Denemarkové hodnoty a Klempířův charakter
K oběma osobám v názvu úvahy mám podobný odstup. Neusadili se v mé sympatické zóně, ale uznávám jejich schopnosti a profesionalitu. Nepochybně odvedli, odvádějí a jistě ještě odvedou zajímavou a poctivou práci. Přinejmenším jim to oběma přeji.
Ve svém projevu paní Denemarková použila bohužel několik neadresných a nevěcných faulů. Popis komplexní situace se jí zcela vymknul. Takovému postupu se říká: Nemá v tom zrovna jasno. Docela věřím tomu, že se o jasno snaží. V textu je ovšem vidět redukovaný předem daný postoj.
Její „bonmot“ celá Evropa hnědne, je vyloženě směšný. Kdo je celá Evropa v jejím textu? Unie? Některé politické strany? Celé státy? Podle některých Ukrajina uctívající „banderovské“ hrdiny? Země, které to přehlížejí, tolerují nebo dokonce podporují? To je ono hnědnutí? Vůbec není jasné, co tímto barevným označením vůbec myslela.
Hned v sousedství toho „hnědnutí“ se v odstavci objevují hala bala glosované problémy, které Denemarková vybrala, aby vystihla svůj postoj k všeobecným problémům doby. Zdaleka nejsou všechny a její výběr se s tím mým víc jak z poloviny míjí. Zjednodušuje a obžalovává. Není adresná, snad z obavy o nějaké osobní důsledky, kdo ví. Přímo uvádí takřka globální, ničím neomezenou obžalobu téměř celého lidstva: „v době, kdy jsou normalizované nové fašismy, nové totalitarismy a genocidy“.
Zcela mimoběžně k vystavování svého humanistického postoje zmiňuje dva spolupracovníky StB v současné vládě. Humanismus je ovšem adresná individualizace, která negeneralizuje. Má-li literatura být oním ostrovem svobody či úžeji alespoň svobody slova, pak by neměly být morální postoje zjednodušovány. Hodnoty světa nejsou nezviklatelné a navždy přesně pevné. Kdysi církev ve snaze konat dobro a ochránit křesťanstvo upálila řadu mučedníků a mučednic – čarodějnic. Člověk by řekl, že tím navždy zdiskreditovali podstatu víry v Boha. Moc slova kacířství byla velmi nebezpečná několik staletí. Proto by se neměla slova říkat nadarmo. Bez zdůvodnění, jen s odkazem na obecné „veřejné povědomí“.
Například není přijatelné souhlasit s tvrzením, že v naší současné vládě jsou dva spolupracovníci StB. V obecné rovině je to pravda. Ale mezi těmito spolupracovníky je nebetyčný rozdíl. Nehledě na to, že na Hradčanech zase sedí rozvědčík, k němuž jsou diametrálně opatrnější postoje. Je třeba oponovat, že oproti panu Babišovi pan Klempíř nepopírá tuto spolupráci. Dokázal se z ní ještě za socialismu vymanit a otevřeně o problémech a výčitkách veřejně mluví i s lidmi, kteří do něj vyloženě ryjí. Přitom je to jasná ukázka charakteru. Jestli si někdo něco odpracoval, tak právě pan Klempíř. Nejvíc bychom měli slyšet jeho vlastní vyjádření, kdy sám neví zdali odpustí sám sobě, i když mu někteří postižení odpustili. Člověk je omylný, slabá nádoba. Kasat se, že by kdokoli nepodlehl nátlaku je nesoudnost. Více k tomu netřeba. Obecnost a generalizování jsou právě kultivováním lží, jak trefně Denemarková také píše.
Nesdílím s Denemarkovou její optimismus, že literatura je ostrovem humanismu. Jde spíše o ostrůvky a atoly. Oázy ducha jsou mnohem menší než nám líčí. Proč se Denemarková, která vidí strukturu světa celkem správně, dopouští přešlapů a fualů? A dělá to vědomě? Spolehla se na cenzurované zdroje současnosti? V nějakém výseku skutečnosti jsme tím postiženi všichni. Nemůžeme všechno prostudovat do detailů a musíme se pokoušet v jinakosti vzájemně respektovat. Odmítám si připustit, že se Denemarková mýlí úmyslně, když cituje charakteristiku dobových problémů na úrovni médií establishmentu. Chtělo by to více pokory před problémy a držet se adresnosti a věcnosti. Generalizování značně devalvuje všechny dobré snahy.
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