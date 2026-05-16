Vyplést se z pavoučích osidel
Carmen Sanchezová je tvrdá federální agentka, která před ničím necouvne a nikdy by nešla proti nastaveným pravidlům a zákonu. Jenže když neznámý (a podle všeho šílený a velmi brutální pachatel) napadne její sestru Selinu, jdou všechny zásady a tradiční vyšetřování do koše. Útočníkem je totiž brutální vrah, jehož se agentům nedaří dopadnout. Pachatel bez uchopitelného motivu, se záhadným chováním a nepochopitelnými dalšími kroky. Jediným vodítkem je neobvyklé tetování. Před vyšetřovateli se skrývá jako pavouk v tmavých koutech a bude potřeba pořádného koštěte, by jej vymetli.
Sanchezová se dostává do úzkých a povolává do zbraně profesora Herona, svérázného a brilantního experta na bezpečnost, ale také bývalého hackera, pro něhož jsou jakékoliv předpisy spíše snůškou veselých doporučení. A tihle dva mají 72 hodin na to, aby dopadli zlověstného Spidera, jelikož nebezpečí narůstá a obětí bude asi stále víc. Navíc to vypadá, že hlavní hrdinové mezi sebou nemají nevyřešený pouze případ, ale i něco velmi osobního z minulosti. Jak to celé dopadne, už se musíte dočíst v thrilleru Pavučina.
Jeffery Deaver, autor známý svými bezmála geniálními hrdiny, spojil síly s Isabellou Maldonado, jejíž hrdinky srší humorem, sílou a nezdolností, a společně stvořili krásnou a napínavou thrillerovou sérii. Nezdá se, že by jejich vypravěčské styly byly úplně podobné, ale povedlo se jim přivést na scénu zábavnou, trochu nesourodou, přesto však uvěřitelnou dvojici hrdinů, jimž čtenář s chutí fandí, aby dopadli všechny zločince, zachránili ohrožené a navzájem se u toho kousavě nepozabíjeli.
Jak jsme u obou autorů zvyklí z jejich vlastních knih, příběh běží jako neposedná klisna, skáče přes všechny překážky, abyste na konci (když už myslíte, že jste na všechno přece přišli a nic vás nepřekvapí) zůstali koukat s otevřenou pusou, jaký dějový zvrat dokázali vymyslet.
Pavučina je thrillerem pro milovníky hutných a zábavných vyprávění, samozřejmě zaujme fanoušky obou autorů, ale může se klidně stát také prvním setkáním s nimi. A mezitím, než jsem s hrdiny rozpletla Pavučinu, vyšel už další díl série – Umělec. Můžete si tedy rovnou přečíst oba díly.
Helena Herynková
