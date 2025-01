Bavit se s koblihou je jako mlátit hlavou do zdi

„Hnutí ANO má i jednoduché voliče, prohlásil jeho předseda Andrej Babiš. Já jsem také jednoduchý, prohlásil Babiš ve Sněmovně v rámci kritiky médií.“

Zdroj citace z perexu najdete zde.

Jeden z mála okamžiků, kdy Babiš řekl pravdu. Zjevně měl v daný okamžik nějakou slabou chvilku. Že je to skutečně pravda, dokládá i tato diskuze, která proběhla na facebooku pod jedním z mnoha Babišových postů. Babiš v něm odpovídá na dotaz „Jaký ze zákonů pětikoalice zrušíme jako první, pokud se dostaneme do vlády?“ Kromě jiného říká:

„Tak já myslím samozřejmě zastropování věku odchodu do důchodu. To se týká všech, i mladých, i všech zaměstnanců. Ano, a to jsme jasně řekli, že zastropujeme na 65 let, změníme tu formuľu, protože Fiala a spol. okradli důchodce, Pavel nepodržel důchodce, no a potom … [přeskakuje na jiné téma]“

Pod tímto postem se ptám:

„Pomooooc, vy jste úplný pomatenec! A z čeho budou žít důchodci za nějakých deset let, až skončí Husákovo děti? Vy neumíte ani počítat, hlavně že vymýšlíte, jak obejít kdejaký zákon!“

Co myslíte, dostal jsem nějakou smysluplnou odpověď? Pokud snad čekáte že ANO, jste na velkém omylu. Asi nejblíže byla tato odpověď:

„JV: že by stačilo zrušit neziskovky?! Nebo přestat platit zbytečným cikánum?! Možností je hóódně.“

Dotázal jsem se tedy po nějakém vyčíslení, kolik prostředků by to přineslo, cituji:

„Jsem pro odříznutí politických neziskovek od státního cecíku. Ale vyčíslete, zda to bude stačit na důchody. Pokud ale zrušíte neziskovky, které vám budou pomáhat při nějaké vaší bezmoci, pak si akorát tak nakálíte do bot.“

Dostal jsem tuto odpověď:

„JV: já si do bot nenakálím,o to strach nemám. A jestli jste tak chytrej jak si myslíte,tak si to umíte dohledat sám.“

Takže JV neví. Na mou odpověď, že si to dohledat umím, ale že mi to nevychází číselně, JV odpovídá: „Pražák že?!“

Další reakce se už nesou převážně v tomto duchu:

„mluvíte o Fialovi přesně tak...“

„stačí osekat prachy jinde...“ – „Kde?“ – „To Fialový nepochopí že?“

„hlupáku“

A další podobné urážky, některé byly smazané.

Ještě jedna reakce mě zaujala:

„VH: Náš „pomatenec“ se ozívá a křičí. Hledat ekonomické argumenty je práce , napadat bezdůvodně druhé, je super hulvátctví. Státy Evropy také mají důchodce a je vhodné se s nimi seznámit a pak srovnat se srovnatelným pane Z.Hlinko. Doporučuji Vám srovnat všechny země Evropy nebo EU - kolik fin.prostředků dávají na vyplacení důchodů a důchdců z jejich HDP. Čísla a procenta vyplacena z HDP důchodcům záměrně neuvádím - hledejte,kdo hledá najde. Pak se s pokorou omluvte p.Ing.Babišovi a jeho příznivcům. Trošku vám napovím - nejsem příznivcem p.Ing.Babiše,ani jeho voličem,ale skláním se před jeho vědomostmi i zkušenostmi. Vám doporučuji, méně psát a více studovat a zejména myslet.“

No, nevím, ale Babiš denně ukazuje, že jeho vědomosti se týkají především toho, jakou špínu může použít proti svým oponentům. Jinak ekonomicky dost tápe, což bylo krásně vidět při zavádění EET – ke zmatkům s tím spojeným přiznal, že vůbec netušil, kolik obchodních modelů je. Cituji:

„U e-shopů, kde je strašně moc komplikovaných plateb, tak pokud tam nedochází k přímému kontaktu zákazníka s prodejcem, tak se přikláním k názoru, že by se měly z evidence vyndat. Netušili jsme, kolik druhů podnikání u nás máme,“ řekl Babiš.

Zdroj zde. Stručně řečeno, nějakými analýzami se vůbec netrápil, prostě nechal vyplodit právní zmetek a otrávil tak podnikání mnoha občanům. Ekonomických chyb nasekal celou řadu, jednu významnou však musím připomenout – jeho slavné rozpuštění státních rezerv, ke kterému říká David Marek:

„Vláda utrácí o sto šest, když se ekonomice daří. A zase si budeme utahovat opasky, až se bude ekonomice nedařit. To je učebnicově přesně opačná fiskální politika, než by měla být. Kdyby ji takto popsal student na vysoké škole, tak ho okamžitě vyhodím ze zkoušky,“ říká Marek.

Zdroj zde. Tím se i vysvětluje, proč se Babiš nechce se svou diplomkou pochlubit, když ve školním archivu už není. Mám za to, že titul ing. má za jiné zásluhy, než jsou prokázané znalosti. Byť měl školu ukončit s vyznamenáním.

Shrnuto, sečteno: kde se vezmou prostředky na důchody, pokud se (v podstatě) zruší důchodová reforma, nikdo evidentně neví, zato k různým urážkám mají koblihy velmi blízko. Ani Babiš to neví, jinak by nám to bezpochyby prozradil. Takže si to mám sám najít. Nemohu si pomoct, ale ať hledám jak hledám, v případě návratu ANO do vlády mi s jistotou hrozí chudoba ve stáří, protože chytnu vlnu Husákových dětí v době, když už nejspíš nebudu mít síly na nějaký přivýdělek. ANO zcela jasně volí řeckou cestu – teď si užívejme, po nás potopa.

Nebo mi snad tuto ekonomickou záhadu vysvětlí někdo zde?