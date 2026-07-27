Logika – ženská logika – ruská logika
S ženskou logikou je to složitější. Byť zlé jazyky tvrdí, že se jedná o kulturní stereotyp, mnozí muži bezpochyby z fleku potvrdí, že myšlenkové pochody žen jsou nelogické a prase aby se v tom vyznalo. Klasickým příkladem (a zároveň logickou pastí) je třeba diskuze na téma, zda je žena tlustá. A je fuk, zda opravdu tlustá je nebo ne. Jakmile žena položí tuto otázku muži, je nejvyšší čas se zdekovat a prchat pryč. Ať muž odpoví cokoliv, je to vždy špatně. Pokud odpoví, že tlustá je, žena se urazí, protože přece tlustá není. Když muž odpoví, že přece není tlustá, urazí se, protože podezírá muže ze lži. Pokud se muž pokouší odpovědi vyhnout, urazí se také, že si jí nevšímá. Ale zároveň to nijak ženě nebrání sama o sobě prohlásit, že je tlustá. Ženo, běž si nechat změřit množství tuku a dle tabulek se dozvíš, zda jsi tlustá nebo ne.
Vrcholem absurdnosti je pak ruská logika. Proti tomu je ženská logika ještě krásným přehledným polem, ve kterém se lze nějak orientovat. Co dokáže vyplodit Rusák, můžeme najít například zde. Místopředseda Výboru pro mezinárodní záležitosti Státní dumy Alexej Čepa perlí o 106. Stejně tak senátor za okupovaný Doněck Alexandr Volšin. Podle něj by Západ měl nést náklady na poválečnou obnovu Ruska, protože nese politickou odpovědnost za rozpoutání agresivní války, zničená města (ruská, pochopitelně), školy a nemocnice, a vraždění ruských občanů. Moskva opakovaně obviňuje Západ, že využívá Kyjev jako loutku k útoku na Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že angažmá Západu eskalovalo konflikt a proměnilo speciální vojenskou operaci v úplnou válku.
Rusák vojensky přepadl Ukrajinu, ničí co se dá, dopouští se válečných zločinů, a po více než čtyřech letech třídenní speciální operace se diví, že se Ukrajina brání a válka se přenáší na jeho území. A může za to Západ, který (dle Rusáka) fakticky tuto válku rozpoutal. Na to, že Rusák jasně vyhrožoval, že po pádu Ukrajiny jsou na řadě další země, se tak nějak zapomnělo? Jsem zvědav, jak bude Rusko po Západu vymáhat náhradu škod. Pohrozí mu atomovkama? Připadá mi to asi tak stejné, jako kdyby Německo kdysi chtělo požadovat reparace za to, že jim spojenci rozbombardovali Berlín a Drážďany. Tohle je „logika“ mozků propláchnutých hojným množstvím vodky. Lidi, nechlastejte tolik. A když už chlastáte, vyhýbejte se politickým funkcím.
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