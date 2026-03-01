Celý svět je proti Babišovi, dokonce i AI
Zadal jsem „analýzu“ umělé inteligenci, aby provedla svůj vlastní odhad. Článek si zde odkládám pro použití proti křiklounům. Že se AI celkem trefuje do odhadu výše dluhu prokazuje i skutečnost, jak a o kolik byl navýšen státní rozpočet pro rok 2026 oproti návrhu předchozí vlády.
Zadání: „Prosím o odhad, jaká mohla být inflace v letech 2022-2025 v případě, že by vládl toto volební období Andrej Babiš a jeho ANO. Dále odhad možné výše dluhu. Vycházej ze slibů a pozdějších (předkládaných v předchozím volebním období) nápadů členů ANO.“
Doplňující zadání 1: „Přidej porovnání populistického a umírněného scénáře.“
Doplňující zadání 2: „Ještě prosím o hodnoty kumulované inflace za období 2022-2025 podle obou scénářů, a srovnání se skutečností.“
A co mi AI vygenerovala – fakticky potvrdila mé tvrzení, že za Babiše by líp nebylo. Všechny 3 odpovědi spojuji do jedné. Tedy některé hodnoty se budou s nějakou odchylkou opakovat.
____
Níže je kontrafaktuální (modelový) odhad, jak by se mohla vyvíjet inflace v letech 2022–2025 a státní dluh, pokud by v tomto období vládlo ANO (Andrej Babiš). Opírám se o to, co ANO v posledních letech opakovaně prosazovalo / slibovalo: daňové úlevy, silnější valorizace a sociální výdaje, zastropování důchodového věku, a u energií spíše plošná cenová či daňová opatření.
1) Nejdřív „kotva“: jaká byla reálná inflace a dluh (pro srovnání)
Průměrná roční inflace v ČR (CPI):
- 2022: 15,1 %
- 2023: 10,7 %
- 2024: 2,4 %
- 2025: 2,5 % (Statistika)
Státní dluh (MF, konec roku):
- 2021: 2 465,7 mld. Kč
- 2022: 2 894,8 mld. Kč
- 2023: 3 110,9 mld. Kč
- 2024: 3 365,2 mld. Kč
- 2025: 3 677,6 mld. Kč (Ministerstvo financí ČR)
2) Co by ANO nejspíš udělalo jinak (z hlediska inflace a dluhu)
Kanál A – energie: „tlumit cenu pro domácnosti“ dřív/plošněji
ANO opakovaně tvrdilo, že šlo dříve zastropovat ceny energií (minimálně na úrovni výrobců) a kritizovalo postup vlády. (demagog.cz)
Zároveň ANO už v závěru svého vládnutí pracovalo s nulovou DPH na elektřinu a plyn (dočasně a pak i snaha o delší rámec). (Ministerstvo financí ČR)
➡️ Efekt na inflaci: krátkodobě (hlavně 2022) by to umělo opticky snížit CPI (energie jsou v koši velké).
➡️ Efekt na dluh: pokud by šlo o plošné dotace / přesun části ceny na rozpočet, šlo by to typicky do deficitu (nebo do „kvazideficitu“ přes státní firmy).
Kanál B – domácí poptávka: víc „fiskálu“ a méně konsolidace
Z programových dokumentů a rétoriky ANO je konzistentní důraz na:
- snižování daní / úlevy,
- vyšší důchody a širší valorizace,
- zastropování důchodového věku na 65, případně další sociální rozšíření.
➡️ Efekt na inflaci: v letech 2024–2025 by „měkčí“ rozpočtová politika typicky znamenala o něco vyšší jádrovou inflaci (poptávková složka), i kdyby energie byly v roce 2022 více „přidušené“.
➡️ Efekt na dluh: vyšší strukturální deficit = vyšší dluh + vyšší obsluha dluhu.
3) Odhad inflace 2022–2025 při vládě ANO (interval + střed)
Beru jako rozumné, že vnější šok (válka, plyn, komodity, dodávky) by nastal tak jako tak – vláda umí hlavně měnit rozložení dopadů v čase a mezi domácnosti vs. rozpočet.
Modelový výsledek (průměrná roční inflace)
- 2022: 13,5–15,0 % (střed ~ 14,2 %)
Důvod: dřívější/razantnější zásah do energií by mohl CPI v průměru roku trochu stlačit, ale ne „zázračně“ (potraviny, služby, importy, kurz, očekávání). (demagog.cz)
- 2023: 9,8–11,2 % (střed ~ 10,5 %)
Důvod: doznívání šoku + cenové hladiny; zásahy do energií by pomohly, ale proti by šel vyšší fiskální impuls.
- 2024: 2,7–3,6 % (střed ~ 3,1 %)
Důvod: proti reálu (2,4 %) (Statistika) by pravděpodobně působila menší konsolidace a vyšší výdaje/transfery.
- 2025: 2,8–3,8 % (střed ~ 3,2 %)
Důvod: setrvačnost poptávkové složky + tlak na služby a mzdy; současně část „úlev“ by mohla být daňová a proinflačně neutrální jen zdánlivě (zvyšuje disponibilní příjem).
