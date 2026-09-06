Máme nejhloupějšího premiéra na světě a v přilehlém vesmíru
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„Mně se taky nelibí ten deficit. Já i Alena Schillerová ale dobře víme, o čem mluvíme. Ti experti, kdo to je? Ano, teď máme nový stavební zákon, budeme stavět a pak přijde čas, kdy to budeme řešit, ale hlavně by to měla řešit Česká národní banka, která z neznámých důvodů drží základní sazbu o jeden a půl procenta výš, než je průměr v eurozóně. Z jakého důvodu,“ tázal se Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích.
Marně dumám, jak premiér může něco takového neznat. Osobně mám za to, že z titulu své pracovní funkce má přímo povinnost takovou informaci znát. V nejhorším případě zprostředkovaně od ministra financí. Přitom se nejedná o žádné tajemství, ČNB tuto informaci zveřejnila už před měsícem (zde). Uvedla zejména: jádrovou inflaci těsně pod 3 %, rychlý růst mezd a napjatý trh práce, vysoký růst cen služeb, zrychlování úvěrů, růst cen nemovitostí a proinflační působení deficitního financování veřejných výdajů. Výslovně dodala, že případný další růst deficitu veřejných financí představuje další proinflační riziko. Pokud Babiš takto podanou informaci nechápe, jistě má nějakého poradce, který mu ji dokáže přežvýkat do hotentotštiny. ČNB prostě jen reaguje na plán vlády zrychlit zadlužování v době hospodářského růstu. Tuto souvislost by mohl pochopit i žák druhého stupně základní školy. Natož vystudovaný inženýr ekonomie.
Dále, podle § 9 odst. 2 zákona o ČNB se „Česká národní banka a vláda vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové, makroobezřetnostní a hospodářské politiky“ a podle § 10 ČNB vůči vládě plní poradní funkci v měnověpolitických otázkách. Tedy i kdyby ministryně financí posedávala na lavičkách při focení se s pávy, informaci bezpochyby dostala přímo na stůl. Stačí tedy občas přijít do práce a zeptat se, co by měla vědět. A pak podat hlášení svému nadřízenému.
Babiš zase lže a staví se do role oběti, byť je jasné, že část viny jde za ním (a Schillerovou).
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