ty hroudy betonu přeletí a udělají z Prahy pouhý slovanský náznak sídla. Jak jsme mohli být k něčemu českému loajální, když jste nikdy nebyli loajální k našemu paritnímu německému? Ten průmysl, kterým se tak holedbáte jsme vybudovali my a naše děvečky a naši nádeníci tam dřeli do úmoru, jak říkáte po vašem: Od slunka do slunka. Tak jsme to vzali do svých rukou. Požádali jsme bratry o pomoc, které se nám se souhlasem celé Evropy dostalo. Jenomže vy jste stále provokovali a brzdili německý obchod, tak jsme si museli vzít takticky a z bezpečnostních důvodů i zbytek vašeho území. (To bylo ovšem vždy jen německým lénem.)
Jen díky nám jste nebyli vyvražďováni, jako podřadné rasy na východě. Naopak se vám nabízel program poněmčování, kdy kvalitní kandidáti elitního vzhledu dostali exkluzivní možnost žít v dostatku a pořádku německých pěstounů. Nechci vypočítávat různé podrazy a msty, dokonce atentáty. Tomu by se adekvátně jako terorismu bránil každý. Mnozí jsme byli samozřejmě antifašisté a utekli jsme dokonce na západ a bojovali proti nacismu takřka po vašem boku. Jenomže Beneš nám nechtěl umožnit paritní vládu, a tak jsme do ní vůbec nevstoupili a raději ani do vaší armády a bojovali spíše přímo v britských a francouzských jednotkách.
No a pak ten odsun, to jsme nečekali. Samozřejmě v chaosu a nenávisti konce války jste si vybili vztek na nepravých vinících války. My jsme byli oběti, jako vy. A čeho jsme se dočkali? Vyhnání a konfiskace majetku, vraždění a ponižování. Vaše zloba se poté proměnila v apokalypsu, kdy jste se začali vraždit i mezi sebou. Tak jsme jednu chvíli byli rádi, že to s vámi nemusíme řešit. Znovu jsme se v Německu postavili na nohy a předběhli vaše možnosti nejméně o dvacet let. Nyní bychom vám rádi pomohli s likvidací nečistého průmyslu, jak se o tom přemýšlí ve většině pokrokového Německa. Opět to nechápete, protože se nejste ochotni naučit řádně německy. Přesto jsme z citových důvodů ochotni vám znovu naslouchat a velkoryse vám odpustit většinu prohřešků. Stačí, když nám vrátíte náš majetek. Pokud zrušíte ty nedemokratické – kolektivně trestající dekrety, nebudeme od vás chtít reparace a bolestné. Nakonec jde o volný pohyb lidí a kapitálu nebo vám ne? Stále jste se nezavili nacionálního komunismu? Pomůžeme vám jej ze společnosti definitivně přečíslit. Stačí nám vrátit majetky, abychom se k vám mohli namigrovat.
O tom budeme vesele špitat na sjezdu našeho mančaftu. Jste srdečně vítáni, pokud si vše vyslechnete v německém jazyce dostanete od nás zdarma lízátka pro vaše nečetné děti. Vaše demografie se díky nám zase zvýší a obrátí k dobrému a pravdivému německému receptu: Arbat nicht frei, ale s námi Bémáky zas budete frajeři patřící do Evropy s dostatkem ropy.
Jistě máte doma naše šuplíky a řadu dalších německých vynálezů a specialit. Mnohdy zjistíte, že i čeština je vlastně jen odvozena od němčiny. Nezapomeňte, že naši předkové zde byli navzdory legendám dříve než praotec Čech. Markomani, Kvádové a Bémáci vás zdraví. Tak nenaleťte na žádnou protikampaň a přidejte se k nám.
Zdenek Horner
Blahopřeji Magyarovi i Maďarům
Prostě se po letech někde změnila dlouho zavedená vláda. Jednou k tomu dojít muselo. Pozitivní na tom je to, že porážka byla demokraticky přijata. Koneckonců i u nás Fiala odstoupil po prohraných volbách, jak velí demokracie.
Zdenek Horner
Demonstrace mne nelákají, nenávistné diskuze mne nudí
Kdysi jeden český spisovatel napsal Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století. Pan Brouček je v oné minulosti vystaven dilematu, zdali je pod jednou nebo pod obojí. Dnes se to tak vesele neodvíjí.
Zdenek Horner
A ještě zakotvit vedoucí úlohu novinářů ve společnosti
TOP 09 navrhuje zakotvit do ústavy členství Česka v NATO i Evropské unii. To je jen první krok. Potvrdí se tím bezpečnostní kontrola nad Českem. Budeme se jmenovat Česká euronatová ...
Zdenek Horner
Zločiny kolektivní viny
Vypjaté nacionalismy nebo vypjatá kolektivní hnutí způsobily marasmus dvacátého století. Neumíme se poučit, naopak chceme přepisovat historii? Z dnešního hlediska nemůžeme kolektivní tresty hájit, ale tenkrát byly jedinou ...
Zdenek Horner
Díky válce proti Íránu se bude všem špatně argumentovat
Zmatení posuzovacích metrů, který konflikt je agresí a který preventivní válkou je na světě. Válka je prostě špatná a je selháním komunikace. Tato válka rozhodně neprospěje Ukrajině, ani EU, ani Izraeli.
