Babiš opakovaně používá démonizační rétoriku,
Pod tímto blogem napsala Veronika Valíková Šubová: „Nikdo nemá právo urážet a napadat voliče kohokoli.“
Tak jsem se zadumal, co si pod tím lze představit...
Jsou zde jisté skutečnosti, které nelze přehlédnout a jsou doložitelné. Babiš lže naprosto nehorázně, lže i dost průhledně a prokazatelně i bezkonkurečně nejvíc. Možná mu šlape na paty Okamura, ale dopad Babišovo lží je mnohem větší. Argument, že ostatní politici lžou taky je faul, protože Babiš je ve lhaní všechny strčí do kapsy. Míra Babišovo lhaní překovává jakékoliv meze možné tolerance. Dále Babiš vyvolává nepřátelství mezi svými příznivci a odpůrci. A to cíleně a systematicky. O jeho lhaní bylo napsáno už hodně. Nyní se podívejme na to, jakým způsobem rozděluje společnost a vyvolává nepřátelství mezi skupinami obyvatel.
Červen 2021, Babiš vyvolává strach (zde): „Piráti mají v plánu povinně mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak tam někoho nastěhovat, nejlépe prý nějakého migranta.“
Tábor 2022, přiřazení morálně extrémní nálepky voličům jiných stran (zde a zde): Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedávno na svém mítinku prohlásil: „Jsou to fašisti a nacisti, to jsou voliči Spolu a PirSTAN. To jsou lidi, který jsou nebezpečný.“
Březen 2024, sněmovna (zde), označuje celou skupinu jako hrozbu: „Takže to jsou Piráti. Já myslím, že ve vládě ano, odéesku známe, šéf té korupce, kampelička, STAN, organizovaný zločin, ale Piráti, to je ideologické ohrožení nás všech. To je ta hrozba.“
Duben 2024, sněmovna (zde), označuje STAN za organizovaný zločin (v tomto kontextu dumám, že zloděj křičí chyťte zloděje): „To koresponduje s tím, co popisoval exministr STAN Besser, že Redl stál za hnutím STAN od počátku, a proto my stále říkáme, že hnutí STAN vzniklo jako organizovaný zločin, který má loupit a brát peníze daňových poplatníků.“
Červenec 2026, sněmovna (zde), Babiš kolektivně obviňuje celou ODS ze lhaní (opět křik o chytání zloděje): „… a my samozřejmě vás kritizujeme za to, že lžete. Vy totiž všichni lžete, vy lžete jak Fiala, totiž, vy jste se to všichni naučili od něho.“
Červenec 2026, sněmovna (zde), kolektivní obvinění ze zlodějny (a kruci, koho mi to jen připomíná? a zase?): „No, vláda padla proto, že ODS kradla, oni kradli od revoluce, …“
Červenec 2026, sněmovna (zde), obvinění Pirátů z udavačství (aha, zase ten křičící zloděj?): „Vy máte v DNA to udavačství. No, Evropská komise a parlamenty nestačí zpracovávat vaši udání.“
A lze najít řadu dalších příkladů. Tohle nejsou nahodilé urážky, ale systematická nepřátelská rétorika vůči politické opozici, dokonce i vůči jejím voličům. Navíc často opozici vyčítá to, co dělá nejvíc on sám. Zde nejspíš platí „podle sebe soudím tebe“, asi si neumí představit, že někdo může jednat výrazně jinak než on sám. Takovou nenávist nelze přecházet ani tolerovat. Voliči Babiše se však domnívají, že nenávist vyvolávají ti, kteří se fakticky brání Babišovo nenávisti. Co si asi o takových lidech mohu myslet? Výše je pár přímých důkazů o tom, jak Babiš systematicky útočí na své odpůrce. V některých případech i lživě, nebo generalizuje nějaký jev na celou skupinu.
Já tedy označuju Babišovo voliče a příznivce za lidi, kteří mají vážné problémy s pravdou a/nebo s charakterem. Pravdivý a charakterní člověk totiž nemůže mít příchylnost k bezcharakternímu lháři takového kalibru, jakým je Babiš. A má-li někdo příchylnost ke lhaní, je pro mě člověkem, kterému se rád vyhnu obloukem a myslím si o něm dost nehezké věci. Nebo je takový člověk ducha natolik mdlého, že nemá rozumovou schopnost rozeznávat pravdu od lži. Je snad jedna třetina občanů České republiky stejně bez charakteru, mravnosti, slušnosti a cti jako Babiš? A opravdu nemám právo zpochybňovat charakter některých lidí (abych je snad nedej Bože neurazil), i když mám v ruce jasné důkazy?
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