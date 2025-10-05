Téměř dva miliony lidí podporují zločince
Pokusím se shrnout nejprve čísla.
|Rok
|2021
|2025
|Volební účast %
|65,43
|68,92
|Platných hlasů
|5 375 090
|5 685 307
|Propadlé hlasy
|1 069 359
|413 603
|Propadlé hlasy %
|19,82
|7,26
Přičemž nejvíc propadlých hlasů z letoška připadá na komouše, celých 242 031 (4,3%).
Pozitiva:
1. Zvyšuje se volební účast, protože mnohým lidem není jedno, že by jim měl vládnout zločinec. Ale zjevně to stále nestačilo.
2. Komouši i nadále zůstávají mimo sněmovnu. Demokratické strany si s tímto problémem neuměly poradit, až teprve diktátor Babiš jim vyluxoval voličskou základnu. Celkem se není čemu divit, voliče komoušů považuju za lidi preferující totalitní způsob vlády. Tedy dle mého názoru je jim nejspíš celkem fuk, zda to je totalitní strana, nebo totalitní samovládce. A že oba (komouši i Babiš) mají za sebou zločinnou minulost…
3. Výrazný propad slepence kolem SPD.
4. V současné povolební konstelaci nevidím šanci na udržené vlády (ať už bude jakákoliv) po celé volební období, tedy vidím tu určitou naději na předčasné volby, a tedy možnost zbavit se konečně zločince.
Následuje velký rozdíl v propadlých hlasech. To může být pozitivum nyní, protože společnost de facto volila buďto pro Babiše, nebo proti němu. Dlouhodobě to však příznivě nevidím, protože se tímto snižuje šance tzv. malých stran vyrůst. I když na druhé straně, po zkušenostech s VV, Zelenými, Úsvitem (dnes SPD), ANO atp., je otázkou, co pozitivního vnesly do řízení státu tyto experimenty.
Má radost z propadu komoušů nezná mezí. I když se maskovali za něco jiného, celé Stačilo! byl fakticky komunistický pokus o návrat do sněmovny pod falešným názvem. Komouška Konečná „vyhrožuje“, že nekončí. K tomu mě napadá jen toto: nomen omen. Ale třeba jim ke konci pomohou dluhy. Maláčová snad definitivně pohřbila socany. Velitel maskovacího projektu Vidlák pláče nad ztrátou příjmu a žebrá o pomoc u lidí, kteří jsou na tom nejspíš sami hůř než Vidlák. Inu, co můžeme čekat od komoušsky založených lidí jiného než parazitování? Zkus si najít práci, Vidláku.
Těšme se tedy na předčasné volby. Jakou dobu tipujete? Rok? Dva?
Zbyšek Hlinka
Kdo volí Babiše, legitimizuje zločin
Pro začátek důrazně připomínám, že následující text NENÍ ani právním rozborem, ani právním názorem, ale jen a pouze názorem mým, jak vidím situaci coby občan a volič.
Zbyšek Hlinka
ANO, nikdo vám nedá víc, než co vám můžeme slíbit
Přečetl jsem si za vás ten báječný volební program ANO, který by všichni chtěli opisovat. Nešlo odolat nutkání, musel jsem shrnout své poznatky.
Zbyšek Hlinka
Nechápu „logiku“ fandů soudem uznaného lháře a podvodníka
Nesnáším lži. Z velmi praktických důvodů. 1) Snadno zapomínám, takže bych se ze lži brzy snadno usvědčil a nechci si pamatovat, co jsem komu nabulíkoval.
Zbyšek Hlinka
Je Den otců – a cenu získává …
Kdo jiný, než davy milovaný Andrej Babiš?! Otec, který dle svých vlastních slov miluje své děti tak, že...
Zbyšek Hlinka
Koalice otevřela víko kanálu, ze kterého lezou členové ANO
Alena Schillerová alias Dlužena Hranolková kritizuje koalici SPOLU za něco, co tu sami nepřetržitě dělají už 3 a půl roku. Ze svého kanálu hážou kýble té nejhorší špíny – to víko je třeba otevřít a kanál vyčistit.
