Premiér, nebo prezident?
Paní Pantlíková neotevřela diskuzi k tomuto článku. Tam by se mohla dozvědět, jak hodně střílí mimo terč.
V první řadě si plete kompetenční žalobu s osobním sporem. Kompetenční žaloba řeší spory o pravomoci mezi orgány veřejné moci. Slouží k vyjasnění toho, který úřad, ministerstvo či jiná instituce je oprávněna rozhodnout v určité věci. Podává se v situacích, kdy si dva orgány danou pravomoc nárokují (pozitivní spor), nebo ji naopak oba odmítají (negativní spor). Více zde. Babiš měl kompetenční žalobu po nejmenování Turka podat, byl k tomu ostatně prezidentem vyzván. Paní Pantlíková se domnívá, že Babiš nechtěl hrotit situaci. Chybná úvaha, dnes jsme mohli vědět (pro příště), zda a případně za jakých okolností může prezident odmítnou jmenování někoho ministrem. Namísto toho tu máme ukřivděné zástupy, které se opírají pouze o své pocity.
V druhé řadě je tu zmínka o nějaké cti. Spor mezi úřady není věcí cti nějaké osoby. Tedy pokud někdo začne do kompetenčních sporů zatahovat čest nějaké osoby, nechápe problém. Vůbec. Nemluvě o tom, že o nějaké cti u Babiše lze dost úspěšně pochybovat.
Opakované nepravdivé útoky, za které se musel omlouvat. Máme tu pomluvu demonstrantů (zde), pomluvu novinářky Pavly Holcové (zde), nepravdivé výroky o Lukáši Wagenknechtovi (zde), obvinění Kalouska, že „zabil lidi cez padáky“ (zde). Babiš má výrazný problém se omluvit sám, jeho křivá obvinění musí řešit soudy. On sám útočí na jiné osoby, ale nemá tolik cti, aby uznal svou chybu.
Střet veřejné funkce se soukromým prospěchem z Agrofertu. Čestné řešení střetu zájmů nespočívá pouze ve formálním převedení akcií. Politik by měl skutečně přerušit možnost firmu ovládat a osobně z její prosperity těžit, případně veřejnou funkci nepřijmout. Soudní závěry ukazují, že zvolené řešení zachovalo Babišovi ekonomický prospěch i rozhodující vliv (zde).
Obrat v otázce poslanecké imunity. V roce 2017 Babiš při projednávání kauzy Čapí hnízdo prohlašoval: „Já se nebudu bránit svému vydání, protože nemám co skrývat.“ (zde). V lednu 2026 však svůj postoj obrátil: „A proto se nenechám vydat.“ To je jeden z nejpřesvědčivějších příkladů porušení vlastního veřejně daného slova. Kdo nedrží vlastní slovo, nemá čest.
Jednání s novinářem o načasování článků proti politickým soupeřům. Na zveřejněných nahrávkách z roku 2017 Babiš s novinářem MF DNES Markem Přibilem hovořil o připravovaných materiálech proti politikům ČSSD a o tom, zda jejich zveřejnění neposunout blíže k volbám (zde). Babiš autenticitu hlasu původně nevyloučil, později tvrdil, že nahrávky byly sestříhané či zmanipulované. Politik a současně faktický vlastník významných médií projednává s novinářem načasování kompromitujících článků proti svým politickým protivníkům. Kde je tu nějaká čest?
Mluvit v souvislosti s Babišem o nějaké jeho cti je značně problematické. Nejsilnější důvody nejsou politické antipatie ani dosud neuzavřené trestní kauzy, ale opakované soudně potvrzené nepravdivé útoky, neochota dobrovolně napravit způsobenou újmu, zachování osobního ekonomického zájmu při výkonu veřejné moci a účelový obrat v otázce vlastní odpovědnosti před soudem.
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