Blahopřeji Magyarovi i Maďarům
Není důvod do nikoho dál kopat. Můžeme mít různé názory a jejich odstínů může být mnoho. Nelze to zjednodušovat. Každá vláda má pro některé pozitiva. Pro jiné jen samá negativa. Nenávist sem nepatří. Máme příležitost být lepší než jen pokřikovat na politické mrtvoly. Ti lidé se snažili, ale nebylo jim dáno ani přáno.
Orbán vládl snad 16 let, to by mu mohlo stačit. Nyní je možná objektivizace i přehodnocení stávajícího modelu vládnutí a chování v Maďarsku. Správnou politiku pro lidi i lidstvo mohou dělat všichni. Pokud je nyní Orbán pomlouván, že vedl zemi nedemokraticky a potlačoval údajně konkurenci či snad dokonce politickou diskusi, pak si počkejme, jak bude nyní občanská diskuse probíhat. Kolik v ní bude poctivosti a velkorysosti.
Maďarská realita všedního politického dne je mi vzdálena. Asi nebudu sám, kdo byl odkázán pouze na kusé a často obecné zprávy z tamního dění. Nerozumíme detailům a motivacím všech aktérů natolik, abychom je mohli efektivně a spravedlivě soudit. Mně se samozřejmě některé Orbánovy postupy jevily sympaticky, jiné zase nikoli. Bezbřehá podpora USA resp. Trumpa nebo Izraele mi sympatická úplně nebyla. K novému selektivnímu trestu smrti v Izraeli jen pro Palestince jsem rezervovaný. Jsem obecně proti trestu smrti, ale ještě trest smrti na bázi národní či etnické příslušnosti, to je pro mne zcela nepřijatelné.
Ale my se nemusíme chovat jako hlupáci. Můžeme i přemýšlet a třeba chvíli pozorovat, co skutečně pan Magyar udělá a jak se k věcem postaví. Může být i skvělý. Všem se jistě líbit nebude, ani nemusí. Ale nenávidět a priori někoho koho neznám, ani mu nejsem schopen přesně rozumět, do toho se nezaplétám a ctím presumpci neviny. Magyar je na začátku a může uspět ve prospěch Maďarů anebo také ne. Tak to v politice chodí, že občas padne i titán, jako po válce Churchill v Británii. Politika je o demokratické změně. Nevolíme si žádnou Bartolomějskou noc, ani Noc dlouhých nožů, ale rozumnou změnu. Skoro nikdy nevíme, jak má vlastně vypadat a přikláníme se na poslední chvíli a pod vlivem autorit, často úplně bez znalostí. Všichni nemohou každý problém hlubině studovat. Je to i příležitost pro novináře, kteří by si mohli napravit špatnou pověst a referovat poněkud nestraněji. Pokud by mohla chcípnout potvora nenávisti stačí, když ji novináři nebudou živit. Pak by z pravdy nebyla jen splácaná obluda.
Demonstrace mne nelákají, nenávistné diskuze mne nudí
Kdysi jeden český spisovatel napsal Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století. Pan Brouček je v oné minulosti vystaven dilematu, zdali je pod jednou nebo pod obojí. Dnes se to tak vesele neodvíjí.
A ještě zakotvit vedoucí úlohu novinářů ve společnosti
TOP 09 navrhuje zakotvit do ústavy členství Česka v NATO i Evropské unii. To je jen první krok. Potvrdí se tím bezpečnostní kontrola nad Českem. Budeme se jmenovat Česká euronatová ...
Zločiny kolektivní viny
Vypjaté nacionalismy nebo vypjatá kolektivní hnutí způsobily marasmus dvacátého století. Neumíme se poučit, naopak chceme přepisovat historii? Z dnešního hlediska nemůžeme kolektivní tresty hájit, ale tenkrát byly jedinou ...
Díky válce proti Íránu se bude všem špatně argumentovat
Zmatení posuzovacích metrů, který konflikt je agresí a který preventivní válkou je na světě. Válka je prostě špatná a je selháním komunikace. Tato válka rozhodně neprospěje Ukrajině, ani EU, ani Izraeli.
Projev k Rusku místo podpory Slovenska a Maďarska
Svět je jedno, řekl filosof Parmenidés. Pro dnešní dny bychom mohli dodat, a realita je jen jedna. Slovo realita, nikoli nemovitost, se dnes skloňuje na každém rohu. Kdekdo vidí realitu a neváhá nám ji předestřít.
