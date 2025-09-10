Kdo volí Babiše, legitimizuje zločin
Nejprve co je zločin. Trestní zákoník v § 14 definuje zločin takto (zde):
(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.
Tedy zločin je vše s horní sazbou nad 5 let.
Vrchní soud uznal Babiše vinným ze dvou trestných činů, a to zločinů dotačního podvodu (§ 212 tr. zák.) a poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 tr. zák.) ve formě spolupachatelství. Zdroj je zde. Za oba trestné činy je horní sazba až 10 let, tedy se jedná o zločiny. Tuto skutečnost (že je to zločin) konstatuje i tisková zpráva Vrchního soudu.
Babišovi nyní zcela reálně hrozí vězení, proto potřebuje udělat vše, aby získal s nějakým vhodným spojencem nadpoloviční většinu. Tu potřebuje proto, aby ho sněmovna nevydala k dalšímu řízení. Jako vhodný spojenec se ukázal Tomio Okamura, který má také problémy s trestním stíháním a soudem. Okamura se už jasně vyjádřil, že by Babiše nevydal – zdroj zde. Tyto dvě partaje mají reálnou šanci získat nadpoloviční většinu, pokud se na volby vykašle větší množství lidí. Vzájemné krytí pak pomůže oběma.
Okamura se podle článku vyjadřuje tak, že nesouhlasí s délkou celého procesu. Já s tím také nesouhlasím, ale jsou tu zcela zřejmé skutečnosti – Babiš celý proces natahoval jak se dalo, aby se celá věc promlčela. Samozřejmě významný vliv na to měla jeho poslanecká imunita a také jeho premiérování, z kteréžto pozice může celý proces průchodu spravedlnosti významně brzdit. Jsem názoru, že pokud by Babiš neměl silné brzdící páky, mohl už být z basy doma za dobré chování.
Babiš se brání, že celé stíhání je na politickou objednávku. Problém je však v tom, že skutek se prokazatelně stal a vstoupil-li Babiš do politiky, musel nutně počítat s tím, že se jeho odpůrci budou snažit najít na něj jakoukoliv špínu. Našli, jeho podvody ho nyní dohánějí. Také se rád ohání tím, že se jedná o politický proces. Nejedná, nejsou splněny předpoklady, které najdeme například zde. Neměl do politiky lézt, pak by pravděpodobně jeho podvody nikdo neřešil, nebo by je potichu zametl, jako mnohé předchozí žaloby. Smůla, chamtivost se nevyplácí. A nesmí se vyplácet.
A nyní úvaha k nadpisu. Pokud se Babišovi podaří získat takovou podporu, že nebude vydán k dalšímu řízení, spravedlnost dostane na frak. Patrně bude moct celý proces pokračovat až v dalším volebním období, pokud Babiš ztratí tu potřebnou polovinu, která ho ochrání před vydáním. Ale pak může dojít k situaci, že sice může být odsouzen, ale z důvodu věku či chatrného zdraví do výkonu trestu už nenastoupí. Tedy fakticky se všem vysměje, jak s námi vyběhl. Přičemž je Babiš v situaci, ve které normální lidi odchází z politiky – ať sami dobrovolně, nebo jsou ostatními vyštípáni. Jenže on se drží zuby nehty právě proto, že hrozba vězení je velmi reálná a ANO ho nevyštípe, protože celé ANO s Babišem stojí a padá.
Podle mě je zcela lhostejné, zda se Babiš stane premiérem nebo zůstane mimo vládu (prezident Pavel si vyžádal posudek, zda je střet zájmů překážkou ve jmenování premiérem, zde). I když je možné, že by Pavel Babiše nejmenoval, podstatný je počet křesel, které obsadí ANO a další strany, které by s ANO chtěly spolupracovat, včetně možnosti zabránění vydání Babiše k soudu. Pro mě je tedy nevolitelný kdokoliv, u koho hrozí, že bude hlasovat proti vydání Babiše k soudu. Jak je jasné z odkazu výše, je to určitě SPD – a z kontextu předvolebního klání jsou velmi rizikové i některé další subjekty.
Ze situace pak plyne, že každý, kdo volí ANO (ať už si to zdůvodňuje jak chce), fakticky volí zejména Babiše a hlasuje tak pro bránění průchodu práva. Spolu s tím legitimizuje zločin ve smyslu, že je možné legálně uniknout trestu. To je nebezpečný precedens, kterého mohou využít další zločinci a vyhnout se „schováním se“ za imunitu trestnímu stíhání. Osobně považuji za extrémně důležité pro naši budoucnost, aby celý proces s Babišem doběhl do řádného konce a včas. Zároveň s tím platí, že kdo si přeje totéž ale k volbám nepůjde, nahrává opět tomu, že může dojít k zabránění průchodu práva. Tedy výsledek bude stejný, jako by volil ANO (či jejich podporovatele). Bohužel, v této věci není možné na volby rezignovat jen proto, že ti druzí jsou taky špatní. Není to tak, nikdo jiný není v tak prekérní situaci jako Babiš. Pak je tu skupina lidí, kterou to vůbec nezajímá, protože to ani ono jim „chleba nezlevní“, této skupině však tento blog určen není.
