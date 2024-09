Tajemný svět tichých nočních dravců

Kouká jako sůva z nudlí, je moudrý jako sova, žije po nocích jako sova. Vysvětlovat tato rčení by bylo jako nosit sovy do Atén. Chcete-li pořádně poznat vznešené a v mnohém tajemné sovy, otevřete publikaci Co sova ví.

Sovy fascinují lidstvo již po staletí, protože se dokážou orientovat v tmavé noci, jsou až neuvěřitelně tiché, a protože jsou aktivní především v noci, nevíme o nich zdaleka tolik jako o jiných druzích ptáků. Jak je možné, že sova uloví myš i přes hluboký sníh? Jak dokáže i přes mohutnost těla a křídel letět téměř neslyšně? Vychovává sova svá mláďata ve tmě? A platí skutečně to, že jsou sovy moudré, nebo je to jen romantická představa lidí? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá kniha Co sova ví. Jennifer Ackermanová, americká spisovatelka a propagátorka vědy i poznání, již více než třicet let svými knihami rozšiřuje čtenářům obzory v různých oblastech přírody a biologie člověka. Čeští milovníky přírody už s ní mohli objevit genialitu ptáků či ptačí způsoby. Nyní přichází s další objevnou publikací. V knize Co sova ví zkoumá Ackermanová fascinující svět sov, jejich chování a zvyky, i překvapující zjištění, jež učinili vědci až v posledních letech. Vědecké vyprávění autorka doplňuje vlastními zážitky a zamýšlením na faktem, proč sovy tak dlouho poutají pozornost lidí napříč celou planetou. (z archivu autorky článku) Sovy žijí snad na všech kontinentech kromě Antarktidy, avšak studium jejich života není snadné. Vědci svou pouť za sovami stejně nevzdávají, a díky jejich houževnatosti se můžete na stránkách knihy vydat na výpravy za těmito tichými nočními ptáky. Nahlédnete do složité práce vědců, poznáte nové možnosti využití moderních technologií či navštívíte známá soví loviště a hnízdiště. Co sova ví nabízí tak komplexní pohled na sovy, že po dočtení možná skutečně pochopíte, co jsou sovy zač. Kniha je doplněna také řadou fotografií a dalších materiálů, aby vaše soví cesta nemusela skončit na poslední stránce.