Téměř dva miliony lidí podporují zločince

Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.

Pokusím se shrnout nejprve čísla.

Rok20212025
Volební účast %65,4368,92
Platných hlasů5 375 0905 685 307
Propadlé hlasy1 069 359413 603
Propadlé hlasy %19,827,26

Přičemž nejvíc propadlých hlasů z letoška připadá na komouše, celých 242 031 (4,3%).

Pozitiva:
1. Zvyšuje se volební účast, protože mnohým lidem není jedno, že by jim měl vládnout zločinec. Ale zjevně to stále nestačilo.
2. Komouši i nadále zůstávají mimo sněmovnu. Demokratické strany si s tímto problémem neuměly poradit, až teprve diktátor Babiš jim vyluxoval voličskou základnu. Celkem se není čemu divit, voliče komoušů považuju za lidi preferující totalitní způsob vlády. Tedy dle mého názoru je jim nejspíš celkem fuk, zda to je totalitní strana, nebo totalitní samovládce. A že oba (komouši i Babiš) mají za sebou zločinnou minulost…
3. Výrazný propad slepence kolem SPD.
4. V současné povolební konstelaci nevidím šanci na udržené vlády (ať už bude jakákoliv) po celé volební období, tedy vidím tu určitou naději na předčasné volby, a tedy možnost zbavit se konečně zločince.

Následuje velký rozdíl v propadlých hlasech. To může být pozitivum nyní, protože společnost de facto volila buďto pro Babiše, nebo proti němu. Dlouhodobě to však příznivě nevidím, protože se tímto snižuje šance tzv. malých stran vyrůst. I když na druhé straně, po zkušenostech s VV, Zelenými, Úsvitem (dnes SPD), ANO atp., je otázkou, co pozitivního vnesly do řízení státu tyto experimenty.

Má radost z propadu komoušů nezná mezí. I když se maskovali za něco jiného, celé Stačilo! byl fakticky komunistický pokus o návrat do sněmovny pod falešným názvem. Komouška Konečná „vyhrožuje“, že nekončí. K tomu mě napadá jen toto: nomen omen. Ale třeba jim ke konci pomohou dluhy. Maláčová snad definitivně pohřbila socany. Velitel maskovacího projektu Vidlák pláče nad ztrátou příjmu a žebrá o pomoc u lidí, kteří jsou na tom nejspíš sami hůř než Vidlák. Inu, co můžeme čekat od komoušsky založených lidí jiného než parazitování? Zkus si najít práci, Vidláku.

Těšme se tedy na předčasné volby. Jakou dobu tipujete? Rok? Dva?

Autor: Zbyšek Hlinka | neděle 5.10.2025 12:16 | karma článku: 13,37 | přečteno: 316x

Zbyšek Hlinka

Zbyšek Hlinka

  • Počet článků 483
  • Celková karma 27,90
  • Průměrná čtenost 2060x
Čacký junák s pohledem upřeným do dáli

