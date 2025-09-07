ANO, nikdo vám nedá víc, než co vám můžeme slíbit
Už první dva odstavce mě dostaly do kolen:
„Už máte dost drahoty a neustálého růstu cen u energií, potravin, léků nebo bydlení. Už máte dost pocitu ohrožení a nekonečného strašení válkou. Už máte dost nesnášenlivosti a věčného nálepkování. Už máte dost toho, jak vám vláda ustavičně lže a nezastane se vás. Už máte dost nejistoty a nepřetržitého proudu špatných zpráv.
Nedivím se vám. ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (SPOLU), STAN a Piráti poslední čtyři roky ničili to, co jsem já a hnutí ANO osm let pracně budovali. Co je ale horší: zničili vaši důvěru v to, že vláda pracuje pro vás, občany této země. Vím, že spousta z vás ztrácí naději a nevidí řešení. Ale my to tak nenecháme.“
*zvýraznění je moje
Připomeňme, že vláda určovala ceny naposledy za komoušů v době plánovaného hospodářství. Po krátké přechodné době (po plyšáku) se ekonomika dostala do normálních kolejí a ceny určují výrobci a prodejci. Tedy například Penam a Billa, která od Penamu odebírá velké množství pečiva. Při porovnání cen stejného druhu pečiva (jmenovitě housky a bagetky) má například Lidl výrazně nižší ceny než Billa.
Ke lhaní – je snadno prokazatelné, že samotný Babiš lže víc než celá vláda dohromady. Začít lze například na portálu Demagog, kde je výpis pravdivých a nepravdivých tvrzení jednotlivých politiků. Pozor, ne každá nepravda je současně také lží, ale i v samotných nepravdách jasně vítězí Babiš.
A co tady budovaly vlády, ve kterých bylo ANO? Babišova vláda po sobě zanechala strmě rostoucí zadlužování a tím i základní předpoklad pro budoucí inflaci. A co pracně budoval Babiš? Vzpomeňme na jeho chaotické jednání za covidu (jediná krize, která zasáhla dobu jeho vládního angažmá) – do všeho házel vidle, proměnil se během několika měsíců z krizového manažera na mikromanažera. V podstatě lze říct, že do značné míry rozložil fungování státu. Současná vláda se pokusila zmírnit škody způsobené předchozí vládou. Vytknout jí lze zejména to, že byla v tomto směru dost váhavá a nedůsledná.
Všimněme si z předmluvy formulace „co jsem já … budovali“. Byť je jasné, že program nepsal Babiš (ani by to neuměl), stejně se tam protlačilo diktátorské JÁ. Není myslitelné, aby v programu demokratické strany bylo nějaké JÁ, byť je za předmluvou podepsán jedinec.
Babiš se ohání tím, že programem vládní koalice je „Antibabiš“. Například zde. Jo, na bilboardech se toto téma objevuje, ale v programu SPOLU toto téma není. A nebylo ani v roce 2021. Odkazy na programy jsou níže. Kdežto v současném programu ANO je zmínka o Fialovi a jeho vládě desetkrát jmenovitě, 18x je tam odsouzení současné vlády, jednou vlády Nečasovy. V předchozím programu SPOLU je pouze jedna zmínka o předchozí (Babišovo) vládě, v letošním žádná.
