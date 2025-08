Falešná argumentace ministra zahraničí Izraele

Gideon Saar v článku otištěném v iDnes 29.7.2025 prohlašuje, že Izrael nebude Československem 21. století. Zní to skoro logicky, ale svědčí to o cíleném vymývání paměti ve shodě s expanzivními politickými zájmy.

Jednak svět nechystá na Izrael Mnichovskou dohodu. Není jasné, kdo by ji bez Izraele závazně podepsal, ale hlavně akceptoval. Izrael není opuštěn a izolován jako někdejší Československo. Myslím, že má podepsány dodržované dohody s Egyptem a Jordánskem, což jsou významní sousedi na jeho hranicích. Má spojence v USA, ale ve skutečnosti i v mnoha zemích Evropy i světa. Stačí, aby dodržoval základní humanitární pravidla a přestal zatajovat hrůzná fakta směřující ke genocidě.

Předevčírem jsme si mohli poslechnout stanovisko našeho ministra zahraničí Lipavského v Interview na ČT24. V něm pan ministr jasně řekl, že i česká vláda podporuje dvoj státní řešení konfliktu, byť se jinak Česko neúčastní různých mezinárodních výzev vůči Izraeli. Včera v tomtéž pořadu hovořila ke stejnému problému poslankyně Gregorová za Piráty. Jak Piráty normálně nemusím, tak její projev měl racionální základ. Přesto že moderátor Takáč velmi servilně předkládal různé otázky z hlediska současné české vlády, dařilo se jí postupně řadu bludů vyvracet. Mj. padla otázka, zdali jsou všechny informace o situaci v Gaze jen v podání pod kontrolou Hamásu. Není to pravda. Zdroje dnes tvoří výpovědi lékařů Bez hranic, kteří se vrací z rotačních misí v Gaze. Jejich výpovědi nejsou povzbudivé a nevypadají vycucané z prstu. Jeden britský lékař Nick Maynard vypověděl, že se mu dostali na sál mladíci střelení záměrně do slabin či pohlavních orgánů. Převážně jde o civilisty využité pro cvičnou střelbu. Dobře, stále to mohou být bezprostřední dojmy. Ale o situaci dnes referují lidskoprávní organizace v Izraeli (řekla poslankyně).

Pokud bychom ovšem abstrahovali od situace v Gaze, nemůžeme pominout, co se současně děje na Západním břehu. Izraelští extremisté tam cíleně zastrašují, a dokonce násilně napadají obyvatele. Je to jistě jen předehra k úplnému vysídlení, zde.

Ale zpět k údajnému appeasementu. Palestinská území nejsou organické pohraničí Izraele. Chápu jejich strategickou polohu, ale před desetiletím byly dobrovolně ze strany Izraele tato území v zájmu mírových dohod obětována a jejich osídlení je etnicky homogenní. Je třeba říci, že Československo neudělalo ze Sudet uzavřený tábor závislý na státu. Československo se jistě dopustilo i chyb, podobně jako sami Sudetští Němci, ale staletí historického soužití tvoří dodnes zcela jiné pozadí dalších událostí. Smíšená manželství, žádný dlouhodobý terorismus s výjimkou toho bezprostředně válečného. Nutno nakonec dodat, že řešení odsunu Němců, sic se zločinnými výstřelky, nevedlo ke genocidě. Izrael měl mírové dohody dojednány a bohužel je ruku v ruce s palestinci ztorpédoval a nedodržel. V takovém sledu událostí se následná důvěra navazuje jen velmi těžce.

Není samozřejmě pravda, že by světový tlak byl vyvozován jen na Izrael. Samozřejmě se v různých úvahách a návrzích nepočítá se starým politickým vedením Palestinců a jasně se hovoří o nutnosti palestinských voleb, já myslím, že s vyloučením teroristických sbjektů.

Možná je něco na tom, jak to vidím spolu s profesorem Turečkem i já. Izrael je v područí neonacistických kruhů v Izraeli, které udržují vládu současného premiéra. Ten je pak nucen na válce nadále trvat. Extrémní kruhy v Izraeli mají stejně nesmlouvavé a fanatické teritoriální cíle jako islamističtí teroristé.

Volby by se měly konat i v Izraeli, třeba by se zjistilo, že o mír tam dnes stojí mnohem více lidí, než si tamní vláda připouští. Izrael je vůči okolním zemím v setrvalé převaze. Takové postavení Československo nikdy nemělo. Proto se mohla uskutečnit Mnichovská dohoda, které využilo mimo Němců i Polsko a Maďarsko, potažmo Slovensko. Žádné podobné dělení Izraele není na stole, ani není reálné. Je to jen manipulativní analogie, bez věcného obsahu. Bohužel Izrael ani nepředstavil žádnou reálnou a srozumitelnou představu odsunu Palestinců na nějaká vyhrazená území. Bohužel to potvrzuje domněnku či podezření, že jedná v intencích plíživé genocidy, že jim Palestinci vymřou pod rukama a nikdo to nebude řešit. V tom se sionistický Izrael naprosto mýlí. Právě, že skuteční přátelé Izraele jsou schopni vidět extrémní sionistickou hrozbu, nejsou žádnými antisemity, ale realisty, kteří přejí demokratickému Izraeli jen to nejlepší. Tak se ve skutečnosti chová přítel, ne nohsled.