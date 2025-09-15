Historický diletantismus
Samozřejmě nikomu neberu snahu věnovat se čemukoli, k čemu má možnost člověk přistoupit. Ale lidé by měli být k sobě i jiným dostatečně poctiví a neměli by sebejistě hlásat bludy. V posledním svém článku jeden ze zdejších historických diletantů nám představuje, jak se naučil nějakou mlhavou nalejvárnu z veřejných zdrojů, které podle odkazů čerpal až z druhé ruky. Z politického tisku a politických debat. Jedním slovem strašné. Bylo by to úsměvné, kdyby se nehlásaly bludy, které by mohla jako návnadu snadno zbaštit nejmladší voličská generace, která nic nepamatuje a kdejaký diletant se v jejich očích může snadno jevit jako odborník, sic s diplomem na něco úplně jiného.
Článek Ruská válka je manipulativní. Diletantismus je v tom, že je špatně udělán, mimořádně nevhodně ozdrojován. Staví na vypočítavosti, jež sází na pohodlnost čtenářů, kteří mají tendenci si nechat namluvit cokoli, jen aby o tom nemuseli přemýšlet. Bloger nepíše sice, že sovětsko nacistický pakt zahájil 2. světovou válku, ale napsal, že na počátku této války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko. Slušelo by se napsat „mimo jiné“ a rozhodně „ne první“. Rozdělení Polska předcházelo rozbití a rozdělení Československa, kde naopak úlohu Sovětského svazu plnili Francie, Británie a Itálie. Smlouva zvaná Mnichovská byla totiž velmi podobnou (a dřívější) smlouvou. Z počátku článku ještě autor mlží a vytváří dojem, že mu nejde o diletantské využití dějinných událostí k politickým účelům. Později v článku však alibismus a mlžení neudrží a natvrdo napíše svůj nový historický nález: To Polsko, ve kterém Stalin s Hitlerem zahájili světovou válku.
Prostě tak to nebylo. Klidně by jiný diletant mohl přijít a říci, že 2. světovou zahájili Poláci a Maďaři vojenským obsazením částí Československa. Další diletant by mohl přijít s tím, že už anšlusem Rakouska 2. světovou zahájilo nacistické Německo násilným vývozem fašismu do Rakouska. Jednalo se o vojenské obsazení země cizí armádou, která překročila hranice a ovládla zemi bez oficiálního výstřelu. Obyvatelstvo se na protest nezmohlo a rakouská armáda byla rozpuštěna. Obětmi na životech se stali političtí odpůrci nacismu, Židé a další menšiny. Zde se divím, že se nehledají a nedokládají alespoň diletantsky paralely s obsazením Krymu. Tehdy sic bez smlouvy všechny mocnosti mlčely, protože obyvatelstvo Rakouska sympatizovalo s anšlusem. (Na takový výklad by se měli však mnozí historici zaměřit a s odstupem to přehodnotit.)
Někdejší reál sociál komunisté tvrdili, že válka začala již ve Španělsku při likvidaci republiky diktátorem Frankem. (O Portugalském vývoji raději pomlčíme, to by nám jen zamotalo naše lehké diletantské hlavinky.) Jiní jasnozřiví vykladači staví paralely ke vzniku 2. světové války již na výsledcích 1. světové války. Nesmyslně rozsáhlé až likvidační požadavky reparací vůči Německu pomohly Hitlerovi k moci. Německo však mělo rozsáhlé územní ztráty: Alsasko a Lotrinsko (ve prospěch Francie), Poznaňská oblast, část Horního Slezska, Západní Prusko, část Východního Pruska (ve prospěch Polska), severní Šlesvicko (ve prospěch Dánska), Sársko (ve prospěch 15-ti leté mezinárodní správy, Memel (Klajpeda) (ve prospěch Litvy. Kolonie v Africe, Tichomoří a Číně byly konfiskovány a rozděleny ve prospěch mocností jako mandátní území Společnosti národů (z níž Německo za Hitlera na protest vystoupilo). Všude samozřejmě byly lidské oběti, ztráty majetku, pronásledování, nucené vystěhování. Ale historie diletantů si nic takového nepamatuje. Česká historiografie není ani schopna se srovnat s úplným a jasným popisem Mnichova, natož třeba následným odsunem, diletantským úprkem Beneše a ponecháním rozehraného odboje na pospas Gestapu. Ani se diverzně nezničily dokumenty jako například při pádu bolševika 1989.
Samozřejmě jsou odborné publikace, kterým ale diletant nenaslouchá, nečte je, nezařazuje do kontextu neporovnává pokorně, aby se vyhnul riziku diletantské paralely. Proč asi? Čtenář si jistě dokáže odpovědět sám. Pro mne je diletantismus přinejmenším stejná hrozba jako pro jiného chcimírismus, dezolátismus, kolaboratismus, svinismus a další praktické tyranské nadávky. Diletantismus nemůže tvořit demokracii, pokud se jakkoli pokouší vládnout a ovládnout neutrální pravdivost. Howgh!
Mým zdrojem jsou kompletní Dějiny zemí Koruny české a další akademické dějiny různých Evropských zemí. Velmi podnětná je kniha Mírotvorci: pařížská konference 1919 od Margaret MacMillan.
Zdenek Horner
Kolikrát lze věřit poplašným zprávám?
Důvěra je křehká hodnota. Když poprvé dopadly úlomky raket do Polska málokdo tu zprávu zpochybňoval. Zpráva se později nepotvrdila, takže se vcelku nelze divit dnešní zdrženlivosti a ostražitosti k nejnovějšímu incidentu.
Zdenek Horner
Všichni proti Babišovi, Všichni proti Fialovi
Kdysi asi před padesáti lety jsem s kamarádem hrál takovou psychologickou hru. Jeden den měl velení on a druhý den já. Po pár dnech si člověk natrénoval, že slušné jednání je nejvýhodnější a také morálně správné.
Zdenek Horner
Umělá dilemata a podsouvání
Kritika čehokoli je potřebná, ale nemusí se věčně zvrhávat v oktrojování skutečnosti a zatmívání faktů. Tvoříme-li zákony, které zavánějí liberalismem a míří ke svobodné vůli, neměli bychom si svobodu uzurpovat jen pro sebe.
Zdenek Horner
Lidé potřební a nepotřební?
Zase tu máme slovo, které označuje některé, kteří jsou potřební. V době, kdy se nedržíme žádných faktů lze si to slovo vykládat velmi různorodě. Proč se v politickém slovníku něco takového objevuje?
Zdenek Horner
Zdena Salivarová
Začínala po gymnáziu jako zpěvačka a herečka v Laterně Magice, divadle Paravan a krátce byla členkou ženské vokální skupiny Inkognito kvartet. Studovala poté dramaturgii na FAMU, kde byl jejím vyučujícím mj. Milan Kundera.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie
Premium Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro...
Bezplatné školy s poplatky. Studenty vysokých škol trápí skryté výdaje
Premium Studium na vysoké škole je v Česku oficiálně zdarma. Neoficiálně je to jinak. Studenti často...
My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky
Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 908
- Celková karma 17,74
- Průměrná čtenost 951x