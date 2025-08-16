Historie se neopakuje
Setkání státníků na Aljašce považuji spíše za nadějný vývoj situace. Navzdory všem romantickým předpovědím a přáním není Putin mrtvý, nemocný, dementní, svržený či zavražděný. Rusko se nezhroutilo a přes všechny potíže se bohužel je schopno adaptovat na extrémní bojové a ekonomické podmínky, což je dáno jeho schopností do důsledku využít soběstačnost vlastních zdrojů. Na frontě je momentálně situace spíše tendující k úspěchu Ruska.
Srovnávat setkání na Aljašce se setkáním Chamberlaina s Hitlerem v Berchtesgadenu 15.9.1938 mělo konkrétní obsah namířený z Německa vůči Československu. Válka ještě nebyla a věřilo se tenkrát v jednání, které u rozumných osob pamatujících nedávnou první světovou válku mělo přednost před okamžitým konfliktem. Poválečná obnova vysílila Evropu, která byla ve zbrojení pozadu za Německem. Představitel strany „míru“ přijel za diktátorem hrozícím válkou. Cílem bylo minimálně odložit okamžitý válečný střet, který mohla Británie obratem prohrát a dějiny se mohly odebírat mnohem horším směrem. Vedle toho se podařilo představiteli svobodného světa vytvořit důkazní dokument, který otevřel oči všem, kdo by ještě věřili, že lze s Hitlerem uzavírat smlouvy.
V případě Aljašského setkání, kde zřejmě vidí všichni paralelu Putina s Hitlerem, však nedošlo na podpis smlouvy nebo dohody. Putin na rozdíl od Hitlera o schůzku sám požádal a dostavil se na nepřátelské území s návrhem, který bude předestřen zúčastněným stranám a teprve projednán s aktéry ukrajinského konfliktu. Představitel svobodného světa se realisticky vyjádřil, že se na navrženém řešení spíše shodli. Tento Trump avizuje, že spolu musí jednat přímo strany konfliktu, tedy obsah dohody nevede k nějakým plánovaným separátním jednáním.
Proč je tak nutné srovnávat dva zcela rozdílné narativy možná virtuálně podobných situací? Je to lacinější než realisticky vybavit Ukrajinu včas důraznou pomocí, aby mohla vést svůj pravdivý konflikt k vítěznému konci. Západ přikročil k celé záležitosti lehkomyslně a nechal si natroubit spoustu ideologických pitomostí o Rusku a dosáhl kolosálního selhání v úsudku, s jakou silou se bude potýkat. Západ si musí přiznat svoje chyby a vyhodnotit skutečné postavení nejen svoje.
Žijeme v sobě nalhávající schizofrenii, že už zítra se vše obrátí a Ukrajina požene Rusa až do Moskvy. Realita je taková, že blíže je opak. Nalháváme si, že vedeme válku, kterou de jure nevedeme. Nevede ji de jure ani NATO, protože se neodvolává na článek aliance, kdy je napaden člen aliance. Do té doby je totiž NATO mírovým spolkem, který má jen obranný charakter. V naší ústavě a v trestním řádu je válka zakázána, rovněž její příprava, pokud nejde o spolupráci se spojenci. Nyní vidíme, že vedeme válku, kterou nevedeme de jure. Ale hlavně ji vedeme blbě. Vedeme ji ve vlastní zemi proti vlastnímu obyvatelstvu. Místo argumentací vedeme vyhrožování a zastrašování. Ve skutečnosti je oněch defétistů jen velmi málo. Mnozí kritici, mezi něž se počítám si myslí, že se konflikt vede špatně. Že chybí zásadní jednání a argumentace, abychom se mohli zaštiťovat jedinou „geocentrickou“ pravdou. Máme-li na svědomí Kosovo, trpíme-li dlouhodobou nespravedlnost vůči Palestincům, pak nemáme žádné morální právo stanovovat způsob řešení konfliktu na Ukrajině.
Mnichov se nechystá ani náhodou. Celá situace může ovšem k „mnichovskému“ řešení dospět, budeme-li si i nadále počínat diletantsky a zabraňovat i dobře míněné kritice k vedení konfliktu.
Zdenek Horner
Netanjahuův comingout
Nejbližší kamarád naší současné vlády, izraelský premiér Netanjahu, konečně přestal předstírat realismus a umírněnost a přihlásil se k neonacistickým vizím extrémistů v jeho vládě. Naše vláda mlčí.
Zdenek Horner
Falešná argumentace ministra zahraničí Izraele
Gideon Saar v článku otištěném v iDnes 29.7.2025 prohlašuje, že Izrael nebude Československem 21. století. Zní to skoro logicky, ale svědčí to o cíleném vymývání paměti ve shodě s expanzivními politickými zájmy.
Zdenek Horner
Kdo všichni jsou nyní antisemiti?
Někdy je jisté zadostiučinění na místě. Británie i Francie jsou ochotny uznat stát Palestina v reakci na nelidský vývoj v Gaze. Pokud to říkali a navrhovali jiní, pal byli antisemité.
Zdenek Horner
Tzv. Pravdivost
V poslední době se šíří leckde takový nešvar. Zaměňuje se rigorózní podobnost s neformální analogií, a ještě se z toho vyvozují zásadní právně platné pravdy. Někdy jde vláda tak daleko, že na pravdy musí vydat usnesení nebo zákon.
Zdenek Horner
Trumpovy neodpovědné běsy
Americký prezident Donald Trump se v soukromém rozhovoru ptal svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu.
