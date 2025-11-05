Švédská čokoládová pohádka
Hilma žije veskrze spokojený život, pracuje v PR agentuře a žije v rušném Stockholmu, nabízejícím takřka neomezené možnosti. Až na pohřbu své ani ne čtyřicetileté kolegyně si uvědomí, že je vlastně sama a takový život jí nevyhovuje. Z náhlého popudu dá výpověď a rozhodne se svůj život změnit. Je to náhoda či osud, které jí pomohou, když najde inzerát lákající na práci v na první pohled kouzelné, sněhem zapadané horské kavárně. Hilma neváhá ani minutu, přihlásí se, práci dostane, a tak opouští svůj útulný městský byt a stěhuje se kamsi do Leksandu.
Jaké je však její překvapení, když na místě zjišťuje, že avizovaný altán není kavárničkou, ale také malou čokoládovnou, proslulou horkou čokoládou, a především výrobou vlastních čokoládových pralinek. A pronajaté bydlení má daleko k zasněné horské romantické chaloupce, spíše se jedná o malou stodolu, kterou bude třeba ještě hodně zútulnit.
Hilma se nevzdává a s plným nasazením se pouští do poznávání místních lidí, učí se vyrábět věhlasné pralinky a Leksand se jí postupně a nenápadně dostává pod kůži. Jak její dobrodružství dopadne, a jestli to bude láska na celý život, to už si musíte přečíst v románu Altán s vůní čokolády.
Švédský román se řadí do stále populárnějšího žánru feel-good čtení, kde se hrdinka či hrdina vydávají vstříc neznámému, aby zažili něco většího, hřejivějšího, než se jim dosud poštěstilo, aby pohnuli kolem osudu na správnou stranu. Autorka Hanna Blixt svou knihou nezůstává ani v nejmenším pozadu, a stvořila milou i odvážnou hrdinku, které s novým životem pomáhají příjemní obyvatelé městečka (či obce, jak je libo), ve spojení s různými vtipnými i rozvernými figurkami, jichž je v životě potřeba jako v koláči hrozinek. A jak už to tak ve feel-good románech bývá, městečko skrývá také nějaké to tajemství, které se vám během čtení postupně odkryje.
Altán s vůní čokolády zaujme milovníky příjemných a snadno ubíhajících příběhů, s možným přesahem do vlastního života. A jste-li milovníkem tohoto žánru, Altán s vůní čokolády vám možná připomene román Horké vafle a ledové koupele. A pokud jste jej ještě nečetli, sežeňte si klidně rovnou oba dva.
P. S.: Ke čtení vřele doporučuji uvařit si pořádný hrnek horké čokolády, ať vás nehoní mlsná u popisů výroby lahodných pralinek.
Helena Herynková