Volební program ANO 2025: https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/volebni-program-2025.pdf
Volební program SPOLU 2025: https://spolu25.cz/pdf/SPOLU-program-2025.pdf
Volební program SPOLU 2021: https://www.ods.cz/docs/programy/SPOLU-program.pdf
V programu ANO je hromada slibů, které jsou však neufinancovatelné. V úvodu se tvrdí:
„Přesně víme, kde na tato opatření vezmeme peníze. Získáme nové, trvalé zdroje snížením daňové mezery DPH, potíráním práce načerno, vylepšenou EET a Digitální daňovou kobrou.“
No… EET se ukázal jako propadák, který nepřinesl dohromady nic. Daňová mezera je vysvětlena například zde – podle údajů ministerstva financí to znamená, že se blížíme hranici, pod kterou se už nevybere nic navíc. Tedy ani zde není moc co brát. V číslech to znamená, že pokud byla vloni daňová mezera 4,2% a příjmy DPH ve výši 381,5 miliard (zdroj zde), pak mezera znamená přibližně 16 miliard (pozor, daňová mezera je jen odhad!). Z povahy věci není možné tuto mezeru snížit na nulu, a to ani v tuhé diktatuře. Pokud by se Babišovo vládě podařilo zmenšit daňovou mezeru například na 3%, pak to znamená v částkách roku 2024 nějakých 4,5 miliardy navíc (tedy 4,2 – 3 = 1,2% = cca 4,5 mld Kč). Opravdu chce někdo věřit tomu, že z EET a lepšího výběru DPH pokryje ANO všechny své sliby? Ne, není to prostě možné bez zvýšení daní jako takových. Tedy už v úvodu je zjevné, že program ANO je skrz naskrz vylhaný.
„BOJ PROTI ŠEDÉ EKONOMICE: Omezíme daňové úniky a zvýšíme efektivitu výběru daní, což přinese desítky miliard korun ročně. Snížíme ztráty z DPH …“
Ztráty z DPH jsem už (velmi optimisticky) odhadl výše. Pokud přijmeme odhad, že šedá ekonomika dělá přibližně 1 bilion Kč (zmíněno v programu ANO), pak při 15% zdanění to činí přibližně 150 miliard na daních z příjmu. Při velikosti 8 bilionů HDP je tedy velikost šedé ekonomiky něco málo přes 10% (odhady se váží k roku 2024). ANO chce na potírání šedé ekonomiky použít umělou inteligenci. Tak jsem se jí tedy zeptal, jaká je šance na zlepšení v tomto směru. AI uvádí, že za určitých okolností (jmenovitě: digitalizace, snížení administrativní zátěže, lepší vymahatelnost práva a určité úlevy v odvodech) lze snížit šedou ekonomiku o 2-3 procentní body během 5-10 let. 1 procentní bod pak v přepočtu znamená cca 15 miliard (v objemech podle roku 2024). Je však nutné odečíst náklady spojené například s digitalizací a lepší vymahatelností práva. Takže ne, opravdu ty slibované desítky (kolik jich má být?) miliard nejsou dosažitelné. Pokud se budoucí vládě podaří získat navíc kolem 15 miliard ročně, bude to velký úspěch. Ale desítky? Ani omylem, protože zmíněné úlevy zmenší výběr daní v jiné kapitole. AI ještě zmiňuje jeden dost podstatný faktor – velikost šedé ekonomiky souvisí s důvěrou (nebo naopak nedůvěrou) ve stát. Ta je u nás malá a Babišovo kauzy ji ještě snížily. Nelze očekávat, že soudem uznaný lhář a podvodník má šanci důvěru ve stát posílit. Tedy sliby o zmenšení šedé ekonomiky nemohou vyjít tak, jak si ANO představuje.
„SNÍŽÍME DANĚ: Místo zvyšování daní je budeme postupně snižovat, jako jsme to dělali vždy. …“
Lež. Za Babišovo ministrování a vlády tiše rostla daň z příjmů fyzických osob, protože dlouhá léta nebyla valorizována odečitatelná částka z daní. Což při růstu mezd znamenalo i růst daně z příjmy fyzických osob. Dále, zvýšení nižší sazby DPH za Kalouska až na 15% mělo platit 3 roky. Sobotkova vláda (s Babišem na ministerstvu financí) tento limit v tichosti zrušila, čímž fakticky zvýšila daně oproti očekávání.
„Zastavíme další zvyšování odvodů pro živnostníky, které Fialova vláda naplánovala pro rok 2026.“
Toto zvyšování odvodů souvisí s důchodovou reformou (no dobře, tedy s úpravou parametrů), která má zajistit udržitelnost státem garantovaných důchodů i v době, kdy začnou do důchodu odcházet populačně silné ročníky Husákových dětí. Jako OSVČ by se mi takový slib mohl líbit, ale já umím počítat. Tedy zvyšování odvodů OSVČ sice vnímám jako určitou formu „zla“, ale nutnou k tomu, abych jako důchodce měl později z čeho žít. Už proto, že půjdu do důchodu ještě před Husákovými dětmi. Takže NE, nechci ani zastropovat důchodový věk, ani snížit odvody, které platím. A v důsledku sliby ANO fakticky znamenají vyšší výdaje ze státního rozpočtu.
