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Skřítek od moudrého Bukváka

Víla, která nestíhá péči o les, si vykouzlí nového pomocníčka. Jenže, žádný učený z nebe nespadl, takže to se skřítkem Dřevníčkem nebude úplně jednoduché. Bude to však čtivé, vtipné a napínavé.

Dřevníček se narodil z přání víly Květušky, která už nestíhala svou práci a povinnosti v lese. Ale vlastně si od začátku moc nepomohla, protože skřítek je sice celý hrr do pomáhání, ale občas z dobré vůle způsobí spíš pohromu, kterou pak musí napravit za pomoci sovy Emilky, myšky Majdy, moudrého stromu Bukváka a dalších přátel. Jak to dopadne při záchraně malého srnečka či co bude s oříškovými zásobami veverek, to už prozradí knížka Dřevníček.

(z archivu autorky článku)

Autorka Tereza Penková rozhodně není v tvorbě pro děti žádným nováčkem, byla například jednou ze scenáristek dětského pořadu Studio kamarád. Vtipný a veselý příběh o nezbedném skřítkovi je však jejím prvním samostatným knižním dítětem. Síly spojila se slovenskou výtvarnicí a animátorkou Lenkou Ivančíkovou, která Dřevníčkův svět zhmotnila v nádherných a něžných ilustracích.

Otevřete zeširoka oči i mysl a vstupte s Dřevníčkem do křehkého lesního království fantazie, kde stejně jako jinde potřebujete dobré přátele po boku, odvahu prožít pořádné dobrodružství a velkou dávku důvtipu pro řešení nečekaných situací. Hledáte-li nové a neokoukané příběhy pro čtení se svými dětmi, bez váhání pozvěte domů skřítka Dřevníčka. Příběh zaujme malé nečtenáře, ale i větší děti, které už mohou také samostatně číst rodičům. A na konci každé kapitoly je od autorek čeká zajímavá otázka k zamyšlení.

Autor: Helena Herynková | neděle 21.6.2026 23:34 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Helena Herynková

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Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

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