Vyplést se z pavoučích osidel

Tři dny, 72 hodin, jedna sestra, dva vyšetřovatelé a jeden nebezpečný vrah. K tomu dva autoři, kteří nečekaně spojují síly, aby ohromili čtenáře. Zaplétá se nebezpečná Pavučina!

Carmen Sanchezová je tvrdá federální agentka, která před ničím necouvne a nikdy by nešla proti nastaveným pravidlům a zákonu. Jenže když neznámý (a podle všeho šílený a velmi brutální pachatel) napadne její sestru Selinu, jdou všechny zásady a tradiční vyšetřování do koše. Útočníkem je totiž brutální vrah, jehož se agentům nedaří dopadnout. Pachatel bez uchopitelného motivu, se záhadným chováním a nepochopitelnými dalšími kroky. Jediným vodítkem je neobvyklé tetování. Před vyšetřovateli se skrývá jako pavouk v tmavých koutech a bude potřeba pořádného koštěte, by jej vymetli.

Sanchezová se dostává do úzkých a povolává do zbraně profesora Herona, svérázného a brilantního experta na bezpečnost, ale také bývalého hackera, pro něhož jsou jakékoliv předpisy spíše snůškou veselých doporučení. A tihle dva mají 72 hodin na to, aby dopadli zlověstného Spidera, jelikož nebezpečí narůstá a obětí bude asi stále víc. Navíc to vypadá, že hlavní hrdinové mezi sebou nemají nevyřešený pouze případ, ale i něco velmi osobního z minulosti. Jak to celé dopadne, už se musíte dočíst v thrilleru Pavučina.

(z archivu autorky článku)

Jeffery Deaver, autor známý svými bezmála geniálními hrdiny, spojil síly s Isabellou Maldonado, jejíž hrdinky srší humorem, sílou a nezdolností, a společně stvořili krásnou a napínavou thrillerovou sérii. Nezdá se, že by jejich vypravěčské styly byly úplně podobné, ale povedlo se jim přivést na scénu zábavnou, trochu nesourodou, přesto však uvěřitelnou dvojici hrdinů, jimž čtenář s chutí fandí, aby dopadli všechny zločince, zachránili ohrožené a navzájem se u toho kousavě nepozabíjeli.

Jak jsme u obou autorů zvyklí z jejich vlastních knih, příběh běží jako neposedná klisna, skáče přes všechny překážky, abyste na konci (když už myslíte, že jste na všechno přece přišli a nic vás nepřekvapí) zůstali koukat s otevřenou pusou, jaký dějový zvrat dokázali vymyslet.

Pavučina je thrillerem pro milovníky hutných a zábavných vyprávění, samozřejmě zaujme fanoušky obou autorů, ale může se klidně stát také prvním setkáním s nimi. A mezitím, než jsem s hrdiny rozpletla Pavučinu, vyšel už další díl série – Umělec. Můžete si tedy rovnou přečíst oba díly.

Autor: Helena Herynková | sobota 16.5.2026 11:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

