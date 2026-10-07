Důchodovou krizi možná vyřeší AI a roboti
Demografie se ošidit nedá. Silné ročníky zestárnou, lidí v produktivním věku bude méně a lidí odkázaných na důchod a často také na péči bude víc. Z toho se obvykle odvozuje poměrně jednoduchý závěr: menší počet pracujících bude muset uživit větší počet důchodců, takže nás čeká problém. Jenže důchodce ve skutečnosti neživí počet pracujících. Živí ho to, co pracující vyprodukují. Pokud deset lidí jednou dokáže vyrobit tolik, co dnes patnáct, vypadá stejná populační křivka najednou trochu jinak.
Letos tenhle problém sleduji na sobě. Ještě na začátku roku jsem programoval celkem normálně a AI byla v podstatě chytrý našeptávač. Dnes už velkou část programu sám nepíšu. Popíšu, co potřebuji, AI to udělá a já výsledek kontroluji, testuji a vracím chyby k opravě. Z programátora se částečně stal zadavatel a kontrolor programátora, který není člověk. U některých úkolů je rozdíl proti loňsku obrovský. Za stejnou dobu dokážu dodat podstatně víc práce, případně stejnou práci levněji. A nevidím žádný rozumný důvod, proč by se něco podobného mělo týkat jen programování. Administrativa, účetnictví, projektování, právní služby, výzkum, logistika nebo diagnostika mají každý jiný potenciál, ale u velké části ekonomiky lze očekávat významné zvýšení produktivity.
Samotná AI ovšem člověka z postele nezvedne. Proto je pro stárnoucí společnost mnohem zajímavější otázka robotiky. Ještě donedávna robot dělal hlavně to, co mu někdo přesně naprogramoval. Nová generace robotických systémů už míří jinam: dostane úkol, rozpozná prostředí, naplánuje postup a pokusí se ho provést. A hlavně se nemusí učit každý robot zvlášť. Pokud budou tisíce stejných nebo podobných strojů pracovat v reálném prostředí, zkušenosti jednoho mohou zlepšit model, který následně dostanou všechny ostatní. K tomu přidejme simulace, ve kterých se robot může učit miliony situací bez toho, aby při každém neúspěšném pokusu shodil skutečného dědu z postele.
Tady vidím možnost mnohem rychlejšího vývoje, než jaký jsme byli zvyklí sledovat u klasické robotiky. Brzdou samozřejmě zůstane fyzický svět. Špatný program opravím. Robot, který špatně chytí člověka, mu může ublížit. Motory, baterie, převody a mechanické ruce také nejdou přes noc aktualizovat jako software. Přesto bych si dnes troufl předpovědět, že kolem roku 2035 budou v nejlépe vybavených zařízeních roboti a AI schopni převzít významnou část rutinní práce: monitoring, noční dohled, rozvoz jídla a prádla, úklid, část manipulace s klienty, pomoc při chůzi, část hygieny, připomínání léků a samozřejmě téměř všechnu administrativu. Neznamená to, že ze sta pečovatelů třicet vyhodíme. Spíš že zařízení, které by kvůli růstu počtu klientů potřebovalo 130 lidí, možná zvládne dál fungovat se stovkou.
Kolem roku 2040 si troufnu jít ještě dál. Ve špičkově vybaveném zařízení může technika podle mého odhadu převzít zhruba polovinu rutinních pracovních úkonů, které dnes dělá člověk. Lidský kontakt, rozhodování, řešení neobvyklých situací nebo uklidnění zmateného starého člověka samozřejmě zůstanou lidem. Jenže právě tím se může práce personálu změnit k lepšímu. Místo převlékání postelí, běhání s prádlem, zapisování údajů a neustálého zvedání lidí může zbýt víc času na to, k čemu je člověk opravdu potřeba.
Důchodový problém tím samozřejmě nezmizí. Průběžný systém bude pořád řešit, kolik peněz mají pracující odvést a kolik mají dostat důchodci. To je politický problém rozdělení vytvořeného bohatství. Ale úplně jiná otázka je, jestli toho bohatství bude dost. A právě tam bych dnešní katastrofické předpovědi bral s rezervou. Počet lidí v roce 2040 umíme odhadnout docela dobře. Kolik práce zvládne jeden člověk s AI a několika roboty, neví dnes nikdo.
Takže si sem k 7. říjnu 2026 ukládám svou předpověď. Demografická krize přijde, protože počet lidí neokecáme. Ale její ekonomické důsledky budou (doufám, protože se to bude dotýkat mě osobně) podstatně menší, než vypadají z dnešních projekcí, protože produktivita jednoho pracujícího výrazně vzroste. AI zasáhne během příštích patnácti let většinu oborů lidské činnosti. A do roku 2040 budou inteligentní robotické systémy schopné převzít v moderních zařízeních sociální péče významnou část rutinní fyzické práce.
Důchodový systém bude pořád politický problém – někdo bude muset rozhodnout, jak se vytvořené bohatství rozdělí.
Ale možná nebudeme řešit otázku, zda těch pár chudáků v produktivním věku vůbec dokáže všechny ty důchodce uživit.
Spíš budeme řešit, jak se o vytvořené bohatství podělit.
Tak uvidíme. Třeba za deset a více let tento článek vytáhneme. Pokud se nyní zásadně mýlím, můžete se mi přijít vysmát. Budu-li ještě použitelný a robotický ošetřovatel mě pustí k počítači.
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