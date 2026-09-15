EET 2 – tahák, nebo (zase) propadák?
Na začátek explicitně podotýkám, že AI nemá přístup ke všem datům, čerpá jen z veřejně dostupných dat. Ale i tak považuji řádový rozdíl za natolik významný, že mám podezření, že nám finanční správa pod vedením ANO neříká tak úplně pravdu.
EET 2 má podle svých zastánců přinést státu miliardy korun navíc. Zkusme ale odhadnout její přínos bez vládních prognóz a vyjít jen z toho, kde dnes mohou skutečně vznikat nepřiznané tržby.
Střední odhad AI je přibližně 1,5 až 2 miliardy korun dodatečných daní ročně, nikoliv řádově deset a více miliard.
Bezhotovostní platby nejsou hlavní problém
Platba kartou nebo QR kódem už vytváří elektronickou stopu. U první EET právě proto Ústavní soud zrušil evidenci části bezhotovostních plateb (zde); další plošná evidence podle něj neobstála z hlediska proporcionality. Kromě toho, že lze opět očekávat zrušení bezhotovostních plateb ze zákona o EET, nevidím žádný dodatečný přínos z takových plateb pro státní pokladnu. Proto se bude při odhadu fiskálního přínosu EET počítat především s hotovostí.
Jenže její význam rychle klesá. Podle průzkumu tvořily už v roce 2025 digitální platby asi 59 % nákupů v kamenných provozovnách (zde). ČNB současně uvádí za rok 2025 přes 3,3 miliardy karetních plateb v objemu téměř 2 biliony Kč a pokračující pokles výběrů hotovosti (zde).
Odhad trajektorie podílu hotovosti podle hodnoty nákupů pro budoucí roky je přibližně:
Rok Hotovost
2025 30 %
2027 25 %
2030 18 %
Roky 2027 a 2030 jsou projekce AI, nikoliv data ČNB.
Nepřiznaná tržba ještě nemusí znamenat daňový únik
Typickým příkladem je samostatná kadeřnice nebo řemeslník v paušálním režimu. U některých řemeslných živností lze při splnění podmínek zůstat v prvním pásmu paušální daně až do příjmů 2 miliony Kč (informace zde). V tomto případě je lhostejné, zda má podnikatel tržby 900 tisíc Kč nebo 1,4 milionu Kč (klidně vše v hotovosti), jeho daňová povinnost je v paušálním režimu stále stejná. Jinými slovy, stát nezíská nic navíc. Ale drobný řemeslník tratí za výdaje navíc kvůli EET. Význam vzniká hlavně při překročení hranic paušálního režimu, DPH nebo tam, kde podnikatel daní skutečný zisk.
U velkých řetězců se řeší jiný problém
U velkých obchodních řetězců AI nenašla doložený případ, že by systematicky krátily daně tím, že část zákazníků jednoduše nenamarkují. Velké firmy samozřejmě mohou mít daňové problémy, ale ty se týkají například převodních cen, uznatelnosti nákladů nebo DPH. Jen na převodních cenách Finanční správa za rok 2023 doměřila daň ve výši 724 milionů Kč (zde). Jenže to s EET nijak nesouvisí. Tedy z hotovostních tržeb u velkých řetězců nelze očekávat žádný výnos navíc.
Vlastní odhad výnosu EET
ČSÚ uvádí spotřební výdaje domácností za rok 2025 kolem 216 tisíc Kč na osobu (zde). Pro rok 2027 AI odhaduje objem transakcí relevantních pro EET přibližně na:
1,8 bilionu Kč.
Při 25% podílu hotovosti:
1 800 mld. × 25 % = 450 miliard Kč hotovostních tržeb.
Jenže z tohoto objemu musíme odečíst zejména velké a nízkorizikové podniky a podnikatele, u nichž vyšší obrat nezvyšuje daňovou povinnost. Střední odhad AI skutečně daňově zajímavé části je asi 35 % hotovostních tržeb:
450 mld. × 35 % = 158 miliard Kč.
Pokud by se v této skupině zatajilo přibližně 12 % tržeb, jde asi o:
19 miliard Kč nepřiznaného obratu.
Ani ten ale EET celý neodhalí. Podnikatel, který hotovostní transakci vůbec nenamarkuje, ji může nezadat ani do EET. Pokud EET přiměje podnikatele přiznat zhruba 45 % dosud zatajených tržeb:
19 mld. × 45 % = 8,5 miliardy Kč nově přiznaného obratu.
Při průměrném dodatečném daňovém inkasu kolem 20 %:
8,5 mld. × 20 % = asi 1,7 miliardy Kč ročně.
Za realistické rozpětí výnosu z EET považuje AI přibližně:
0,5 až 4 miliardy Kč ročně, se středem kolem 1,5 až 2 miliard Kč.
Kolik bude EET stát
Při projednávání EET 2 byly uváděny náklady státu kolem 212 milionů Kč jednorázově a téměř 590 milionů Kč ročně (zde). Při středním odhadu 1,7 miliardy Kč tedy zbývá po odečtení provozu státu přibližně:
1,1 miliardy Kč ročně.
