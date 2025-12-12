Životní příběhy modernistů spojené v jeden obraz
Píše se rok 1900, v Paříži probíhá světová výstava a sjíždí se sem kdekdo zvídavý z celé Evropy. Výlet do Francie si udělala také skupina přátel, katalánských umělců, mezi nimiž vévodí čerstvě devatenáctiletý, nadaný Pablo Picasso, aby na výstavě uviděl svůj obraz. Jenže Paříž toho přece nabízela mnohem víc, takže je nohy samozřejmě zavedly i na Montmartre, kouzelné bohémské místo, kde se dalo žít, pít levné víno a tvořit do sytosti. Montmartre byl jarmarkem a hnízdem umění už dávno, ale pohybovaly se po něm také různé figurky, jako malí zlodějíčci, obchodníci, baviči, prostitutky a umělci všeho (často také pochybného) druhu. Je jasné, že Picassovi se zalíbilo právě zde a započal tu svou cestu.
Poznal na ní další slavné, i méně slavné, progresivní a dravé umělce své doby, z nejrůznějších odvětví umění, jakými byli Mattisse, Derain, Apollinaire, divadelníci, tanečníci, ale také obdivuhodní mistři uplynulých desetiletí, například Henri Rousseau či Paul Cézanne. Na tomto uměleckém jarmarku, kde žilo umění rovnou v ulicích, se psaly, malovaly a odehrávaly příběhy, které dramaticky změnily další pohled na umění. Svůj podpis do dějin tu vtiskli modernisté.
Modernisté – jejich fascinující životy jsou druhým pokračováním volné umělecké trilogie britské spisovatelky Sue Roe. Když jsem se dozvěděla, že bezmála dvacet let po vydání její první knihy Impresionisté – jejich životní příběhy, vychází další pokračování o modernistech, moje srdce zaplesalo. První kniha na mém čtenářském nebi zazářila jako divoká kometa a stále ji chovám v knihovně jako poklad.
Sue Roe je rozenou vypravěčkou, ale zároveň neuvěřitelnou průvodkyní světem nejen výtvarného umění. Do její knihy se zamilujete od první stránky. Modernisté – jejich fascinující životy totiž nejsou žádnou nudnou procházkou po galerii, ba právě naopak. Příběhy slavných umělců jsou zpracované bezmála beletristicky, takže se před vámi odvíjejí jako skvělý a napínavý film, kterým se prolínají nejen výše jmenovaní, ale také další slavní a důležití lidé své doby, například Gertrude Steinová, kterou definitivně proslavily přátelské vztahy se slavnými literáty ztracené generace. Sue Roe samozřejmě nezůstává u suchých popisů děl a historických událostí, svoje vyprávění skvěle dochutila a opepřila nějakou tou pikantérií, skandálkem či propletencem vztahů v uměleckých kruzích.
Máte-li rádi kvalitní vyprávění a dechberoucí, přesto však často nečekaný pohled na moderní umění, jsou Modernisté tím pravým čtením pro vás. Vřele k tomu doporučuji sklenku dobrého červeného vína a pro jistotu si sežeňte i autorčinu předešlou publikaci o impresionistech. Budete si jí chtít pak také dočíst.
Helena Herynková
