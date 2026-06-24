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Vstupte do světa nesmrtelných příběhů

Pověsti a legendy patří mezi základní stavební kameny lidové slovesnosti a vyprávěné historie národů. Do našich luhů a hájů se vydal autor Arny Šrámek v knize Kronika pověstí a legend.

Libuše, Bivoj, Horymír, Šárka se Ctiradem, ale také vejce při stavbě Karlova mostu či tajemní rytíři, trpělivě čekající v útrobách hory Blaník. Ti všichni, a s nimi mnozí další, defilují v krásné knize příběhů z naší báječné domoviny. Kronika pověstí a legend je sbírkou známých, oblíbených, ale také mnohých nečekaných a méně „provařených“ nesmrtelných příběhů z české historie.

(z archivu autorky článku)

Autor Arny Šrámek, cestovatel, spisovatel a majitel jedné z prvních českých soukromých cestovních kanceláří, sestavil vskutku nevšední knihu, nad kterou rádi užasnete. Vybral téměř dvě stovky legend a pověstí, v nichž vás vezme na dobrodružnou výpravu do naší historie, napříč českou zemí. Svá vyprávění jemně a nenásilně doplňuje také o skutečné či pravděpodobné historické podklady a uvádí tak příběhy do dějinných souvislostí. Pověstí a legendy rovněž doprovázejí velmi zdařilé ilustrace, díky nimž kniha získala ještě krásnější a hodnotnější rozměr.

Kronika pověstí a legend zaujme určitě milovníky historie, českých bájných i historických hrdinů a osobností. Může se také stát skvělým parťákem a inspirací pro letní či podzimní výlety krásnou českou, moravskou a slezskou krajinou.

Autor: Helena Herynková | středa 24.6.2026 11:00 | karma článku: 3,08 | přečteno: 55x

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Helena Herynková

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Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

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