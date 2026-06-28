Když volba proti špatnému přinese ještě horší problém
... a místo něj zasadí jiný strom — jenže ještě horší, meruňku. Problémy rostoucího stromu zůstanou, a navíc přibydou vosy, hnijící ovoce a bordel pod okny.
V politice se to opakuje překvapivě často. Lidé správně poznají korupci, chaos, únavu z elit, neschopnost nebo odtržení vlády od reality. Jenže pak zvolí někoho, kdo neslibuje opravu institucí, ale jejich obejití. Neříká „zlepším věci tak a tak a vezmu na to tam a tam“, ale fakticky „já to rozbiju“ – tedy bez udání konkrétního způsobu nějakého realistického řešení. A právě tam bývá hranice mezi nutnou změnou a sebevražednou vzpourou.
Český domácí příklad jsou Věci veřejné. Volby 2010 se nesly ve znamení boje proti korupci; Český rozhlas tehdy psal, že protikorupční hesla byla po ekonomické krizi druhým nejdůležitějším tématem kampaně (zdroj zde). Věci veřejné na této náladě vyrostly, podle ČT i díky protikorupční rétorice přitáhly voliče a dostaly se do vlády. Jenže velmi brzy se samy staly symbolem politického rozkladu a podezřelých praktik.
Místo očištění politiky přišla kauza Víta Bárty a financování poslanců Věcí veřejných. Projekt Dějiny korupce popisuje, že obvinění Bárty z uplácení stranických kolegů, trestní oznámení a odtajnění strategie firmy ABL vedly k jeho rezignaci na ministerskou funkci (zdroj zde). Novinky v roce 2012 psaly, že Češi si pod pojmem korupce nejčastěji vybavili právě Bártu a Věci veřejné. To je skoro dokonalý příklad meruňky místo špatného okrasného stromu: volba proti korupci přivedla do vlády subjekt, který se sám stal symbolem korupčního podezření.
Druhý příklad je Andrej Babiš a hnutí ANO. ANO vstoupilo do politiky mimo jiné jako protest proti starým stranám, klientelismu a korupci. Problém staré politiky byl reálný. Jenže náhradou se nestala čistší veřejná správa, ale bezprecedentní koncentrace ekonomické, mediální a politické moci v rukou jednoho člověka. Evropská komise podle českých zdrojů v auditu potvrdila, že Babiš byl jako premiér ve střetu zájmů, protože nadále ovládal Agrofert, který pobíral unijní dotace (například zde). Jak můžeme vidět z předchozího povídání o Vítu Bártovi, je tu stejný problém – střet zájmů. Tedy není pravdivé tvrzení sektářů z ANO, že přitvrzování zákona o střetu zájmů je pouze proti Babišovi.
To neznamená, že před Babišem byla česká politika čistá. Nebyla. Pointa je jiná: volba proti „tradičním kmotrům“ přivedla do centra státu politika, jehož soukromý holding byl zároveň významným příjemcem veřejných peněz. Starý problém klientelismu tak nebyl odstraněn, ale převeden do nové, modernější a koncentrovanější podoby. Není to odstranění nevhodně zasazeného stromu, ale je to spíš strom s betonovou podezdívkou, aby jeho odstranění bylo komplikovanější.
Slovensko nabízí ještě silnější varování. Po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové odešla část společnosti do odporu proti Ficovu systému, spojovanému s prorůstáním státu, byznysu a organizovaného zločinu. Jenže protificovská změna z roku 2020 skončila chaosem Matovičovy a následných vlád. ČT shrnula, že k předčasným volbám dovedly Slovensko roky vládního chaosu, které nahrály Ficovi a extremistům (zdroj zde).
Výsledkem bylo, že část voličů zvolila návrat Roberta Fica jako slib pořádku. Jenže po návratu k moci nepřišla jen stabilizace. Ficova vláda prosadila zrušení Úřadu speciální prokuratury, který se zabýval závažnou kriminalitou a citlivými korupčními kauzami. iROZHLAS připomněl, že Fico úřad kritizoval poté, co policie pod jeho dohledem obvinila desítky bývalých vysokých úředníků, představitelů justice či podnikatelů; některé osoby měly podle slovenských médií vazby na Smer (zdroj zde). ČT následně uvedla, že na Slovensku obstálo i snížení trestních sazeb za korupci, majetkovou a hospodářskou kriminalitu a zkrácení promlčecích dob.
