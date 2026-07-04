AI odhaduje, za jak dlouho zapříčiní Macinka vládní krizi
Nejprve jsem nechal AI, ať vyhodnotí charakteristiku osobnosti Petra Macinky podle jeho neformálních projevů, které jsou veřejně dostupné. Cituji přímý odhad:
„Z veřejných neformálních projevů vychází obraz politika s velmi konfliktním, dominantním a provokačním stylem, vysokou odolností vůči negativní odezvě a výraznou schopností přitahovat pozornost. Současně se opakovaně objevuje pohrdavý jazyk vůči odpůrcům, nízká ochota mírnit výroky po kritice a tendence převádět věcné spory do kulturně-válečného rámce „my proti nim“.“
Nechal jsem si vypsat i konkrétní charakteristiky osobnosti a morálně-volních vlastností této figury společně s typickými výroky, které charakteristiku potvrzují. Na vyžádání mohu výroky dodat třeba v diskuzi, sem vypíšu holý seznam charakteristik: konfrontační dominance, provokativnost a práce s pobouřením, vysoká odolnost vůči odporu publika, pohrdavost vůči odpůrcům, nízká sebereflexe po kritice, agresivní nálepkování skupin, ideologická zkratkovitost a výsměch odborným či aktivistickým tématům, loajalita k vlastnímu táboru.
Ještě jsem se AI zeptal, zda lze Macinku považovat za mstivého, dostal jsem tuto charakteristiku: „Raději bych to zpřesnil jako odvetný, revanšistický nebo náchylný k trestající reakci po ponížení či neúspěchu. Pro takový odhad existují veřejné indicie: po odmítnutí Filipa Turka prezidentem začal mluvit o tom, že „teď bohužel budeme muset bojovat proti prezidentovi“, a vztah Motoristů k Hradu média popisovala jako stupňující se konflikt po Turkově nejmenování.“
Následně jsem začal zjišťovat, za jak dlouho může Macinka rozložit vládu. Zadání pro AI:
„Nyní jsi v roli politologa a politického analytika. Vezmi v úvahu kroky, které podniká prezident Pavel při své obraně proti krokům vlády. Má hypotéza je, že hlavním viníkem stávající situace je Petr Macinka. A vedle něj slabý premiér, který se bojí soudu, takže se pokouší držet vládu za každou cenu.
1. Prověř správnost hypotézy na základě dostupných informací. Informace si dohledej, nespoléhej pouze na svůj tréningový model.
2. Vytvoř odhad, zda může Petr Macinka způsobit pád vlády. Pokud ano, zkus odhadnout, za jak dlouho se tak může stát.“
AI jasně označuje Macinku za hlavního eskalační aktéra a politický motor konfliktu. S dodatkem, že svůj díl odpovědnosti nese i jednání premiéra, který namísto aby Macinkovi „vyprášil kožich“, Macinku politicky kryje. Což ho oslabuje. Jsou tu silné indicie: bez Motoristů ztratí ústavní většinu. Při tom čelí soudu kvůli čapáku, dále má letos francouzská Národní finanční prokuratura rozhodnout o možném stíhání Babiše kvůli podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Je tedy jasné, že Babiš má eminentní zájem natahovat svou imunitu kam až to bude možné.
Příčiny, kvůli kterým může Macinka poškodit vládu: Je tu spor s prezidentem. K Macinkovo smůle výzkumy říkají, že za prezidentem stojí téměř polovina dotázaných, a jsou mezi nimi i vládní voliči. Motoristé v průzkumech oslabují, mohou se chtít zviditelnit dalšími kauzami. A nakonec je tu vydírací potenciál, protože bez Macinky přijde vláda o parlamentní většinu. A protože je Macinka mstivý, snadno se může při své urážlivé ješitnosti obrátit proti Babišovi.
Časové odhady možného pádu vlády (dle AI)
Nejbližší týdny, tedy do konce léta 2026
Pád vlády kvůli Macinkovi považuji za málo pravděpodobný: zhruba 10–15 %.
Důvod: po summitu se konflikt může symbolicky vyhrotit, ale všichni vládní aktéři mají zatím motivaci vládu držet. Babiš kvůli moci a právní ochraně, Motoristé kvůli riziku volebního propadu, SPD kvůli vlivu na vládu.
Podzim 2026 až začátek roku 2027
Riziko vážné vládní krize odhaduji na 30–40 %. Riziko skutečného pádu vlády na 20–30 %.
Důvod: Ústavní soud má konečné rozhodnutí vydat v řádech měsíců. Pokud rozhodne způsobem, který bude vláda nebo Macinka prezentovat jako zásah do vládních pravomocí, může přijít další eskalace. Zároveň se do konce roku 2026 může rozhodovat ve francouzské větvi Babišových právních problémů. To může zvýšit tlak na premiéra i na soudržnost koalice.
Horizont jednoho roku
Macinka jako spolupříčina vládní krize: pravděpodobnost 40–50 %. Macinka jako přímá příčina pádu vlády: spíše 25–35 %.
Jinými slovy: je dost pravděpodobné, že Macinka bude dál vyrábět vládní krize. Méně pravděpodobné je, že kvůli němu vláda opravdu padne, protože všichni tři koaliční partneři mají silný zájem na přežití.
Moje (pozn.: říká AI) nejpřesnější shrnutí: Macinka může vládu poškodit a teoreticky i položit, ale jen pokud se jeho konflikt s prezidentem spojí s propadem Motoristů, rozhodnutím Ústavního soudu, Babišovými právními problémy nebo vnitřním koaličním sporem. Sám o sobě je spíš rozbuška než nálož.
Jsem sám zvědavý, jak se odhad AI setká s realitou. Osobně považuju Macinku za hlavní riziko vládní „stability“, AI to víceméně potvrzuje. Pokud tedy dojde k vážné vládní krizi nejpozději během příštího roku, můžeme tento článek vytáhnout a porovnat odhady s realitou.
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