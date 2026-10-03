Jak se Trčálek ocitl mezi hyenami? Byl to skvělý zpravodajský tah, vytříbí mu to styl.
Zřízenec ZOO u výběhu hyen se lehce pousmál, jak Mefisto na divadle, a s převahou zkušeného odborníka odvětil: Ano, je to nezvyklé, ale už jsme to od rána řešili a dopadlo to takhle.
Co se stalo? Zeptal jsem se nechápavě.
Ráno jsme ho tam uviděli, ale zdálo se, že si s hyenami rozumí a nehrozí mu nějaké zásadní nebezpečí. Dokonce jim při ranním krmení pomáhal trhat mršinu. Hyeny k němu obdivně vzhlížely. Ale ještě před tím se k výběhu přivalil právník a křičel na nás, že nemůžeme panu Trčálkovi upřít právo od rána pociťovaného genderu. Navíc jde o vlivného blogera na jednom světovém zpravodajském serveru, tak by to o vás mohl pěkně rozmáznout a vyválet vás v močůvkách a septicích. Povolali jsme také našeho právníka, aby nám pomohl situaci vyřešit. Docela dlouho náš právník kulhal z kanceláře až na místo, a tak jsme se pokoušeli namítnout, že hyenismus není žádný sexuální gender. Ale s nějakou nesrozumitelnou artikulací po nás házel pan Trčálek zmačkané papírové koule. Napadlo nás, že jsou to třeba nějaké vzkazy, když se do nás tak dobře trefuje. Rozbalili jsem je a četli neuvěřitelné odborné posudky, že od dnešního rána je hyenismus uznaným genderem, a jako takový nesmí být potlačován, maximálně můžeme v případě ohrožení člověka zvířaty použít uspávací střely, ale nesmíme trefit člověka, leda by ubližoval hyenám. Páření nelze považovat za ubližování.
Divili jsme se tak jako teď vy, ale právník na nás stále vyřvával, pozor, nebo všichni přijdete o práci. Všechny odborné posudky byly řádně orazítkovány a stvrzeny i razítkem ověřujícího notáře. Pan Trčálek byl na tuto situaci dobře připraven, nemohli jsme nic dělat. Konečně dokulhal náš právník a navrhl, ať zavoláme na psychiatrickou pohotovost. Tam jsme už volali, ale nechtějí s tím nic mít, varoval je sám pan prezident, hned po něm i Štít demokracie a volal i Milion chvilek, že uspořádá v Bohnicích ostrou demonstraci. Ruce pryč od Trčálka. Tak sedíme a pijeme kafe, říkali se zjevným chichotem.
No dobře, ale jak to mám vysvětlit té malé neteři? Že je to normální?
Vemte ji za žirafami, ona na to za chvíli zapomene.
Šourali jsme se s neteří za žirafami. Stále jsem s obavami čekal nějakou její dětsky všetečnou otázku. Stále nic. Že by na internetu viděla i horší podivnosti a toto ji nezaujalo? Nakonec jsem se jí zeptal já? Všimla sis toho pána mezi hyenami? Ne, já jsem zrovna chatovala se spolužačkou. Co se tam stalo? Tak malá holka a už umí tak bravurně lhát.
Ale nic. Takový divný případ člověka, ale on to zjevně přežívá a možná si to i mezi hyenami užívá. V tom se z několika směrů ke mně přiblížila zásahová jednotka proti dezinterpretaci skutečnosti. Povalili mě na zem, neteře si naštěstí nevšímali. Dostal jsem pouta. Předvedli mne před regionálního Velkého bratra.
Tak pane, takhle by to nešlo. Máte doživotní zákaz vstupu do ZOO. Znevažujete zvířata. Napadl jste odlišný gender. Zjevně jste antisemita, dezolát a ruský šváb. V zájmu vaší neteře vás nezavřeme, nemáme zde personál na hlídání opuštěných dětí. Berte to ovšem jako poslední varování a běda, jestli to proseknete na domáckém webu pana Trčálka.
Dost dlouho jsem doma váhal. Bojím se Trčálka nebo jeho infekční vztekliny? Bojím se Velkých bratrů? Bojím. Ale nutkání svěřit se veřejnosti, aby byla o všem informována a nechodila raději už ani do ZOO, i tam to může být politicky nebezpečné, tomu jsem v sobě nedokázal zabránit. Tož, pokud už se neozvu, tak má Trčálek opravdu nekonečný vliv.
Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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