Skotské romantické svátky

Vánoce, jmelí, ozdoby a láska. Láska ztracená i nalezená, láska, kterou chce každý. Oslavte knižní Vánoce ve skotské vesničce (i když recenze přichází až mezi svátky).

Holliday miluje Vánoce, bohatou výzdobu a symboliku, kterou svátky přinášejí. V resortu Christmas Village zažila krásné časy a nyní tam dokonce bydlí, aby si mohla užívat krásu Vánoc po celý rok, i se všemi návštěvníky. Zároveň ale skrývá velkou bolest a neštěstí, které ji potkalo. Když se dozví, že vesnička se bude prodávat, je zdrcena a připravena ukázat potenciálnímu kupci, že musí nechat vše tak, jak nyní běží. Damon již v Christmas Village také byl, ale bohužel tu nic pěkného nezažil. Kvůli tomu Vánoce a všechno zuřivé slavení nesnáší. Je odhodlán resort koupit, zavřít a přestavět na luxusní hotel, aby svoje nešťastné vzpomínky na toto místo mohl hodně hluboko pohřbít. To se ale nikomu z místních nezamlouvá, proto Holliday společně s dalšími zaměstnanci vymyslí lest, aby Damon nemohl z Christmas Village odjet. A během té doby jej plánuje ohromit nádherou svátečních tradic a neskutečně krásnou myšlenkou resortu. Jestli se jí to povede, aniž by sama sebe zničila, nebo ještě hůř, bezhlavě se do něj zamilovala, to již prozradí román Vánoce ve skotské vesničce.

Prázdninový resort, v němž Vánoce nikdy nekončí, za okny sněhové závěje a k tomu dva lidé, kteří k sobě mají blízko, a přesto tak daleko. Kouzelná scenérie a dvě ztracená srdce jsou dokonalým jevištěm pro romantický příběh, u něhož zjihnete a zatoužíte po hrnku horkého kakaa se skořicí.

Číst Vánoce ve skotské vesničce je jako koukat na ten nejvánočnější film od Hallmarku, kde je potřeba zachránit malé městečko, bar, pekárničku, nebo nejlépe všechno, i s místními obyvateli. Ale, i přesto, že je příběh víceméně předvídatelný, stejně se do něj s obrovskou radostí rozplynete, abyste zjistili, jak se ti dva k sobě nakonec dostanou.

Vánoce ve skotské vesničce, autorky Donny Ashcroftové, jsou románem pro milovníky adventu, dobrých konců a toho, jak se svět během svátků umí nádherně zpomalit, pokud mu to dovolíte.