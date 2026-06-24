Vstupte do světa nesmrtelných příběhů
Libuše, Bivoj, Horymír, Šárka se Ctiradem, ale také vejce při stavbě Karlova mostu či tajemní rytíři, trpělivě čekající v útrobách hory Blaník. Ti všichni, a s nimi mnozí další, defilují v krásné knize příběhů z naší báječné domoviny. Kronika pověstí a legend je sbírkou známých, oblíbených, ale také mnohých nečekaných a méně „provařených“ nesmrtelných příběhů z české historie.
Autor Arny Šrámek, cestovatel, spisovatel a majitel jedné z prvních českých soukromých cestovních kanceláří, sestavil vskutku nevšední knihu, nad kterou rádi užasnete. Vybral téměř dvě stovky legend a pověstí, v nichž vás vezme na dobrodružnou výpravu do naší historie, napříč českou zemí. Svá vyprávění jemně a nenásilně doplňuje také o skutečné či pravděpodobné historické podklady a uvádí tak příběhy do dějinných souvislostí. Pověstí a legendy rovněž doprovázejí velmi zdařilé ilustrace, díky nimž kniha získala ještě krásnější a hodnotnější rozměr.
Kronika pověstí a legend zaujme určitě milovníky historie, českých bájných i historických hrdinů a osobností. Může se také stát skvělým parťákem a inspirací pro letní či podzimní výlety krásnou českou, moravskou a slezskou krajinou.
Helena Herynková
Skřítek od moudrého Bukváka
Víla, která nestíhá péči o les, si vykouzlí nového pomocníčka. Jenže, žádný učený z nebe nespadl, takže to se skřítkem Dřevníčkem nebude úplně jednoduché. Bude to však čtivé, vtipné a napínavé.
Helena Herynková
Vyplést se z pavoučích osidel
Tři dny, 72 hodin, jedna sestra, dva vyšetřovatelé a jeden nebezpečný vrah. K tomu dva autoři, kteří nečekaně spojují síly, aby ohromili čtenáře. Zaplétá se nebezpečná Pavučina!
Helena Herynková
Neohrožený Sid Halley pošesté
Žokej, vyšetřovatel, manžel, otec a pořádný tvrďák. Tak by se dal popsat Sid Halley, jeden z oblíbených hrdinů Dicka a Felixe Francisových. Nyní se Sid vrací v šestém pokračování a snad všechno i tentokrát zvládne Levou zadní.
Helena Herynková
Jídlo jako odraz života
Společný stůl a jídlo nás provází celým životem. Díky dobrému jídlu si často tvoříme ty nejsilnější vzpomínky. Americký herec Stanley Tucci zve čtenáře do svého života a k jednomu stolu. Nechte si chutnat Taste: Chuť mého života.
Helena Herynková
Dlouhá temná noc
Případ zmizelé holčičky se po letech znovu otevírá a vypadá to, že se rozvine do nečekaných konců. Vyšetřovatelé budou mít plné ruce práce, aby našli hluboko zakopanou pravdu a rozkryli záhady. Temná noc začíná.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Prodej pozemku 27 235 m2 - Brodec, okr. Louny
Brodec, okres Louny
2 000 000 Kč
- Počet článků 230
- Celková karma 4,08
- Průměrná čtenost 248x