Je spousta krásných věcí na světě

Pokud člověk dostane dobrou zprávu, má tendenci rázem všechno vidět růžově. Nejsem výjimkou. Mám prostou radost ze všeho na co se podívám. Bohužel o tom nemůže být život každý den, ale mně to asi tak týden vydrží.

Tak třeba nález lékaře černý na bílém s pointou: Negativní. To o mně vypovídá, jsem často negativní, jenomže tentokrát je to negativita pozitivní. Scházel jsem po schodišti a myslel jen na to, že se světové dějiny beze mne obejdou. Nebudu nikomu nic vyčítat, určovat a podsouvat. Všem na pár dní uděluji velkorysou jednostrannou nezaslouženou milost.

Osud se na mě usmál. Nebudu na něj vyplazovat jazyk. Ohřeju se v tom záření. Také cestou dom rozdám úsměvy komukoliv, kdo v mé tváři náhodou zapátrá. Dokonce jsem se přistihl, že si pobroukávám (asi rytmicky nepřesně) dostatečně potichu, takovým vnitřním brumendem.

A doma kávičku. Opráším velkou flétničku. Hrál kdosi dlouze …

A to všechno stačí ke štěstí.

Autor: Zdenek Horner | středa 26.11.2025 7:44 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Zdenek Horner

Ukrajině přeji mír

Z mé deprese mne vysvobodí možná už v pondělí dobrý výsledek mého onkologického vyšetření. Možná až ve čtvrtek rozhodnutí Zelenského přinést Ukrajině mír. Lehká deprese je normální. Člověk se nemůže neustále uměle radovat.

22.11.2025 v 14:27 | Karma: 34,32 | Přečteno: 2248x | Diskuse | Občanské aktivity

Zdenek Horner

Prožívám dny deprese

Cítím velkou bezmoc. Veřejnou komunikaci zachvátila iracionalita, ve kterou bych nikdy předtím nevěřil. Takto to asi ovšem vypadalo vždy před válkou. Zfanatizovaní lidé jdou za nějakými vůdci a nejsou schopni kritického odstupu.

20.11.2025 v 3:09 | Karma: 29,98 | Přečteno: 705x | Diskuse | Občanské aktivity

Zdenek Horner

Tak dobře

Prezident se rozhodl řešit nastalou situaci svým způsobem. Když tedy říká A: nejmenuji Babiše, musí nyní říci B: a jmenovat někoho jiného. Kdo to asi bude? Někdo zázračný, kdo překoná nesnáz, že v parlamentu nic neprosadí.

18.11.2025 v 10:22 | Karma: 29,82 | Přečteno: 619x | Diskuse | Společnost

Zdenek Horner

Podle mne Petr Pavel právě zneužívá moc

Kdybych byl Petr Pavel, nešel bych dnes na Národní třídu. Nešel bych tam, protože bych se s jeho tehdejší minulostí necítil hoden účastnit se svátku demokracie. Navíc nám tam přišel říci, že nebude respektovat ústavu, ...

17.11.2025 v 10:49 | Karma: 35,98 | Přečteno: 880x | Diskuse | Politika

Zdenek Horner

Vedle dodržování práva potřebujeme pravdivé informace

Odcházející vláda byla a stále je posedlá hybridní válku. Bohužel ji stále vede proti vlastním občanům víc než s deklarovaným protivníkem. Abych pravdu řekl, vůbec nechápu, co z toho má. Prohrála kvůli tomu volby.

9.11.2025 v 20:08 | Karma: 18,61 | Přečteno: 321x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...
18. listopadu 2025  11:43

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...

Rozsáhlé povodně v Thajsku a Malajsii si vyžádaly desítky obětí, hrozí další deště

Místní obyvatelé brodí vodou v zaplaveném okrese Hat Yai v thajské provincii...
26. listopadu 2025  7:53

Thajsko a Malajsii zasáhly rozsáhlé povodně, které si vyžádaly životy nejméně 34 lidí a donutily...

Evropa se snaží podkopat mírové úsilí USA, stěžuje si Moskva

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)
26. listopadu 2025  7:12

Sledujeme online Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinila evropská média a politiky, že...

Obnovení jednoty? Putinův dekret má za cíl rusifikovat anektované části Ukrajiny

Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  6:40

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o upevnění ruské identity na anektovaných...

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se až večer

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...
26. listopadu 2025  6:32

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zdenek Horner

  • Počet článků 924
  • Celková karma 23,75
  • Průměrná čtenost 945x
Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.