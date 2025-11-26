Je spousta krásných věcí na světě
Tak třeba nález lékaře černý na bílém s pointou: Negativní. To o mně vypovídá, jsem často negativní, jenomže tentokrát je to negativita pozitivní. Scházel jsem po schodišti a myslel jen na to, že se světové dějiny beze mne obejdou. Nebudu nikomu nic vyčítat, určovat a podsouvat. Všem na pár dní uděluji velkorysou jednostrannou nezaslouženou milost.
Osud se na mě usmál. Nebudu na něj vyplazovat jazyk. Ohřeju se v tom záření. Také cestou dom rozdám úsměvy komukoliv, kdo v mé tváři náhodou zapátrá. Dokonce jsem se přistihl, že si pobroukávám (asi rytmicky nepřesně) dostatečně potichu, takovým vnitřním brumendem.
A doma kávičku. Opráším velkou flétničku. Hrál kdosi dlouze …
A to všechno stačí ke štěstí.
Zdenek Horner
Ukrajině přeji mír
Z mé deprese mne vysvobodí možná už v pondělí dobrý výsledek mého onkologického vyšetření. Možná až ve čtvrtek rozhodnutí Zelenského přinést Ukrajině mír. Lehká deprese je normální. Člověk se nemůže neustále uměle radovat.
Zdenek Horner
Prožívám dny deprese
Cítím velkou bezmoc. Veřejnou komunikaci zachvátila iracionalita, ve kterou bych nikdy předtím nevěřil. Takto to asi ovšem vypadalo vždy před válkou. Zfanatizovaní lidé jdou za nějakými vůdci a nejsou schopni kritického odstupu.
Zdenek Horner
Tak dobře
Prezident se rozhodl řešit nastalou situaci svým způsobem. Když tedy říká A: nejmenuji Babiše, musí nyní říci B: a jmenovat někoho jiného. Kdo to asi bude? Někdo zázračný, kdo překoná nesnáz, že v parlamentu nic neprosadí.
Zdenek Horner
Podle mne Petr Pavel právě zneužívá moc
Kdybych byl Petr Pavel, nešel bych dnes na Národní třídu. Nešel bych tam, protože bych se s jeho tehdejší minulostí necítil hoden účastnit se svátku demokracie. Navíc nám tam přišel říci, že nebude respektovat ústavu, ...
Zdenek Horner
Vedle dodržování práva potřebujeme pravdivé informace
Odcházející vláda byla a stále je posedlá hybridní válku. Bohužel ji stále vede proti vlastním občanům víc než s deklarovaným protivníkem. Abych pravdu řekl, vůbec nechápu, co z toho má. Prohrála kvůli tomu volby.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...
Rozsáhlé povodně v Thajsku a Malajsii si vyžádaly desítky obětí, hrozí další deště
Thajsko a Malajsii zasáhly rozsáhlé povodně, které si vyžádaly životy nejméně 34 lidí a donutily...
Evropa se snaží podkopat mírové úsilí USA, stěžuje si Moskva
Sledujeme online Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinila evropská média a politiky, že...
Obnovení jednoty? Putinův dekret má za cíl rusifikovat anektované části Ukrajiny
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o upevnění ruské identity na anektovaných...
V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se až večer
V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy...
- Počet článků 924
- Celková karma 23,75
- Průměrná čtenost 945x