A v tom ještě nejsou náklady podnikatelů. Pokud by skutečný výnos byl například jen 800 milionů Kč, po odečtení provozu EET by státu zůstalo asi 210 milionů Kč. Po započtení administrativních nákladů podnikatelů by celková bilance mohla být velmi slabá.
Nebylo by levnější hledat podvodníky cíleně?
Finanční správa už dnes používá analytické zpracování dat a cílené vyhledávání rizik. V projektu EMPORION (zde) našla u pouhých 85 provozovatelů e-shopů podezření na 734 milionů Kč nepřiznaných tržeb. Projekt Daňové echo (zde) zase vedl u přibližně 4 000 oslovených osob k dobrovolnému přiznání 52,3 milionu Kč. Finanční správa má dokonce samostatnou Sekci kontroly a analýzy rizik (zde), jejímž úkolem je získávat a zpracovávat datové zdroje, analyzovat je a identifikovat rizikové daňové subjekty. U Daňového echa Finanční správa sama uvádí, že pracuje s analytickým zpracováním dat a upozorňuje podnikatele na nesrovnalosti (zde) ještě před zahájením klasické kontroly. Právě zde vidí AI prostor pro pokročilejší statistické modely a AI. Systém může například zjistit, že restaurace vykazuje podezřele nízké tržby vzhledem k nákupům surovin, počtu zaměstnanců, karetním platbám, lokalitě a výsledkům podobných provozoven. Nemusí tedy plošně kontrolovat všechny. Může vybírat hlavně ty, jejichž ekonomická čísla nedávají smysl.
EET má jednu výhodu — a jednu zásadní slabinu
Výhodou EET je, že vytváří digitální záznam hotovostní transakce. Jenže pouze tehdy, pokud ji podnikatel skutečně zaeviduje. Pokud přijme tisíc korun v hotovosti a vůbec je nenamarkuje, EET tuto konkrétní transakci neuvidí. Datová analytika také nevidí konkrétní bankovku. Může ale zjistit, že vykazované hospodaření podnikatele je velmi nepravděpodobné, a poslat kontrolu právě tam.
Závěr
Plošná EET podle AI dnes míří příliš široce. Bezhotovostní platby už digitální stopu mají. U velkých podniků není klasické zatajení pokladních tržeb pravděpodobně hlavním daňovým problémem. U části živnostníků navíc vyšší skutečný obrat nemusí vůbec změnit jejich daňovou povinnost. A zároveň bude dál ubývat hotovosti. Proto podle AI vychází skutečný fiskální přínos EET spíše kolem 1,5 až 2 miliard Kč ročně, při poměrně širokém možném rozpětí 0,5 až 4 miliardy Kč. Za efektivnější cestu by AI považovala kombinaci datové analytiky, AI, údajů třetích stran a cílených kontrol v oborech, kde hotovostní daňové úniky skutečně dávají ekonomický smysl.
Místo otázky:
„Jak evidovat každou tržbu?“
by se moderní finanční správa měla ptát spíše:
„Jak z dat, která už máme, poznat podnikatele, jehož přiznané tržby nedávají ekonomický smysl?“
Zbyšek Hlinka
Máme nejhloupějšího premiéra na světě a v přilehlém vesmíru
Pro našeho „nejlepšího“ premiéra je záhadou, proč Česká národní banka drží základní úrokovou sazbu o jeden a půl procenta výš, než je průměr v eurozóně.
Zbyšek Hlinka
Babiš opakovaně používá démonizační rétoriku,
která zvyšuje nepřátelství vůči politickým odpůrcům a podporuje afektivní polarizaci. A tento obraz přenáší také na obyčejné voliče soupeře, které vykresluje jako nebezpečné, morálně zavrženíhodné či zločinné nepřátele.
Zbyšek Hlinka
Logika – ženská logika – ruská logika
Maskulinní výklad říká, že logika je formální věda a způsob myšlení, který zkoumá principy správného usuzování a vyvozování závěrů. Jinými slovy se jedná o nástroj, který pomáhá řešit kauzální problémy.
Zbyšek Hlinka
Premiér, nebo prezident?
Kdo z nich hrotí situaci? Nedivím se premiérovi A. Babišovi, je to muž - a má svou čest. Tak už v tomto okamžiku jsem málem spadnul smíchy se židle.
Zbyšek Hlinka
AI odhaduje, za jak dlouho zapříčiní Macinka vládní krizi
Toto sem musím dát dřív, než se to stane. Proto, abychom mohli za pár měsíců až rok vyhodnotit, jaká je predikční schopnost AI.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Filharmonie Hradec Králové vstupuje do nové sezony s novým šéfdirigentem
Filharmonie Hradec Králové (FHK) vstupuje do 49. koncertní sezony s novým šéfdirigentem, houslistou...
SŠ živnostenská a ZŠ Planá má nové multifunkční výukové prostory za 55 mil. Kč
Střední škola živnostenská a Základní škola Planá na Tachovsku otevřela nové multifunkční výukové...
Na Dny NATO do Mošnova pojedou o víkendu speciální vlaky i autobusové linky
Na Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na...
V podkroví rakovnické 2. ZŠ vzniknou učebny, poslouží i jako hudební sál
V podkroví rakovnické 2. základní školy vzniknou učebny pro výuku výtvarné i hudební výchovy a...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 497
- Celková karma 24,00
- Průměrná čtenost 2026x