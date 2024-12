Lidi, nekamenujte ty naše politiky.

Nadávat po hospodách nebo doma u televize na politiku a na politiky je v české kotlině skoro odjakživa národním sportem. Takový verbálně zpráskaný politik vám naopak řekne, ať si sami vyzkoušíte změnit, co vás štve...

Na rozdíl od mého alter ego v textu z roku 2015 "Pohovor s předsedou aneb jak jsem nevstoupil do politiky“, jsem tuhle radu nejen vyslyšel, ale do onoho světa politiky „an sich“ na pár let i nakouknul. Výsledek? Co mne štvalo tenkrát, štve mne i po letech.

Upřímně mne štvou lidi, kteří očekávají, že politici vyřeší všechny jejich problémy. taková představa je hrozně naivní a mylná. Politický subjekt, nazvěme ho třeba A.B. vás sice ujistí, že na rozdíl od subjektu C.D. oni tu jsou „pro lidi“, ovšem ve skutečnosti žádná politická strana na takovýhle luxus a nadstandard nemá a ani nemůže mít kapacitu.

Každý profesionální politik je tu v prvé řadě sám pro sebe. Musí především uživit rodinu a nesmí tak riskovat ztrátu slušného příjmu. Ve své původní profesi by se po letech, strávených v Poslanecké sněmovně či ve vedení krajů a samospráv, obvykle uživil jen stěží. Pokud tedy vůbec nějakou profesi měl.

V druhé řadě je tu politik pro ostatní politiky, protože bez úhlavního politického nepřítele se v tomhle světě vzájemně neobejdete a vaše profese politika by ztratila svůj primární smysl a opodstatnění. Bez gladiátorských půtek ve Sněmovně nebo při televizních politických talk show, by politici degradovali sami sebe na společensky naprosto nezajímavou a izolovanou sociální skupinu.

Jako politik ve vrcholné funkci tu jste samozřejmě do určité velmi omezené míry i pro svou vlastní politickou stranu, dovnitř které musíte občas vyvinout jakousi minimální aktivitu. Do vysoké stranické funkce se naopak zpravidla nejlépe promlčíte. Tímto způsobem minimalizujete riziko, že by váš názor nedopatřením nesouzněl s oficiální linií partaje.

Pochopme tedy, že i kdyby se politik třeba rozkrájel a makal 24/7, nemá kapacitu při nejlepší vůli dělat navíc politiku pro lidi. Ovšem slogan o politice pro lidi bude nepochybně i tak jedním z hitů příští předvolební kampaně. Úplně nejlépe v chytlavé národovecké verzi „děláme politiku pro naše lidi“.