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Pro Petra Buriana: Fialova vláda rozšířila okruh plátců televizních poplatků

Zbyšek Hlinka
O výši poplatků i o způsobu financování veřejnoprávních médií se můžeme přít. Tvrzení, že novela z roku 2025 nerozšířila okruh zpoplatněných přijímačů, má ale jednu zásadní slabinu: odporuje změnám přímo v zákoně.

A také tomu, jak předchozí úpravu vysvětloval sám Český rozhlas.

Vládní návrh představil ve Sněmovně ministr kultury Martin Baxa v červenci 2024 jako sněmovní tisk 738. Výsledná novela č. 119/2025 Sb. změnila definici přijímače a odstranila dvě dosavadní výjimky. Tyto změny nabyly účinnosti 1. května 2025.

Pro posouzení, zda přibyli povinní plátci, je rozhodující porovnat stav do 30. dubna 2025 se stavem od následujícího dne. Není k tomu potřeba věřit vládě ani opozici. Rozhodující pasáže lze přečíst vedle sebe.

První změna: přestalo záležet na způsobu příjmu

Před novelou zněla první věta § 2 odst. 2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích takto:

„Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen ‚televizní přijímač‘).“

Toto znění lze ověřit v historické verzi zákona účinné od 1. února 2022.

Po novele tatáž věta zní:

„Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, bez ohledu na způsob příjmu (dále jen ‚televizní přijímač‘).“

Stejnou změnu zákonodárce provedl u rozhlasového přijímače v § 2 odst. 1. Výčet způsobů šíření nahradil slovy „bez ohledu na způsob příjmu“. Obě nové definice obsahuje čl. VI bod 1 zákona č. 119/2025 Sb..

Kdo ze starého zákona cituje pouze začátek o zařízení technicky způsobilém reprodukovat vysílání, vynechává podstatnou část věty. Ta totiž stanovovala další podmínku. A vedle ní existovaly ještě výslovné výjimky.

Druhá změna: zmizela výjimka pro příjem pouze přes zvláštní přenosové systémy

Starý § 2 odst. 4 začínal slovy „Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají“. Pod písmenem d) následovala tato výjimka:

„zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,“

Odkazované ustanovení upravuje takzvané zvláštní přenosové systémy. Internet do této kategorie patřil i v rozhodovací praxi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ještě v prosinci 2024 například Rada udělovala licenci pro vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s výslovným označením internetového přenosu. Viz zápis RRTV, bod týkající se Tv Noe.

Novela původní písmeno d) nahradila úplně jinou výjimkou:

„televizní přijímače, které jsou užívány výlučně ve výrobních procesech a výhradně pro účely zobrazování informací souvisejících s těmito procesy.“

Výjimka pro zařízení přijímající vysílání pouze prostřednictvím zvláštních přenosových systémů tak ze zákona zmizela. Původní text je dohledatelný také přímo v § 22 bodu 3 zákona č. 132/2010 Sb., který jej do zákona vložil. Jeho nahrazení obsahuje čl. VI bod 2 novely z roku 2025.

Třetí změna: byla zrušena výjimka pro mobilní zařízení

Ještě názornější je osud písmene e). Před novelou podle něj poplatku nepodléhaly:

„rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.“

Tuto výjimku zavedl § 22 bod 4 zákona č. 132/2010 Sb.. Proto například samotné zabudované FM rádio v mobilním telefonu nezakládalo povinnost platit rozhlasový poplatek.

Znění po novele? Žádné. Písmeno e) bylo odstraněno. Novela to říká naprosto přímo:

„V § 2 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.“

To je celý čl. VI bod 3 zákona č. 119/2025 Sb.. Těžko lze tvrdit, že se postavení těchto zařízení nezměnilo, když zákonodárce výslovně odstranil ustanovení, které je z poplatkové povinnosti vyjímalo.

Co před novelou říkal samotný Český rozhlas

Právní text doplňuje velmi konkrétní dobové vysvětlení. Dne 4. listopadu 2022 zveřejnil ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný odpověď člověku, který používal internet, mobil, tablet a počítač. Odpověď připravil po konzultaci s vedoucí oddělení evidence rozhlasových poplatků.

Napsal v ní:

„Zákon momentálně neupravuje povinnost platit za zařízení, které umožňuje poslech rozhlasového vysílání přes internet.“

V následující větě výslovně uvedl:

„Takové zařízení není považováno za rozhlasový přijímač…“

Celá odpověď je dodnes dostupná pod názvem Povinnost platit rozhlasový poplatek.

Rozhlas tam současně rozlišoval běžná internetová zařízení od zařízení propojených s televizním nebo rádiovým tunerem. U těch druhých mohla povinnost existovat. Nešlo tedy o to, že by se Český rozhlas rozhodl již existující povinnost u internetových zařízení dočasně nevymáhat. Ve zveřejněném vysvětlení jejich zahrnutí do definice přijímače výslovně odmítal.

Není to soudní rozsudek. Je to však přímý doklad, jak starý zákon před novelou vysvětlovala instituce, která rozhlasové poplatky vybírá.

Počítač s tunerem mohl být přijímačem už dříve. To ovšem nic nevyvrací.

Tady je potřeba zachovat přesnost i při kritice vlády. Nebylo by pravdivé tvrdit, že před květnem 2025 nemohl žádný počítač podléhat poplatku.

Počítač vybavený televizní kartou nebo příslušným tunerem mohl splňovat už starou definici. Zákon se neřídil názvem výrobku na krabici. Rozhodovaly jeho technické schopnosti, způsob příjmu a zákonné výjimky.

Počítač s tunerem a počítač schopný přijímat vysílání pouze přes internet však nebyly podle předchozí úpravy stejným případem. Právě tento rozdíl novela odstranila rozšířením definice a změnou výjimek.

Pro názornost: domácnost bez televizoru, rádia a jiného zpoplatněného přijímače, která měla pouze běžný notebook a chytrý telefon pro internetový příjem, nebyla ve stejné situaci jako domácnost s klasickou televizí. Po novele mohou i tato internetová zařízení založit poplatkovou povinnost, pokud se neuplatní osvobození nebo jiné zákonné pravidlo. Domácnost, která už platila, přitom neplatí další poplatek za každý telefon či notebook; pravidlo jedné platby každého druhu za společnou domácnost zůstalo zachováno. §§ 2–5 zákona po novele.

Ministerstvo kultury proto ve svém vysvětlení novely oprávněně popisuje rozšíření na domácnosti s počítači, tablety a chytrými telefony. Jen je potřeba doplnit, že některé počítače s tunerem byly zahrnuty už dříve.

Fialova vláda předložila návrh, který Parlament přijal a který rozšířil okruh zařízení zakládajících poplatkovou povinnost. Tím zahrnul i domácnosti, jimž samotná internetová zařízení dříve povinnost nezakládala. Zda to bylo správné, je otázka politického názoru. Zda se to stalo, dokládají změněná definice, odstraněné výjimky a dobový výklad Českého rozhlasu.

Autor: Zbyšek Hlinka | čtvrtek 5.11.2026 16:53 | karma článku: 7,04 | přečteno: 107x
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