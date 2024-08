Foltýn v nedbalkách

Dnes pan Foltýn opět zopakoval, na čem všem trvá. Pro mne je tím záležitost vyřízena. Tento pán není schopen posunu v uvažování a neslyší nic než rozkazy bůh ví od koho.

Rozhovor v pořadu CNN Prima 360 °, (vysílání 30.8.2024 cca po 22:30 nebyl v době psaní článku k dispozivi na webu, ale v dalších dnech doufám, že bude, začal tématem dezinformace. První věta pana Foltýna zněla: Řekněme si, co to dezinformace je… Jenomže pak tuto otázku zamluvil úplně jinou argumentací a k otázce definice se vůbec nevrátil. Výsledkem je, že neumí jasně sám sobě zodpovědět, co je dezinformace. Pak lze těžko věřit, že vychází z vědeckých faktů, ale zdá se spíše, že vychází z toho, kdo mu coby „nadřízený“ řekne.

Znovu se posléze ohradil k tomu, že není cenzor. Podle něj není u nás cenzura možná. Není pro ni nástroj. Ano, nemáme zákon, který by něco takového pojmenovával. Ale děje se to. Všichni víme, jak na začátku vlády Petra Fialy došlo k vypnutí proruských webů nezávislou správní organizací NIC.CZ. Víme, že věc proběhla zcela zákonně. Vláda pouze vydala doporučení, které nemusel vykonavatel respektovat. Cenzura se tedy neprokázala, ale každý ví, že k ní došlo. Soudy stále pokračují.

Jistě není nijak nenávodné, jak věci probíhají u našeho nejdemokratičtějšího spojence v USA. Nedávno vyšlo najevo, jak „administrativa prezidenta Bidena“ vyvíjela tlak na cenzuru části obsahu kolem problematiky covid-19. Cenzura samozřejmě je možná i tam, kde neexistuje její právní zakotvení. Vědecká pojednání takové otázky zkoumají, a v tomto je pan Foltýn naprosto dezinformován. To, že nemáme cenzurní zákon neznamená, že cenzura neprobíhá.

Dále pak znovu zopakoval, že kdo opakuje dokola, že u nás je cenzura, a já říkám do vysoké míry symbolizovaná postojem pana Foltýna, je užitečný idiot hlásající narativ proruských webů (které nejmenoval). Pan Foltýn má představu, že věda asi jen něco plácá, ale součástí vědeckého diskurzu je právě odkaz a nejlépe nějaký stabilní a trvalý na zmiňovaná fakta. Od počátku ovšem pan Foltýn nedoložil nic, co by se dalo trvale dohledat a stavět na tom nějakou konstruktivní debatu.

Ostatně na závěr se redaktorka opatrně zeptala, zdali pan Foltýn necítí úkol oslovovat ty, kdo jsou „pomýlení“ prostřednictvím nejmenovaných ruskonarativních webů. Pojem pomýlený vznikl v hlavě komunisty Husáka po proruském puči v roce 1968 až 1969. Ne, nehodlá s nimi nijak komunikovat. Pro mne je tedy věc vyřízena. Nebudu se k tomu nadále vracet. Foltýn a jeho řídící orgán je pro mne nekomunikovatelnou entitou. A bude nejlepší, když do voleb všichni uděláme totéž. Nijak se nikým nediskutujme, nekomunikujme. Žmoulejme si v soukromí svůj volební lístek a společně svrhneme tuto kluzkou žabičku na prameni. Diskutovat již netřeba. Všichni máme už zcela jasno.