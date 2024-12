Česká a Moravská vánoční mše

Letos jsem měl poprvé to štěstí, že jsem si zazpíval obě tyto mše k jedněm vánocům. Každá tato skladba má svá silná místa a strhující spád. V Čechách ovšem jasně vede provádění Rybovy české…

Autorem České vánoční mše je Jakub Jan Ryba (1765 – 1815) a proto se také lidově této skladbě říká Rybovka. Autorem Moravské vánoční mše je Josef Schreier (1718 - ?). Také se uvádí pod názvy: Missa pastoralis in C boemica nebo „Čuj, Miko, čuj!“.

Moravská mše je starší, neboť vznikala již kolem roku 1755, kdy ještě Jan Jakub Ryba ani nebyl na světě. Má se za to, že jde o vrcholné dílo kantorské hudby, kdy tito kantoři byli ještě pevně spjati s církví. Česká mše vznikala (1796) pod dojmem Josefinských reforem a směřuje jasně k modernějšímu rokokovému stylu. Vztahy mezi církví a učiteli se značně vyostřily a jak známo relativně vítězně z tohoto střetu vyšli po velkých táhlých bojích učitelé, kteří se dostali nakonec pod světské vedení.

Z pohledu sboristy nejde o velké rozdíly. Snad jen, že výrazově je Moravská mše trochu obtížnější, neboť prolíná latinskou liturgii s jazykem tu českým, tu valašským nářečím. Zřejmě je tato rozpolcenost obrazem doby. Z hlediska zpěvnosti neshledávám významnější rozdíly. Strhující dialogické pasáže vévodí oběma verzím. Melodičnost nechybí. Snad jen některé dynamické pasáže latinské liturgie (např. vstupní Kyrie) jsou vyloženě nádherné a v české verzi nemají obdobu.

Budu rád, když se v budoucnosti Moravská mše vrátí více do povědomí posluchačů, zasloužila by si to. Nicméně jsem strávil pěkný adventní čas. Pevně doufám, že to máte podobně a nebudete váhat strávit vánoční svátky se svými blízkými, což je ten největší dar.