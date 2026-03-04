Díky válce proti Íránu se bude všem špatně argumentovat
Kolega bloger Vodvářka nás trénuje v pojmu stupidita. Proč ne, nakonec je na to odborník. Myslím, že onen pojem vykládá správně. Tedy, co se týče popisu. Jiná věc je již aplikace udaných parametrů. Například pod bodem e) uvádí: ignorace, kdy informace v prostředí jsou, ale jedinec nebo skupina jim nevěnují pozornost. Asi by ještě měl být doplněn bod f) svévole, kdy informace jsou označovány za falsa či dezinformace, podsouvá se jim zrádnost a protistátnost, což vede postupně k autocenzuře a cenzuře přímo otevřené a státem podporované.
Neoznačoval bych nikoho jen tak za stupida stupidního, dokud bych neměl jistotu a jasno v tom, proč dotyčný dospěl k nějakým stanoviskům. Je jasné, že mnozí, ne-li většina vidí většinu rozporuplných informací, ale je jim vyhrožováno „pravdivým veřejným míněním“ a první obětí v autocenzuře je potom kompletnost informací. Některé zdroje informací vám diskutující protistrana neuzná, i když k tomu nemá právní důvody. Například se vehementně popírá násilí na ruskojazyčné východní Ukrajině na jaře a v létě roku 2014. Popisují to nejen takřka všechny sdělovací prostředky toho času, ale i mnohé odborné publikace vydané do roku 2021. Poté se tato informace ztrácí.
Nebo. Jakou práci dá analyzovat genezi a postoje či plnění smluv Minsk I a II. Najdou se popírači, že tyto smlouvy neexistují, nic prý neřešily a nebo je neplnila jen ruská strana. Pokud ale tyto zdroje nastudujete vidíte úplně jiný obraz, který navíc podpořila svou snad pravdivou výpovědí ve svých pamětech sama bývalá německá kancléřka Merkelová.
Pokud někdo tedy tato fakta ignoruje nebo zatajuje, zamlžuje, není to vpravdě onen stupid stupidní? Pokud svévolně některé informace popírám z důvodů ideologické čistoty a tzv. „absolutní pravdy“, nejsem možná přímo stupidní, ale přinejmenším nečestný, machiavelista, jezuita apod. Žádný zločin a podvod mi nebrání hájit moje určité stanovisko. Přitom pravda bývá často někde uprostřed a pěkně zmanipulovaná oběma stranami. Já bych zase měl tendenci považovat za stupida stupidního někoho takového, jenomže nemám sklony k svévolnému nadávání a stále věřím v komunikaci.
Tak jako dnes Íránská válka vyvrátila z kořenů absolutní nepřípustnost nějaké preventivní agrese z důvodů obav, je již dnes stupidní hlásat, že to, co o USA, nemůžeme tvrdit současně o Rusku. Ono zabít čelní představitele země je prostě teror nepodložený žádným právem než právem silnějšího. Tohle ani Rusko neudělalo.
Možná bychom se neměli vzájemně zbytečně osočovat. Já nakonec docela věřím, že mnohým jde o zlepšení světa, jenom nevědí, kde a s kým jej lépe a s jistotou dosáhnout. To rozhodně v nelehkém světě nemůže být považováno za stupiditu. Psychiatři mají prostě technokratickou touhu s určitostí cosi uzavřít a rozhodnout, ale prostor pro nepatologické pochybování nám musí vždy zůstat, aniž by se stal podle nich hned nemocí či diagnózou. I psychiatr musí být jaksi opatrný, pokud ještě vidí člověka.
Zdenek Horner
Projev k Rusku místo podpory Slovenska a Maďarska
Svět je jedno, řekl filosof Parmenidés. Pro dnešní dny bychom mohli dodat, a realita je jen jedna. Slovo realita, nikoli nemovitost, se dnes skloňuje na každém rohu. Kdekdo vidí realitu a neváhá nám ji předestřít.
Zdenek Horner
Získala Voborníková bronzovou medaili na OH?
Já si zatím myslím, že získala. Ale. Co když dopingové testy odhalí delikventku, která ještě o medaili přijde a Voborníková bude třeba mít stříbro nebo i zlato? Nebyl by to první případ.
Zdenek Horner
Již loni jsem zapomněl
Měl jsem desetileté výročí zdejší spoluúčasti na blogu. Nedalo mi to a zalistoval jsem kam to šlo. Zdá se mi, že jsem tu byl o malinko dříve, než je datován můj nejstarší dostupný příspěvek.
Zdenek Horner
Jak se z konfrontace vrátit k diskusi?
Když se posledních pět let rozhlédnu kolem sebe, vidím samou konfrontaci. V rámci obvyklých tahanic od hodnocení umění, výběrových řízení nebo politikaření se většina komunikace redukuje na nevěcnou konfrontaci.
Zdenek Horner
Konstitutivní postavení prezidenta v rámci ústavy ČR
Podle ústavy má prezident jen okrajové výkonné pravomoci. Některé dokonce závislé na kontrasignaci s premiérem. Nemá zákonodárnou pravomoc. Prezident není ze své funkce odpovědný, za jeho činy odpovídá vláda.
