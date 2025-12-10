Česko bude nejlepším místem pro život na celé naší planetě
Cituji celé znění převzaté ze Seznamu:
Babiš slíbil, že bude bojovat za zájmy všech občanů. „Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády a aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě,“ uvedl Babiš.
Teď dumám, jakou planetu s jeho „širokým přehledem“ mohl myslet. Tipoval bych to na Slunce. Protože to, co se chystá vládnout, zemi spíš spálí, než pozvedne. Už jen samotné sliby vlády ukazují na prudký růst deficitů. Pokud chce vláda zvyšovat výdaje na jedné straně (např. zvyšování platů některých skupin státních zaměstnanců, rodičovský příspěvek, výdaje na důchody), a snižovat příjmy na straně druhé (například zmrazení růstu odvodů OSVČ, snížení firemních daní, různé slevy), nemůže to skončit jinak než rostoucími schodky. Ekonomika neporoste tak rychle, aby stačila vykrýt všechny sliby a zaškrcení šedé ekonomiky přinese ročně jen málo peněz. Asi jen o něco málo více (v jednom roce), než dluží Agrofert nyní státu. Tento slib je ryze populistický. Kritici Fialových německých platů by teď měli zarytě mlčet, Babiš Fialův blábol hravě překonal.
No dobře, třeba by mohla být nová vláda tak odborně skvělá, že uvedené problémy vybalancuje. Zkusme tedy probrat kandidáty na ministry, aspoň ty nejproblematičtější.
Začnu předsedou sněmovny, jakožto třetí nejvyšší funkcí (byť mimo vládu): Tomio Okamura je známý populista, poněkud prorusky orientovaný. Že nemá vysokou školu bych mu odpustil, ale jeho silně nacionální (v tom negativním slova smyslu) názory už dost těžko. Je kvůli tomu trestně stíhaný – byť dle mého laického názoru může mít šanci soud ustát, nebo vyváznout s podmínkou.
Andrej Babiš – Slovák (kdo by na Slovensku volil do nejvyšších funkcí Čecha?), známý soudně uznaný lhář a podvodník. Spolu s Okamurou se budou s velkou pravděpodobností vzájemně krýt před vydáním soudu. Jím oznámenému řešení střetu zájmů nelze věřit. Bývalý agent StB. Chaotik, který jedná impulzivně podle aktuálních průzkumů veřejného mínění. Byť prezident zmínil, že trestně stíhaný člověk by neměl být členem vlády, Babiš je stíhán za dva zločiny a soud by nyní už měl vynést pouze rozsudek o výši trestu. Jeho šanci na vyváznutí bez trestu vnímám jako velmi mizivou. Chápu tedy situaci tak, že prezident neměl jinou možnost než ho pověřit sestavením vlády, pokud nechtěl zcela zablokovat ústavní procesy.
Filip Turek je zatím mimo hru a snad mimo hru zůstane i nadále. Jeho pohrdání zákony je myslím dostatečně známé. Je pro své výroky policejně vyšetřován. Jeho ego dosahuje nadoblačných výšin, zatím však u něj nevidím, že by v životě cokoliv dokázal, snad kromě výhry v závodech nad děckama.
Alena Schillerová – Babišův věrný poskok, který spolehlivě zametá pod koberec kauzy svého šéfa. Jak ukázala dříve, financím nerozumí. Ne nadarmo se jí říká také rozbitá kalkulačka. A lže.
Karel Havlíček – velmi neetické jednání v souvislosti s jeho kšefty s kmenovými buňkami, jeho „obchodování“ s výrobky Sony mu vyneslo přezdívku. Jinak patolízal, také prolhaný.
Adam Vojtěch – předchozí působení ve vládě nezvládl. Dost možná i proto, že se v klíčových situacích nedokázal postavit populistickému diktátu svého šéfa. Tedy slabá figura.
Lubomír Metnar – bývalý člen VB, který sloužil u pluku, který zasahoval proti „protistátním akcím“. Pokud někdo vyčítá minulost Petru Pavlovi, neměli bychom zapomínat ani na Metnarovu minulost.
Zuzana Schwarz Bařtipánová se proslavila ostudným výrokem, který kdysi použil Klement Gottwald a po kterém u nás započala totalita. Cituji: „Dámy a pánové, právě jdu z Hradu, jak se tak říká. I když lépe to zní v tom mužském podání,“ řekla Bařtipánová po jednání s prezidentem. Minimálně je to dost ostudné, politik by se určitým výrokům měl vyhýbat jako čert kříži.
Oto Klempíř – dle svazků StB hodnocen jako přínosný informátor s tím, „že předává poznatky hodnověrné a nezkreslené“. Byť tvrdí, že byl ke spolupráci donucen, jako přínosný informátor by měl být z vlády zcela vyloučen. Ostatně jeho způsob vstupu do politiky, o kterém se členové kapely dozvěděli až z tisku, svědčí o nikoliv nevýznamných charakterových vadách.
Boris Šťastný – politický turista s docela zajímavými přeskoky. Odešel z ODS, poté koketoval s SPD a ANO, skončil u Motoristů. Pro mě dost nedůvěryhodná polická dráha.
Jaromír Zůna – voják a bývalý zástupce politruka, člen KSČ, hlásil se do vojenské rozvědky. Tedy fakticky dost podobná minulost, jakou má i Petr Pavel (a jeho manželka). Předpokládám, že odpůrci Pavla by se měli aktivně bouřit i proti tomuto kandidátu.
Martin Šebestyán – dříve vyplatil Agrofertu nezákonné dotace. Nyní hrozí vážné riziko, že vymáhání těchto dotací hodí pod stůl.
Ivan Bednárik – Slovák, nemá vysokou školu. Na druhé straně podle dostupných informací může být jedním z mála schopných lidí ve vládě. Takže je otázkou, jak dlouho vydrží s Babišem.
