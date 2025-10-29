Slovenský vlk rozplétá sítě kanadské mafie

Staré hříchy a rány z minulosti se otevírají, aby zuřivě a násilně zaútočily obrovskou silou. Policejní vyšetřovatel Marek Wolf bude muset napnout všechny síly, aby tenhle případ vyřešil, ale i přežil. Své zuby cení slovenský Vlk.

Vyšetřovatel Marek Wolf přišel před rokem a půl z Kanady a začal pracovat na Slovensku. Myslel si, že se na stará místa už nikdy nebude muset vracet a znovu se hrabat ve starých záležitostech. No, nemohl se více mýlit. Jednoho dne mu totiž neznámý odesílatel pošle fotku místa činu a donutí ho vyrazit zpět do Montrealu. Wolf se bude muset ponořit do minulosti, aby vyřešil sérii zdánlivě nesouvisejících vražd a odhalil staré i nové pravdy. Navíc všechno nějak souvisí s Markovým otcem a drsný policajt bude muset přijít na všechno, aby ho výlet nestál vlastní život.

(z archivu autorky článku)

Detektivka Vlk je dalším lákavým setkáním s Františkem Kozmonem a jeho skvělým detektivem. Také tentokrát se jedná o lahodný koktejl drsné vyšetřovatelské školy a drásavého napětí, pečlivě smíchaného se zajímavým prostředím montrealské mafie. Slovenský oblíbený spisovatel František Kozmon umně mísí minulost se současností a nechává čtenáře tápat, jak to s Markem dopadne.

Slovenská detektivní série zaujme milovníky poctivě a řemeslně vyprávěných napínavých příběhů, a také ty, kteří mají rádi v detektivkách sympatické vyšetřovatele s vlastní zajímavou historií.

Autor: Helena Herynková | středa 29.10.2025 13:00

Helena Herynková

  • Počet článků 211
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 260x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

