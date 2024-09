Dopoledne hot, odpoledne čehý

Kdo ještě pochyboval, že se premiérovi nesmí věřit, má dnes příležitost se nad tím znovu zamyslet. Dopoledne si nějakého ministra nechám, abych ho odpoledne odvolával.

Takový prvotní dojem mi napovídá, že se premiér tváří v tvář neodvážil svoje přání projevit. Pak jej možná obklopily husrisky nebo jiní koučové a on se nakonec odhodlal potopit loajálního kolegu. Ačkoliv piráty vůbec nemusím, nelíbí se mi takový drastický a nečestný postup.

Člověk by si také mohl myslet, že dopoledne premiér odmítl odchod pirátů z vlády, aby mohl odpoledne okázale vyhodit ministra Bartoše a shodit na něj, potažmo piráty, nejhorší nedostatky vlády.

Nějak nedokážu najít nějaký pozitivní důvod k důvěře v premiéra. Bude jistě zajímavé nyní sledovat, jak nějaký IT spasitel briskně vyřeší problém digitalizace. Kdybych byl nyní Bartošem, rozhodně bych udělal poslední dobrou službu naší digitalizaci. Sepsal bych všechny utajené problémy státní IT. Ne vše je samozřejmě problémem Bartoše, který se pravděpodobně také nějakých chyb dopustil.

Uvidíme také morální profil ministra Lipavského, zdali nepřeskočí urychleně do jiné strany. Každopádně by to nemusela pár dní být jen nuda, ale pravý diletanstký narativ.

Pirátský narativ skončil svou dobu pravdivosti a nyní vybudujeme nějaký pravdivější.