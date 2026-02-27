Když mladý učej starý, aneb AI válcuje
Včera jsem se dostal do zmíněné situace – mladý nám (dvěma) starým vykládal, jak máme správně používat AI při své práci. Při práci, kterou my dva děláme desítky let, mladý je krátce ze školy. Zvláštní situace – do nedávna platilo, že staří předávali své znalosti a zkušenosti mladým. AI míchá kartami tak výrazně, že kdo chvíli postojí, za chvíli bude stát úplně mimo. Zásadním důvodem pro používání AI je výrazné zvýšení produktivity práce. Kdo se nenaučí AI správně používat, bude ve srovnání s konkurencí tak drahý, že skončí. Mám za to, že AI takto brzy zasáhne všechny nemanuální obory. Částečně ohrozí i manuální obory, protože bude podstatně jednodušší vyhledat si správné postupy a nechat si vytvořit „noty“, jak si poradit svépomocí s nějakou jednodušší prací.
AI umí zpracovat v krátkém čase obrovské množství informací a vybrat z nich to podstatné. Klíčové je však umět se správně zeptat, aby AI vrátila požadované výsledky. Pro běžné použití lze AI využít pro ověření informací. Vzhledem k narůstajícímu (dez)informačnímu šumu je to nadmíru žádoucí. Snad si udrží schopnost rozlišovat pravdu od nesmyslů. Ukážu takové ověřování na praktickém příkladu.
Poslanec za ANO MUDr. Miloslav Janulík na FB tvrdí:
„Všímáte si, že sotva začala nová vláda premiéra Andreje Babiše vládnout, Česká republika okamžitě začala být pozitivně skloňována v zahraničí?! Premiér Babiš je v úzkém a pravidelném kontaktu s lídry ostatních evropských států, se kterými řeší budoucnost Evropy, budoucnost Evropanů, naši budoucnost. Ministra zahraničních věcí Petra Macinky si v dobrém všiml prezident USA Donald Trump. Ať už na to má názor kdo chce jaký chce, jsou to velmi důležité momenty právě pro budoucnost naší země. Spojenectví, partnerství a dobré vztahy s dalšími evropskými státy a světovými mocnostmi jsou v dnešní době nezbytné. Nová vláda tak už v prvních měsících napravuje, co se té minulé na mezinárodním poli nedařilo.“
Zeptal jsem se AI, zda lze toto tvrzení považovat za pravdivé. AI tvrzení rozdělila na několik bodů podle témat. V podstatě jako v zásadě pravdivé označila pouze tvrzení o reakci Trumpa na Macinkův projev. Zbytek označila za diskutabilní, těžko ověřitelné a nepodložené. Výsledek tvrzení pana poslance lze shrnout do dvou slov: poněkud kecá.
Nechal jsem dále porovnat obraz ČR v zahraničí podle posledních tří vlád. AI prohledala serióznější servery a vrátila mi tento výsledek (s nějakým zdůvodněním, které sem nepřenáším). Nejhorší je v tomto směru (zatím) současná vláda, následuje předchozí Babišova vláda a nejlepší obraz v zahraničí měla Fialova vláda. U pana poslance jasně platí, že přání se stává otcem myšlenky. Asi by se měl naučit používat AI, aby neplácal nepodložené hovadiny.
Zbyšek Hlinka
