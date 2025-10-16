„Moudrost stáří“ je fejk pro udržení sebevědomí starců
Moji úvahu samozřejmě nemusíte brát vážně, ale zkuste se nad tím aspoň zamyslet. Rčení o moudrosti stáří nejspíš vzniklo v době, kdy se za stáří považoval věk kolem šedesáti let. V tomto věku už člověk sice nic oslnivého nevymyslí, ale stále dokáže udržet kontakt s realitou díky svým zkušenostem. Osmdesáti a více se tehdy dožívali jen výjimeční jedinci – a ti, kteří se dožili, jako by si svými strastmi doprovázejícími stáří měli odpykat něco ošklivého, co v životě provedli, nebo svou stařeckou nesnesitelností trestat potomky.
No dobře, pokus o vtip – tehdejší životní podmínky a úroveň lékařské péče jednoduše nedovolovaly většině lidí dožít se zchátrání mozku. Kdo se dožil vyššího věku (řekněme kolem sedmdesátky), tomu mozek většinou ještě jakž takž fungoval, a mohl tedy trousit svá „moudra“.
Dnes je situace jiná. Vysokého věku se dožívá značná část populace, takže důsledky vidíme všichni. Čím je člověk starší, tím hůře mu mozek funguje – se všemi problémy, které s tím souvisejí. Hodně staří lidé už mívají potíže se správným rozhodováním a pokud mají možnost volby, často si vybírají tu nejhorší variantu. Samozřejmě s přesvědčením, že se rozhodli správně.
Tvrdí-li někdo nad padesát, že věk je jen číslo, pak u něj proces degradace zřejmě nastal s předstihem. Respektive – jako hranici bych namísto věku označil spíš meno-/andropauzu.
Že se nejedná pouze o mé osobní pozorování, potvrzuje i tento článek (zde). Cituji podstatnou pasáž k tématu:
„Pravidelný trénink mozku kognitivnímu výkonu vůbec nepomohl, zato stárnutí mělo na paměť i rozumové schopnosti extrémně negativní vliv,“ osvětlil Owen.
Prostě stárneme a blbneme – je to nevyhnutelné. Moudrost se s přibývajícím věkem naopak čím dál rychleji vytrácí. Ostatně je to vidět i na tom, jaké skupiny lidí koho volí. Například mi rvalo srdce, když mi jeden dříve přesvědčený antikomunista před volbami obhajoval to nejhorší, co tu komunisté po sobě zanechali – bývalého komunistu a estébáckého práskače. Rozumový úsudek a schopnost soustředit se na podstatné se vytrácejí; navrch získávají podružné vlastnosti – převážně emocionální, méně už racionální.
Ať to beru z kterékoliv strany, starý člověk by už neměl činit zásadní rozhodnutí s dlouhodobým účinkem. Se stoupajícím věkem totiž roste i pravděpodobnost, že rozhodnutí bude špatné – možná až opravdu hodně špatné.
Jako příklad lze uvést nápad, který se občas objeví: že existuje-li omezení účasti ve volbách zdola, mělo by existovat i shora. A za to bývá autor takového názoru okamžitě lynčován. Čím jsem starší a čím déle pozoruju chování starých lidí kolem sebe, tím zajímavější mi ta myšlenka připadá.
No – než mě začnete lynčovat, vemte si prosím aspoň na rok k sobě domů nějakého opravdu starého člověka a pak se vraťte lynč dokončit.
Omezení v rozhodování se přitom netýká jen možnosti volit, ale i být volen (tedy zastávat funkce, v nichž je rozhodovací schopnost klíčová), stejně jako uzavírat manželství či činit jiná zásadní rozhodnutí, která mohou dlouhodobě ovlivnit život. Pokud by někdo chtěl výjimku, měl by projít testem rozumové způsobilosti.
Toto si musím zavčas zafixovat do paměti, abych byl schopen nechat zásadní rozhodování na jiných, až se do fáze výrazného zblbnutí dostanu sám. A starouš, kterého jsem tímto urazil, protože jemu to přece ještě myslí dobře, nechť si udělá čárku. 😊
Zbyšek Hlinka
Čeká nás vláda rozpočtové nezodpovědnosti? ANO
To bylo řečí na téma, jak dosluhující vláda rekordně zadlužila naši zem. Mé námitky, že případná vláda ANO by ji zadlužila mnohem víc, byly koblihami zavrhovány. A hle...
Zbyšek Hlinka
Téměř dva miliony lidí podporují zločince
Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.
Zbyšek Hlinka
Kdo volí Babiše, legitimizuje zločin
Pro začátek důrazně připomínám, že následující text NENÍ ani právním rozborem, ani právním názorem, ale jen a pouze názorem mým, jak vidím situaci coby občan a volič.
Zbyšek Hlinka
ANO, nikdo vám nedá víc, než co vám můžeme slíbit
Přečetl jsem si za vás ten báječný volební program ANO, který by všichni chtěli opisovat. Nešlo odolat nutkání, musel jsem shrnout své poznatky.
Zbyšek Hlinka
Nechápu „logiku“ fandů soudem uznaného lháře a podvodníka
Nesnáším lži. Z velmi praktických důvodů. 1) Snadno zapomínám, takže bych se ze lži brzy snadno usvědčil a nechci si pamatovat, co jsem komu nabulíkoval.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Těžká rána pro Putina. Šéf FSB Bortnikov je v konečném stadiu, spekuluje se
Šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov je vážně nemocný, uvedla televize Dožď s odkazem na...
Chce ukázat, že maká a komunikuje lépe než Fiala, hodnotí experti Babišova videa
Andrej Babiš (ANO) nepotřebuje svolávat tiskové konference, každý den teď točí na sítě krátká...
Trump před schůzkou se Zelenským mluví s Putinem. Je to dlouhé, oznámil
Americký prezident Donald Trump právě telefonicky hovoří se svým ruským protějškem Vladimirem...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 485
- Celková karma 31,79
- Průměrná čtenost 2058x