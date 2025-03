Koalice otevřela víko kanálu, ze kterého lezou členové ANO

Alena Schillerová alias Dlužena Hranolková kritizuje koalici SPOLU za něco, co tu sami nepřetržitě dělají už 3 a půl roku. Ze svého kanálu hážou kýble té nejhorší špíny – to víko je třeba otevřít a kanál vyčistit.

Inspiraci pro tento blog najdete zde. Nechápu drzost té paní, která se zalyká zlostnou nenávistí a nazývá premiéra parchantem. A žádné omylem, to bylo jasně vypočítané na mentální úroveň voličů ANO. Ta prolhaná paní by měla v tom kanálu zůstat a být potichu. Pak by nebylo třeba otevírat jeho víko.

Přitom kampaň ze strany ANO je vylhaná prakticky od začátku do konce.

Fiala je nejhorším premiérem na světě – problém je v tom, že nejméně oblíbeným z 22 vybraných premiérů, co není ani nejhorší, a už vůbec ne na světě. Plakát lže. Chaos, který tu Babiš předváděl za covidu, z něj dělá mnohem horšího premiéra než jakým je Fiala.

Do důchodu až v 67 – nezapomeňte. Že byl Babiš dříve také pro posunutí důchodového věku k této hranici už cudně zamlčuje. A že je třeba problém s důchody řešit je nezpochybnitelné – stačí se podívat na demografickou křivku. ANO slibovalo důchodovou reformu, výsledkem jejich slibů je však čistá NULA.

A tak lze pokračovat ve výčtu lží a bahna ze strany ANO dál, vyřádit se můžete v diskuzi. Pod inspirujícím článkem se rozvinula hezká debata, pár „kousků“ stojí za zopakování:

- ANO opět ukazuje mistrovství v disciplíně „Jak obelhat voliče a ještě se tvářit jako oběť“. Místo návrhu řešení problémů raději chrlí urážky a dezinformace – asi protože konstruktivní politika je prostě moc složitá. Možná bychom měli zavést novou cenu: Zlatý bludný balvan za předvolební lži. ANO by ji vyhrálo levou zadní!

- Tak jestli SPOLU otevřeli víko od kanálu, tak nevím, co si ANO stěžuje, budou mít tam dole aspoň trochu světla.

- Otevřít víko je ještě v klidu ne? ANO stříká obsah kanálu pod tlakem posledních 14 let všemi směry....

- Alence von Bankrot koukají jen boty z toho kanálu

- Koalice otevřela víko kanálu a tam objevila vykukující hlavu Babiše stojícího Okamurovi na ramenou.

- Koalice otevřela víko kanálu a jako na povel vylezlo celé vedení ANO a začalo šířit puch...

- Správně. Koalice otevřela víko kanálu. Kdo jim dál právo lézt do našeho nejintimnějšího soukromí, reaguje ANO