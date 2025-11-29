Jak jsem přišel k nemanželské dceři
Abych vás dlouho nenapínal, prohlédněte si fotku mé dcerky. Prohlédněte si jí pořádně.
Pěkné děvče, že? Ukazoval jsem její obrázek okruhu svých známých, se kterými se častěji potkávám, přibližně se jedná asi o patnáct lidí. Ve věku přibližně od dvaceti let až po smrt. A sledoval jsem, jak budou na fotku reagovat.
Zde je vhodná chvíle říct, jak to s tou dcerou vlastně je. Ve firmě, pro kterou dělám, jsme vyvíjeli mobilní aplikaci Těhotenský průkaz. Aplikace kromě jiných věcí obsahuje i funkci, ve které mohou rodiče vložit své fotografie a umělá inteligence z nich vygeneruje obrázek, jak by případně mohlo vypadat jejich dítě. Protože jsme v práci měli mejdan k ukončení projektu, došlo k tomu, že já se stal matkou a další kolega z práce otcem. A zvolili jsme si jako dítě dceru. Celkově i s focením asi dvě minuty a hle, jsem otcem.
Zajímavé byly reakce. Dvacítka koukla a hned viděla, že je vygenerovaná. Třicátníkům to trvalo trochu déle, ale také poznali. Čtyřicátníci (i kousek pod) a výše už mi to věřili a netrklo je ani, když jsem jim ukázal fotku otce. A z kategorie až smrt (tedy cca od šedesátníků) měli někteří problém pochopit, co to je vygenerování umělou inteligencí. Mezi námi, kdyby tohle někdo ukázal mně, taky by mě hned napoprvé nenapadlo, že je to generované.
Srandovní bylo, že pár žen prohlásilo, že v dětství vypadaly stejně.
Jaký z toho plyne závěr? Starší lidé, a to už ve věku něco nad třicet let, jsou náchylní uvěřit různým lžím generovaných umělou inteligencí. Ale že je fotka věrohodná, co?
Zbyšek Hlinka
„Moudrost stáří“ je fejk pro udržení sebevědomí starců
Myslíte si, že se se stářím pojí moudrost? No nevím – školy nemám, vědecké výzkumy jsem si nedělal, ale pozoruju chování lidí kolem sebe. U řady z nich už dlouhodobě.
Zbyšek Hlinka
Čeká nás vláda rozpočtové nezodpovědnosti? ANO
To bylo řečí na téma, jak dosluhující vláda rekordně zadlužila naši zem. Mé námitky, že případná vláda ANO by ji zadlužila mnohem víc, byly koblihami zavrhovány. A hle...
Zbyšek Hlinka
Téměř dva miliony lidí podporují zločince
Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.
Zbyšek Hlinka
Kdo volí Babiše, legitimizuje zločin
Pro začátek důrazně připomínám, že následující text NENÍ ani právním rozborem, ani právním názorem, ale jen a pouze názorem mým, jak vidím situaci coby občan a volič.
Zbyšek Hlinka
ANO, nikdo vám nedá víc, než co vám můžeme slíbit
Přečetl jsem si za vás ten báječný volební program ANO, který by všichni chtěli opisovat. Nešlo odolat nutkání, musel jsem shrnout své poznatky.
- Počet článků 486
- Celková karma 28,39
- Průměrná čtenost 2055x