Maďarsko je příklad blízký geograficky i politicky. Viktor Orbán a Fidesz se po diskreditaci socialistů a hospodářských potížích vrátili k moci jako alternativa ke starému selhání. Problém předchozí vlády byl skutečný. Jenže náhradou nebyla jen běžná konzervativní vláda, ale postupné přestavění systému ve prospěch jedné mocenské skupiny. Evropský parlament v české tiskové zprávě uvedl, že Maďarsko už nelze považovat za plnohodnotnou demokracii a že se stalo „hybridním režimem volební autokracie“. (europarl.europa.eu)
Tady je mechanismus obzvlášť poučný. Volič unavený korupcí a neschopností často touží po silném správci. Jenže silný správce bez účinné kontroly se velmi rychle přestane chovat jako správce a začne se chovat jako majitel. Podle Evropského parlamentu šlo v Maďarsku o záměrné a systematické oslabování základních hodnot Unie a demokratických standardů (zdroj zde). To je přesně situace, kdy lék začne být nebezpečnější než nemoc.
Rusko po Jelcinovi ukazuje extrémní verzi stejného vzorce. Devadesátá léta byla pro mnoho Rusů spojena s chaosem, ekonomickým propadem, oligarchy a ztrátou státní autority. Putin pro ně znamenal návrat pořádku. ČT citovala českého velvyslance v Rusku, podle něhož je Putin pro mnoho Rusů symbolem stability a relativního materiálního blahobytu po „divokých devadesátých letech“ (zdroj zde). Jenže pořádek bez svobody se změnil v autoritářský stát. Český rozhlas už v roce 2011 psal o Rusku jako o autoritářském režimu s fasádou demokratických institucí (zdroj zde). Novější české texty popisují potlačování opozice, kontrolu politického prostoru a rizika spojená s Putinovou mocí. Volba proti chaosu tedy nevedla k právnímu státu, ale k systému, který nakonec vyústil i v agresivní válku proti Ukrajině.
Venezuela je ukázkový případ, kdy odpor proti zkorumpovanému a vyčerpanému systému otevřel cestu ještě horšímu rozvratu. Hugo Chávez se dostal k moci jako odpověď na sociální frustraci a nedůvěru ve staré elity. Český Ústav mezinárodních vztahů uvádí, že Chávez v roce 1998 zvítězil v demokratických volbách s 56 procenty hlasů a po nástupu označil nový režim za „socialismus 21. století“ (zdroj zde). Výsledek je známý: ekonomický kolaps, autoritářství, chudoba a masová emigrace. ČT napsala, že za Madura se země propadla do hluboké hospodářské krize, chaosu, kriminality a hladu a že z Venezuely za poslední dekádu uprchlo přes sedm milionů lidí (zdroj zde). Amnesty ČR už dříve upozorňovala, že devět z deseti lidí žilo v chudobě a země čelila jedné z největších lidskoprávních krizí posledních desetiletí.
Brexit je jiný typ příkladu, ale logika je stejná. Nešlo o volbu jedné strany, nýbrž o hlasování proti něčemu: proti Bruselu, proti elitám, proti migraci, proti pocitu, že se země neřídí sama. Některé výhrady vůči fungování EU nebo britské politické třídě mohly být legitimní. Jenže výsledkem nebylo jednoduché „získání kontroly“, ale dlouhodobé ekonomické náklady. České zdroje uvádějí odhady, že brexit snížil výkon britské ekonomiky o několik procent, poškodil investice, obchod i produktivitu (zdroj zde). iROZHLAS citoval odhad dopadu na HDP až 2,8 procenta na konci výhledu Bank of England.
A nakonec Filipíny. Rodrigo Duterte vyhrál na slibu, že zatočí s drogami a kriminalitou. Jenže místo posílení práva přišla válka proti drogám, v níž podle českých zdrojů zemřely tisíce lidí. Aktuálně.cz už po prvním roce jeho vlády psalo, že podle lidskoprávních organizací zemřelo nejméně 7000 lidí (zdroj zde). Seznam Zprávy později uvedly, že filipínská vláda odhadovala přes 6252 zastřelených policií a „neznámými útočníky“, zatímco lidskoprávní skupiny mluvily až o desítkách tisíc.
Společný jmenovatel všech těchto příkladů je jednoduchý: špatný stav sám o sobě ještě neospravedlňuje horší náhradu. Korupce neospravedlňuje oligarchizaci státu. Chaos neospravedlňuje návrat mafiánských struktur. Slabá vláda neospravedlňuje autoritáře. Kriminalita neospravedlňuje mimosoudní zabíjení. A nespokojenost s byrokracií neospravedlňuje ekonomické sebepoškození.
Rozumný volič se proto nemá ptát jen: „Koho tím potrestám?“ Má se ptát: „Co přesně dostanu místo něj?“ Nestačí vědět, že starý strom překáží. Je nutné vědět, co poroste na jeho místě. Protože někdy člověk neřeší problém (třeba pokácením nevhodně rostoucího stromu). Jen uvolňuje místo problému ještě většímu (místo něj zasadí ještě nevhodnější strom).
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