„firmám snížíme daň z příjmů z 21 % na 19 %, abychom podpořili podnikání, investice“
Principiálně je to správné, ale fakticky to znamená, že se sníží příjmy z daně právnických osob. Pokud v roce 2024 byly 191 miliard (zdroj opět zde), pak by to znamenalo propad o cca 18 miliard. Tedy fakticky se to vynuluje s možnými výnosy z potírání šedé ekonomiky (daň z příjmů plus uniklé DPH). Ať se na to dívám z jaké chci strany, vždy mi vychází, že je prioritně nutné seškrtat výdaje státu. A to zcela zásadně. Jenže to je tak nějak v příkrém rozporu s volebním programem ANO, které slibuje širokým skupinám hory doly modré s nebe.
Energetická soběstačnost – program slibuje několik opatření, jako neimplementaci emisních povolenek pro domácnosti, výkup akcií ČEZ, výstavbu jaderných elektráren a tak dále. Připomeňme si však, co se stalo v případě závislosti na ruském plynu za Sobotkovo a Babišovo vlády – zdroj zde. Těmto bodům prostě nevěřím, chaotický mikromanažer nedá dohromady kompetentní lidi, kteří by byli schopni takto náročné úkoly realizovat.
„Zdravotnictví je klíčem k dlouhověkosti …“
Sorry jako, ale zastropování důchodového věku a prodlužování doby dožití jsou v přímém rozporu. Momentálně zaostalejší jedinec může namítnout, že za komoušů se chodilo do důchodu v 60 letech – a jak to ti komouši dělali? No jednoduše – za jejich vlády se průměrný věk dožití už od začátku šedesátých let stabilizoval na nějaké hodnotě, čímž se systém stal dlouhodobě udržitelným. Avšak ouha, po plyšáku začal věk dožití růst i u nás. A nůžky mezi důchodovými příjmy a výdaji se začaly postupně rozevírat. A nejvíc se rozevřou v době odchodu silných populačních ročníků do důchodu, tedy přibližně za nějakých deset let. Tedy buďto nás čeká snížení důchodů, nebo delší doba v práci těch, kteří jsou schopní pracovat.
„Posílíme kapacity praktických lékařů, stomatologů, pediatrů a psychiatrů, aby zdravotní péče byla snadno dostupná i v odlehlých oblastech. Navýšíme počet stomatologů …“
Neposílej vůbec nic, protože toto je horizont minimálně pro tři volební období. V první řadě to znamená zvýšení kapacit na příslušných školách a zvýšení počtu studentů, následují praxe a atestace, a teprve třetí vláda může sklízet plody té první ve jmenovaném pořadí. Takže pokud předchozí Babišova vláda nevytvořila nutné podmínky, neposílí naprosto nic. Leda lékaři „z dovozu“. Ty jim ale zatrhne jediný možný koaliční partner SPD, a také předvolební slib o azylové politice. Takže jasná lež.
„Zvýšíme motivaci k práci ve stáří. Každý odpracovaný rok navýší důchod o 1,5 % vyměřovacího základu.“
Podle současného zákona platí, že se výpočtový základ důchodu zvyšuje za každých odpracovaných 90 dní o 1,5%, pokud pojištěnec pracuje a nepobírá důchod. Má-li platit zvýšení vyměřovacího základu o 1,5% za rok, nikoliv za 90 dní, nemám zájem. Tak malé zvýšení není ani omylem motivující. Považuju to za podraz na budoucích důchodcích. Pokud někdo pobírá důchod a vedle toho pracuje, má slevu na odvodech. Tedy ze „slibu“ není patrné, jaké situace se týká. Vidím v tom podraz.