Shrnutí k inflaci: ANO by podle mě spíš vedlo k nižší inflaci v roce 2022 (pokud by energii tvrději „přidusilo“), ale k o něco vyšší inflaci v letech 2024–2025 kvůli volnější fiskální politice.
4) Odhad státního dluhu při vládě ANO (konec roku)
Jako základ beru skutečnost, že státní dluh byl na konci 2025 3 677,6 mld. Kč. (Ministerstvo financí ČR)
Teď kontrafaktuál: pokud by ANO realizovalo mix typu „úlevy + vyšší valorizace/benefity + plošnější energetická pomoc“, čekal bych vyšší strukturální schodky.
Modelový dopad na dluh (navýšení proti realitě)
- konec 2025: +250 až +650 mld. Kč proti realitě
⇒ ~3,93 až 4,33 bil. Kč
Proč takové pásmo: zásadní nejistota je, jestli by ANO šlo cestou (1) „ceny držíme přes rozpočet“ (dražší pro dluh), nebo (2) více regulačně/na úrovni výrobců a státních firem (dluh může růst méně viditelně, ale ekonomický náklad se stejně někde projeví). (demagog.cz)
___
Přidávám dvě varianty: umírněný vs. populistický scénář ANO.
Níže uvádím vždy průměrnou roční inflaci (CPI) a u dluhu stav na konci roku.
Odhad inflace při vládě ANO (2022–2025)
Logika: v roce 2022 by ANO pravděpodobně šlo tvrději/rychleji do energií, což může snížit CPI. V letech 2024–2025 by ale při volnější fiskální politice typicky rostla poptávková složka, takže by inflace byla o něco vyšší než realita.
Umírněný scénář ANO
- 2022: 14,3 % (≈ o 0,8 p. b. níž než realita)
- 2023: 10,3 % (≈ o 0,4 p. b. níž)
- 2024: 2,9 % (≈ o 0,5 p. b. výš)
- 2025: 3,0 % (≈ o 0,5 p. b. výš)
Populistický scénář ANO (víc plošných výdajů/úlev, slabší konsolidace)
- 2022: 13,8 % (≈ o 1,3 p. b. níž)
- 2023: 10,5 % (≈ o 0,2 p. b. níž)
- 2024: 3,4 % (≈ o 1,0 p. b. výš)
- 2025: 3,6 % (≈ o 1,1 p. b. výš)
Pozn.: Rozdíl mezi scénáři dělá hlavně to, zda se „pomoc“ v letech 2023–2025 přelévá do širší domácí poptávky (transfery, další valorizace, úlevy bez kompenzace).
Odhad státního dluhu při vládě ANO (konec roku 2022–2025)
Tady uvádím modelový dluh = reálný dluh + odhadované navýšení proti realitě.
Umírněný scénář ANO (menší strukturální schodek navíc)
Navýšení proti realitě:
- 2022: +60 až +140 mld.
- 2023: +120 až +260 mld.
- 2024: +170 až +380 mld.
- 2025: +250 až +450 mld.
Modelový dluh (konec roku):
- 2022: 2 955 až 3 035 mld. Kč
- 2023: 3 231 až 3 371 mld. Kč
- 2024: 3 535 až 3 745 mld. Kč
- 2025: 3 928 až 4 128 mld. Kč
Populistický scénář ANO (větší plošné výdaje + slabší konsolidace)
Navýšení proti realitě:
- 2022: +120 až +260 mld.
- 2023: +250 až +520 mld.
- 2024: +380 až +750 mld.
- 2025: +550 až +950 mld.
Modelový dluh (konec roku):
- 2022: 3 015 až 3 155 mld. Kč
- 2023: 3 361 až 3 631 mld. Kč
- 2024: 3 745 až 4 115 mld. Kč
- 2025: 4 228 až 4 628 mld. Kč
Co přesně odlišuje „umírněný“ vs. „populistický“ scénář (stručně)
- Umírněný: energie řeší cíleněji, část úlev/výdajů kompenzuje příjmy/úsporami, nechá ČNB „dofouknout“ restrikci bez protiakce rozpočtem.
- Populistický: plošnější kompenzace energií a silnější transfery, více slibů „bez krytí“, menší ochota držet strukturální deficit při zemi.
____
Kumulovanou inflaci za roky 2022–2025 počítám jako složené zhodnocení cenové hladiny.
Skutečnost (ČR, průměrná roční inflace 15,1 %, 10,7 %, 2,4 %, 2,5 %)
- Kumulovaně 2022–2025: +33,74 %
- Indexově: 100 → 133,74
ANO – umírněný scénář (14,3 %, 10,3 %, 2,9 %, 3,0 %)
- Kumulovaně 2022–2025: +33,62 %
- Indexově: 100 → 133,62
- Rozdíl vůči skutečnosti: −0,12 p. b.
ANO – populistický scénář (13,8 %, 10,5 %, 3,4 %, 3,6 %)
- Kumulovaně 2022–2025: +34,71 %
- Indexově: 100 → 134,71
- Rozdíl vůči skutečnosti: +0,97 p. b.
