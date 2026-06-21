Skřítek od moudrého Bukváka
Dřevníček se narodil z přání víly Květušky, která už nestíhala svou práci a povinnosti v lese. Ale vlastně si od začátku moc nepomohla, protože skřítek je sice celý hrr do pomáhání, ale občas z dobré vůle způsobí spíš pohromu, kterou pak musí napravit za pomoci sovy Emilky, myšky Majdy, moudrého stromu Bukváka a dalších přátel. Jak to dopadne při záchraně malého srnečka či co bude s oříškovými zásobami veverek, to už prozradí knížka Dřevníček.
Autorka Tereza Penková rozhodně není v tvorbě pro děti žádným nováčkem, byla například jednou ze scenáristek dětského pořadu Studio kamarád. Vtipný a veselý příběh o nezbedném skřítkovi je však jejím prvním samostatným knižním dítětem. Síly spojila se slovenskou výtvarnicí a animátorkou Lenkou Ivančíkovou, která Dřevníčkův svět zhmotnila v nádherných a něžných ilustracích.
Otevřete zeširoka oči i mysl a vstupte s Dřevníčkem do křehkého lesního království fantazie, kde stejně jako jinde potřebujete dobré přátele po boku, odvahu prožít pořádné dobrodružství a velkou dávku důvtipu pro řešení nečekaných situací. Hledáte-li nové a neokoukané příběhy pro čtení se svými dětmi, bez váhání pozvěte domů skřítka Dřevníčka. Příběh zaujme malé nečtenáře, ale i větší děti, které už mohou také samostatně číst rodičům. A na konci každé kapitoly je od autorek čeká zajímavá otázka k zamyšlení.
Helena Herynková
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