ANO, lhali jsme, lžeme a lhát budeme, až do úplného vítězství

Nemohu si pomoct, ale nejsem schopen pochopit, proč lidi tolik miluji lháře. A čím víc a hloupěji lže, tím víc ho milují. Asi trpím nějakou nedostatečností…

Od krajských voleb už uplynulo dostatek času, usoudil jsem tedy, že je na čase ověřit si míru plnění předvolebních slibů. I napsal jsem na příslušný krajský úřad tento dotaz:

„Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím se na vás obracím se dvěma dotazy.

Nejprve zmíním heslo ANO do krajský voleb: „My do nich jdeme s jednoduchým heslem. Chceme vrátit lidem to, co jim Fialova vláda vzala. A že my na rozdíl od ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 nebo lidovců své sliby plníme, to už snad lidi vědí.“

Zdroj: https://www.anobudelip.cz/file/edee/lepsi-cesko/volte-39.pdf strana 3, první sloupec

Vzhledem k tomu, že totéž heslo bylo zveřejňováno prakticky všude a že v Ústeckém kraji ANO jasně zvítězilo, mám za to, že ANO ho myslelo vážně a hodlá ho splnit, jak je psáno v předvolebním slibu. Už uplynulo dost času, tedy očekávám, že kraj pod vedením ANO má rozpracované plnění předvolebního slibu do nějaké ucelené podoby. Žádám tedy o odpovědi na tyto otázky:

Co všechno nám Fialova vláda vzala? Žádám o konkrétní seznam. Jaký je plánovaný harmonogram plnění pro Ústecký kraj při vracení toho, co je v odpovědi k bodu 1?“

Z úřadu došla odpověď, přesně dle očekávání:

„Krajský úřad … vydává ve věci žádosti o informace … rozhodnutí o odmítnutí žádosti takto:

[…]

Povinný subjekt provedl šetření na pracovišti, jehož výsledkem bylo nenalezení požadovaných informací. Povinný subjekt požadované informace neeviduje (nejsou zaznamenány ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ), a tudíž je nemá k dispozici.

[…]

Jelikož povinný subjekt nemá požadovaný názor k dispozici (tj. nebyl povinným subjektem vytvořen a ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ zaznamenán) a nemá povinnost takový názor vytvořit a poskytnout, shledává aplikaci daného ust. v této části žádosti za důvodnou.“

Z toho lze vyvodit několik závěrů:

Fialova vláda nám nic nevzala, tedy nebylo z čeho vytvořit příslušný seznam. Z toho pak plyne, že předvolební kampaň byla lživá, protože obviňuje Fialovu vládu z něčeho, co není pravda. Fialova vláda nám sice něco vzala, ale nikdo se neobtěžoval vytvořením seznamu, co vše nám vzala. Logicky pak nebylo možné sestavit harmonogram plnění předvolebního slibu. Tedy opět, předvolební kampaň byla lživá, protože ANO nehodlalo svůj slib splnit. Ještě se nabízí možnost, že seznam věcí, které nám Fialova vláda vzala, přece jen někde existuje. Asi v tajných složkách, protože se na krajské úřady nedostal. Tedy opět je tu zjevný nezájem plnit předvolební sliby, které se tak ukázaly jako lživé. A nakonec možnost, která je nejspíš realistická: všichni museli vědět, že takový slib je v rámci krajů nesplnitelný, přesto se ANO rozhodlo lhát, protože na hloupé lži se snadno nachytají hloupí lidé.

Pikantní na celé věci je, že zastupitel karlovarského kraje Miroslav Balatka (STAN) navrhl, aby vedení kraje složené výhradně ze zástupců hnutí ANO zjistilo, co konkrétně vláda Petra Fialy dosud lidem vzala a následně to lidem vrátila. Se zlou se potázal. Více najdete například zde. Doporučuji k přečtení, reakce k návrhu jsou výživné.

Že představitelé ANO lžou včera dnes a zítra, a také ráno, v poledne i večer, je známé. Že vylhané sliby neplní je také známé. Může mi tedy někdo vysvětlit, proč tuto prolhanou bandu volí? Co od ní očekává? Jen prosím něco jiného, než očekávání plnění předvolebních slibů, když je prokazatelné, že ANO své sliby neplní. A to nejen výše uvedený slib…