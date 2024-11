Ten nejdůležitější vzkaz

Je vůbec možné úspěšně složit zpět střípky života, který se po ztrátě milovaného člověka rozletěl na kousky? Zjistěte to společně s hlavní hrdinkou v australském románu Poslední vzkaz od mého muže.

Kate se dva roky po smrti svého milovaného manžela Camerona plácá mezi depresí, smutkem a nutností postarat se o svého malého synka. Ostatně, o Cama přišel i jejich chlapec a trpí minimálně stejně jako ona. Útěchou je jí nejlepší kamarádka, občas sklenička vína a humor, který jí naštěstí prozatím neopustil.

Hugh je milovník života a žen. Tedy, býval, dokud se nezačal takřka neustále starat o Katiny potřeby, navíc natolik nenápadně, aby to nepoznala a pořád v něm viděla jen nejlepšího šéfa na světě. Tím samozřejmě také je, proto právě Kate s sebou vezme na skvělou a zábavnou služební cestu. Jenže, plány jim naruší bouře tisíciletí a všechno hrozí dopadnout úplně jinak. Co se stane, když jsou tihle dva povětrnostními podmínkami donuceni strávit společně několik dní v prosluněném letovisku, bez bezpečného prostředí pracovního vztahu? A jaký poslední vzkaz zanechal Cameron pro Kate? Bude schopna jeho přání splnit? To už si přečtěte ve svižném a něžném románu Poslední vzkaz od mého muže.

(z archivu autorky článku)

Emma Greyová, australská autorka, fotografka a milovnice polární záře, vypráví příběh z pohledu Kate a kapitoly ze současnosti důmyslně prokládá retrospektivními návraty do Katiny minulosti, díky nimž si poskládáte celý obraz a silný příběh jejího manželského života (i jeho konce).

Poslední vzkaz od mého muže je křehkým příběhem lásky v nejrůznějších podobách. Lásky nesmrtelné, která přetrvá navždy, ale i té, která umí vyléčit zlomené srdce a zdecimovanou duši. Příběhem lásky partnerské, kamarádské i mateřské. Lásky, po níž všichni a pořád toužíme. Hořkosladké vyprávění je důkazem, že život se skládá z maličkostí, bez nichž bychom nebyli nikdy celí, důkazem, že někdy lze milovat dva lidi úplně stejně silně. A také autorčiným projevem obdivu a lásky k manželovi, jenž bohužel v roce 2016 zemřel na infarkt.

Australský román Poslední vzkaz od mého muže zaujme všechny milovníky dobře napsaných milostných románů bez přeslazenosti, autentických hrdinů, které lze potkat v reálném životě a jemného humoru, jenž k životu patří, i když člověk zrovna zažívá ta nejsmutnější období.