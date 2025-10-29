Slovenský vlk rozplétá sítě kanadské mafie
Vyšetřovatel Marek Wolf přišel před rokem a půl z Kanady a začal pracovat na Slovensku. Myslel si, že se na stará místa už nikdy nebude muset vracet a znovu se hrabat ve starých záležitostech. No, nemohl se více mýlit. Jednoho dne mu totiž neznámý odesílatel pošle fotku místa činu a donutí ho vyrazit zpět do Montrealu. Wolf se bude muset ponořit do minulosti, aby vyřešil sérii zdánlivě nesouvisejících vražd a odhalil staré i nové pravdy. Navíc všechno nějak souvisí s Markovým otcem a drsný policajt bude muset přijít na všechno, aby ho výlet nestál vlastní život.
Detektivka Vlk je dalším lákavým setkáním s Františkem Kozmonem a jeho skvělým detektivem. Také tentokrát se jedná o lahodný koktejl drsné vyšetřovatelské školy a drásavého napětí, pečlivě smíchaného se zajímavým prostředím montrealské mafie. Slovenský oblíbený spisovatel František Kozmon umně mísí minulost se současností a nechává čtenáře tápat, jak to s Markem dopadne.
Slovenská detektivní série zaujme milovníky poctivě a řemeslně vyprávěných napínavých příběhů, a také ty, kteří mají rádi v detektivkách sympatické vyšetřovatele s vlastní zajímavou historií.
Helena Herynková
Pomsta se má podávat řecky
Ta méně slavná sestra, žena s pohnutým osudem a hlubokou myšlenkou na pomstu. Otevřete knihu a nechte rozeznít Píseň o Klytaimnéstře.
Helena Herynková
Otevřete si cestu k poezii
Báseň nemusí být strašák ze školních let, ale zábavný společník na cestě životem. Rýmovaný příběh, vyznání milovanému, či jen vtipná hříčka pro zpestření dne. Otevřete kouzelná dvířka do světa poezie a zjistěte, Jak se říká báseň.
Helena Herynková
Yrsa se noří do hlubiny tajemství
Kostra nalezená mezi odpadky, dvě vražedně rozhádané rodiny a mladá kuchařka, jež přijme práci na rybářské lodi. Události, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Nebo je všechno jinak. Otevírají se Hlubiny, aby vydaly své svědectví.
Helena Herynková
Dobré příběhy vždy začínají čajem
Tři hrdinové s propletenými osudy, dvě časová období a jedno knihkupectví, které možná tak úplně neexistuje. Vydejte se na dobrodružnou cestu světem knih, okořeněnou špetkou magie. Své dveře otevírá Knihkupectví v Dublinu.
Helena Herynková
Dokonalý zločin je třeba promyslet
Zavražděná žena, navíc to vypadá, že vraha snad sama pustila domů. A svědci mlčí. Sadistického vraha je třeba dopadnout dřív, než si vybere svou další oběť. Dávejte pozor, koho k sobě zvete, mohla by se z něj vyklubat Kukačka.
