Čeká nás vláda rozpočtové nezodpovědnosti? ANO
… vítězi voleb se zdá rozpočet na příští rok podhodnocený o 80 miliard (například zde). Pokud nakonec ANO sestaví vládu, můžeme se těšit na schodek kolem 350 miliard. K čemu tedy byly ty řeči o rekordním zadlužování, když chce najednou ANO zvýšit na příští rok dluh téměř o téměř 30% proti stávajícímu návrhu (286 miliard)? Prostě je to banda prolhanců, z toho se kobliha nevykroutí a tak prudký růst dluhu neobhájí. Pokud se o to chce někdo pokusit, prosím o relevantní argumenty, na zbožná přání reaguju posměšně.
Že by případná vláda ANO měla po roce 2021 vyšší dluh než vláda končící dokazuje i tento návrh z doby před 4 lety: zde. Loni (2024) jsme měli mít dle jejich plánů celkový veřejný dluh přes 51% HDP (skutečnost: 42%). A to byla energetická krize teprve v samých začátcích a s válkou v blízkém sousedství se nepočítalo. Tyto nepředpokládané skutečnosti by bezpochyby vyhnaly dluh ještě výš – jako se stalo v Maďarsku, od kterého chtěl Babiš opisovat. Ve srovnání s rokem 2021: u nás byl veřejný dluh ve výši cca 40,4% HDP, v Maďarsku 69,8%. V roce 2024 to bylo u nás již zmíněných 42%, v Maďarsku 75,6%. Když jsem někde na tento návrh z pera ANO poukazoval, odpovědí mi bylo buďto zaryté mlčení, nebo pindy na téma kdyby-takby s tím, že ve skutečnosti by vláda ANO měla dluh nižší, protože by to ukočírovala. Hahaha. A hle, ještě ANO vládu ani nesestavuje, a hned avizuje prudký nárůst dluhu. Takže kdopak měl pravdu?
Tento článek (zde) opakuje téma o prudkém zvyšování dluhu příští rok. V něm se píše, cituji:
Předseda hnutí Andrej Babiš na středeční konferenci připomněl, že jeho hnutí „nemělo v programu vyrovnaný rozpočet“.
Podívejme se, co k tomu najdeme v programu ANO pro letošní volby, hned v úvodu:
„Vyrovnané rozpočty nepřišly hned po roce 2013, kdy jsme od ODS přebírali podfinancovanou a stagnující ekonomiku, ale až po letech systematické, odvážné a odpovědné práce. Ani dnes je neslibujeme jako cíl sám o sobě. V souladu s předními světovými ekonomy totiž vnímáme státní rozpočet jako nástroj, nikoliv cíl – a nižší zadlužení a vyrovnané či přebytkové rozpočty jako pozvolný, zato však spolehlivý důsledek úspěšné hospodářské politiky.“
Pravda, lze říct, že vyrovnaný rozpočet opravdu v programu není jako dogma za každou cenu, ale jakýsi příslib tam přece jen je. Zde se už píše o přebytkovém rozpočtu v souvislosti s úspěšnou hospodářskou politikou. Pokud nebude zase zářivá a pohodlná konjunktura alespoň v našem civilizačním okruhu (jako tomu bylo mezi lety 2013 až 2019), jak chce ANO dosáhnout úspěšné hospodářské politiky? V programu najdeme mnoho slibů o rozhazování těm a oněm, prostě skoro každý si přijde na své. Kromě drobných podnikatelů, které chce vláda ANO ždímat ve jménu omezení šedé ekonomiky. A ze které těch 80 miliard navíc stejně nevydoluje, protože tam nejsou, nebo by to bylo dražší než samotný daňový výnos.
Copak mi toto velkohubé chvástání z programu ANO jenom připomíná? Na dotaz z roku 2019, jak je vláda připravena na případnou krizi, Babiš odpověděl ve smyslu, že žádná krize už nebude, a kdyby snad, tak se z ní proinvestujeme (zde). A buch, přišel covid a následovalo rekordní zadlužení bez viditelných dopadů na ekonomický růst. A kruci… Nyní nás evidentně čeká to samé.
Hopsa hejsa, zvolili jste si prolhanou slibotechnu, tak se nedivte, až důsledky dopadnou i na vás.
Zbyšek Hlinka
Téměř dva miliony lidí podporují zločince
Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.
Zbyšek Hlinka
Kdo volí Babiše, legitimizuje zločin
Pro začátek důrazně připomínám, že následující text NENÍ ani právním rozborem, ani právním názorem, ale jen a pouze názorem mým, jak vidím situaci coby občan a volič.
Zbyšek Hlinka
ANO, nikdo vám nedá víc, než co vám můžeme slíbit
Přečetl jsem si za vás ten báječný volební program ANO, který by všichni chtěli opisovat. Nešlo odolat nutkání, musel jsem shrnout své poznatky.
Zbyšek Hlinka
Nechápu „logiku“ fandů soudem uznaného lháře a podvodníka
Nesnáším lži. Z velmi praktických důvodů. 1) Snadno zapomínám, takže bych se ze lži brzy snadno usvědčil a nechci si pamatovat, co jsem komu nabulíkoval.
Zbyšek Hlinka
Je Den otců – a cenu získává …
Kdo jiný, než davy milovaný Andrej Babiš?! Otec, který dle svých vlastních slov miluje své děti tak, že...
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Bývalá náměstkyně Kratochvílová jde po pár dnech z vězení na svobodu
Nejvyšší soud (NS) přerušil bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové výkon...
Vrchní účetní nebo politický veterán? Macron hledá nového premiéra pro Francii
Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá nástupce odcházejícího premiéra Sébastiena Lecornua,...
Trump oznámil dohodu o válce v Gaze. Hamás propustí rukojmí v pondělí či úterý
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu....
„Je to nedovzdělaný hlupák.“ Česká diplomacie se chystá na ministra Turka
Premium Bude to Filip Turek, nebo Adam Vojtěch? Nebo dokonce Jan Zahradil? Zatímco vítěz parlamentních...
Prodej bytu 1+kk, 32 m2, Louny, ul. U Spravedlnosti
U Spravedlnosti, Louny
2 199 000 Kč
- Počet článků 484
- Celková karma 24,40
- Průměrná čtenost 2056x