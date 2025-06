Je Den otců – a cenu získává …

Kdo jiný, než davy milovaný Andrej Babiš?! Otec, který dle svých vlastních slov miluje své děti tak, že…

… je použil jako bílé koně pro své podvody a zatáhl je do svých plánů s „čapákem“. Údajně firmu převedl na své děti. Co k převodu akcií řekl Andrej Babiš mladší?

„Nejedná se o můj podpis. Nepamatuji si, že bych tuto písemnost někdy viděl. Nikdy jsem žádné akcie Čapího hnízda nepřevzal, nikdy jsem je ani neviděl.“ Zdroj zde.

Milující otec poslal svého nemocného syna na ozdravný pobyt k moři. Sice na Rusy okupovaný Krym a se soudně trestaným doprovodem – ale kdo by řešil takové zbytečné detaily, že ANO? Co k tomu říká „zlobivý“ a „nevděčný“ synek?

„Syn bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) dlouhodobě tvrdí, že ho na Krym nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt otec, aby mu znemožnil vypovídat v dotační kauze Čapí hnízdo. Na policii se obrátil v lednu 2018, případ byl prověřován pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody.“ Zdroj zde.

No a největší peckou jsou jeho křivé přísahy na zdraví vlastních dětí. Zdroje například zde. Až by jeden řekl, že každý milující otec by měl aspoň jednou v životě křivě přísahat na zdraví svých dětí. Nebo se to tak aspoň může zdát podle množství zaslepených Babišových příznivců.

Takže sorry jako – Babiš získává cenu za bezkonkurenčně nejhoršího otce. Možná někde v ulici u popelnic najdete ještě horšího, ale ten určitě nebude veřejně známou osobou, takže zůstává tam, kde je. Babiš tak – stejně jako v mnoha jiných oblastech – ani zde nemá srovnatelnou konkurenci. Samozřejmě v tom nejhorším slova smyslu…