„ZPŘÍSNÍME KONTROLU AGENTUR PRÁCE: Zajistíme, aby agentury práce nezneužívaly zaměstnance k obcházení zákonů.“
Nevěřím ani slovo. Agrofert by tím byl bit.
„Rozšíříme možnosti pro nákladní dopravu na trasách Plzeň – Domažlice – Furth im Wald, České Velenice – Gmünd.“
Dost konkrétní detail pro volební program. A tak se ptám – kde je ta hala pro Sáblíkovou, ve které si mohu vyzvednout to, co nám Fialova vláda vzala? Za mě – naprosto scestný blábol. Podobně nesmyslných detailů je tam víc.
Vzdělávání – principiálně asi OK, ale efekt těch opatření se projeví až v další generaci. Což Babiše nezajímá, tedy z toho nejspíš sejde. Tím spíš, že se slibovaných 75 tisíc pro průměrného učitele ve státní pokladně fakt nenajde. A to ani v případě, že ministerstvo financí opět obsadí Schillerová. Je sice dost hloupá, ale ne až tolik.
„KONEC ZBYTEČNÉ BYROKRACIE: Zrušíme tisíce nesmyslných předpisů a norem, což sníží náklady na výstavbu až o 10 % a urychlí celý proces.“
To by bylo žádoucí, ale za předchozí vlády tomu bylo naopak. Nakolik lze věřit soudně uznanému lháři?
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: … za vlády ANO a dokázali jsme pro ně taky vyjednat na evropské úrovni obrovské množství peněz. … Green Deal v současné podobě je mrtvý a je nutno tvrdě tlačit na Evropskou komisi, aby ho ve stávající podobě co nejrychleji zrušila … atd.“
Ehe. To je jeden protimluv proti druhému. To obrovské množství peněz souvisí právě s cíli green dealu. Pokud ho zruší (osobně jsem pro), zmizí i to obrovské množství peněz. Zjevně moc nemysleli ani ti, kteří sepisovali ten bláznivý předvolební program.
„KVALITNÍ ČESKÉ POTRAVINY PRO KAŽDÉHO: Zajistíme, aby české potraviny byly dostupné, bezpečné a cenově férové i přijatelné. Posílíme kontroly kvality a původu potravin …“
A kruci. A co se stane s Penamem? Bude ze zákona prohlášen za kvalitního výrobce? 😊
„Svoboda slova je základním pilířem demokracie. Zabráníme cenzuře a omezování projevu nad rámec zákona.“
Praktická zkušenost na xichtoknize. Na profilu Babiše to funguje, tam na něj mohu nadávat do lhářů v podstatě dle libosti. Ale například na profilu Schillerové jsem dostal za obvinění ze lhaní okamžitě ban. Nechť si majitel udělá pořádek ve svých řadách…
„Prosadíme ústavní zakotvení celostátního referenda. Občané tak budou mít možnost přímo rozhodovat o klíčových otázkách veřejného zájmu a kontrolovat fungování demokracie.“
Už Okamura kdysi sliboval odvolatelnost politiků. Na tomto stále lpím – no a jako první exempláře můžeme vyzkoušet právě Okamuru a Babiše.
„Členství v Evropské unii a NATO je pro hnutí ANO nezpochybnitelné.“
Za mě ano, ale co na to potenciální koaliční partneři SPD a komouši ze STAČILO? Že ANO získá nejvíc hlasů je patrně jasné, ale bude schopné sestavit vládu? Pevně doufám že ne…
Určitě je tam řada dalších vylhaných bodů, které umí jiní posoudit lépe. Vy věříte soudně uznanému lháři a podvodníkovi, který se dostal na seznam podezřelých kriminálníků nejen u nás, ale i ve Francii? Já tedy ne. Program zjevně nese stopy průzkumů veřejného mínění, tedy v reálu je většinově nesplnitelný.
Těm, kteří se poctivě dočetli až sem, se omlouvám za obsáhlý text. 😊 Ostatní nechť si trhnou…
Zbyšek Hlinka
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
