Babiš končí v politice i v hnutí ANO
Zde je odkaz na kodex platný k dnešnímu dni (18.1.2026, platnost této verze je od 3.3.2017). Text kodexu je v uvozovkách proloženým písmem a označen barevně, aby byl odlišení od mých komentářů.
„Preambule
Reprezentant politického hnutí ANO 2011 (dále jen Hnutí) zastávající (kandidující na) volený mandát na jakékoliv úrovni (dále jen Reprezentant) respektuje principy tohoto Morálního Kodexu (dále jen Kodex) a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními. Reprezentant chápe výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, dodržovat následující články. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná i pro Reprezentanta Hnutí na všech úrovních struktury Hnutí.“
Všimněme si – kodex je závazný pro všechny, tedy i pro Babiše.
„Články
I. Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.“
Například v tomto článku se píše, že údajně chybí klíčový dokument nutný k vymáhání dotací, které byly neoprávněně vyplaceny Agrofertu. Babiš pak ve sněmovně prohlásil, že Agrofert nic nedluží a že exministr Výborný si vše vymyslel. Přitom existuje i rozhodnutí soudu, že dotace byly neoprávněné. Babiš tedy porušil tento bod tím, že se nezdržel jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu.
„II. Reprezentant je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci.“
O Babišovi je známo, že se rozhoduje na základě průzkumů veřejného mínění. Troufám si tvrdit, že takové rozhodování není ani objektivní, ani kvalifikované, ani se znalostí věci. Babiš je dost hloupý, takže nějakou znalost věci od něj dost dobře nemůžeme očekávat. Důkazem je například jeho prozrazení některých detailů o muniční iniciativě, jeden článek o tom je zde. V tomto případě lze myslím spolehlivě říct, že rozhodnutí bylo velmi nekvalifikované, až nebezpečné pro zúčastněné subjekty.
„III. Reprezentant hájí a prosazuje programové teze Hnutí. Reprezentant prohlašuje, že bude předvolební politické postoje tohoto Hnutí hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program.“
V tomto bodě je Babiš v souladu, protože on sám je programovou tezí hnutí.
„IV. Zvolený Reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného Reprezentanta.“
K dnešnímu dni je Babiš stále veden jako jediný vlastník Agrofertu – výpis lze najít zde. Tedy je stále ve střetu zájmů. Byť slíbil, že do měsíce od jmenování svůj střet zájmů vyřeší. Totéž platí i pro společnost SynBiol.
„V. Reprezentant respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod Reprezentant nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň.“
Babiš vede soustavnou „předvolební“ štvavou kampaň proti svým politickým konkurentům, a to jak po celé předchozí volební období, tak i nyní. Zde nemá smysl přidávat odkaz, stačí sledovat jeho posty na sociálních sítích a to, co pronáší ve veřejném prostoru.
„VI. Reprezentant jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou případně v souvislosti s jeho postavením a vlivem nabízeny. Reprezentant nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně oznámí příslušným orgánům.“
Zde nelze zapomínat například na EET, které bylo zjevně nastaveno tak, aby mohl Babiš získávat informace o případné konkurenci. Jinak by nevyskakoval, když mu soud ze zákona vyškrtnul platby kartou. Dále nezapomínejme na zaklekávání na firmy, které byly Babišovi nepohodlné. Privilegiem spojeným s postavením je také poslanecká imunita, kterou Babiš zneužívá. Ale o tom níže.
„VII. Reprezentant pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu, stejně tak jako o svých majetkových poměrech.“
Vzpomeňme si, jak Babiš nebyl schopen vysvětlit, kde vzal prostředky na nákup korunových dluhopisů od Agrofertu. Dočíst se lze o tom například zde.
„VIII. Reprezentant poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v nichž figuruje, s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně.“
Tento bod neumím posoudit, tedy beru ho tak, že s ním není Babiš v rozporu.
„IX. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, Reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.“
Babiš odmítá své vydání soudu v kauze Čapí hnízdo. Více například zde.
„X. Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.“
Nevím o tom, že by Babiš byl stíhán za něco v souvislosti s výkonem své funkce. Můj osobní názor je takový, že například za zaklekávání na konkurenci by stíhán být měl, ale budiž, považujme tento bod za dodržený.
„XI. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí Reprezentant neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.“
Neumím si představit, že by se sešla komise proti majiteli hnutí. Byť je dle tohoto kodexu povinností hnutí takovou komisi sestavit, protože Babiš prokazatelně porušuje 7 bodů z 10. Inu, quod licet Iovi, non licet bovi… Co na tento dvojí metr říká Nacher? Proč mlčí?
Zbyšek Hlinka
Česko bude nejlepším místem pro život na celé naší planetě
Není to tak dlouho, kdy se národ smál Fialovo slibům o německých platech do čtyř let. Ale Babiš chce být ve všem první – zjevně i v ostudě. Jeho „slib“ je řádově větší nesmysl než ten Fialův.
Zbyšek Hlinka
Jak jsem přišel k nemanželské dceři
Samozřejmě jsem se tím musel pochlubit okruhu svých známých, protože jsem chtěl vědět, co si o tom myslí. O tom, že skorodůchodce má nemanželské dítě.
Zbyšek Hlinka
„Moudrost stáří“ je fejk pro udržení sebevědomí starců
Myslíte si, že se se stářím pojí moudrost? No nevím – školy nemám, vědecké výzkumy jsem si nedělal, ale pozoruju chování lidí kolem sebe. U řady z nich už dlouhodobě.
Zbyšek Hlinka
Čeká nás vláda rozpočtové nezodpovědnosti? ANO
To bylo řečí na téma, jak dosluhující vláda rekordně zadlužila naši zem. Mé námitky, že případná vláda ANO by ji zadlužila mnohem víc, byly koblihami zavrhovány. A hle...
Zbyšek Hlinka
Téměř dva miliony lidí podporují zločince
Že je Andrej Babiš označen Vrchním soudem za pachatele dvou zločinů jsem psal už v jednom předchozím blogu. Dost mě udivuje, že to tak velkému množství lidí nevadí. Zkusme však vydolovat z této negativní situace i nějaká pozitiva.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Otužilec zůstal pod ledem v lomu na Brněnsku, hledají ho potápěči
Záchranáři hledají člověka, který zůstal pod ledem v bývalém lomu u Maršova na Brněnsku. Patrně se...
Železné kontejnery ve filmu Vlny. Taková blbost, řeknete. Víte ale, odkdy v Praze byly?
Velké železné „popelnice“ se objevily v pražských ulicích v polovině šedesátých let. Filmaři je...
Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty
Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na...
Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce
Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 488
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2049x