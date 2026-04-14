Roztřiďte svůj mentální chaos
v Mozek je řídící centrum našeho těla a do jisté míry má nad námi obrovskou moc. Neměli bychom se jím ale nechat převálcovat, nýbrž s ním spíš spolupracovat. Jak se stát vládcem vlastních myšlenek ukazuje nizozemský spisovatel Darius Foroux. Ve svých knihách ukazuje na osobní zkušenosti, ruku v ruce s praktickými radami, jak se poprat s prokrastinací, žít klidněji, nerozhodovat se pod tlakem či zlepšit svou produktivitu.
Kniha Mysli jasně! se věnuje tématu přehnaného přemýšlení, které je častěji ke škodě než k užitku. V době přehlcené informacemi je stále složitější udržet si čistou hlavu a nenechat se pohltit strachy, panikou a stresem. Naše mysl je totiž velmi často (vpravdě možná i většinu času) zaneprázdněná zbytečnostmi. Trápíme se věcmi, které mnohdy neovlivníme, či se dokonce vůbec nezakládají na pravdě. A toto je možné napravit a naučit se svými myšlenkami proplouvat méně přehlceně a chaoticky.
Darius Foroux se v krátkých a jasných kapitolách pokouší vysvětlit, jak se ve svém mozku vyznat. Naučíte se určit, co je důležité, co nechat odplout, kdy je čas na kruciální rozhodnutí či kdy raději vůbec nic nerozhodovat. Zjistíte, že když budete své splašené myšlenky lépe filtrovat, získáte v hlavě čas a prostor na otevření nových obzorů, budete se snadněji motivovat, možná se budete také méně strachovat (a panikařit z věcí, s nimiž nemáte šanci nic udělat).
Mysli jasně! samozřejmě není samozáchranná příručka, která vám okamžitě po přečtení změní život. Může se ale stát dobrým rádcem a parťákem ve chvílích, kdy si s vámi váš mozek bude potměšile zahrávat.
Helena Herynková
Nová dávka humoru z pera oblíbené autorky
Knihy autorky Miroslavy Salajkové už dávno našly místo v srdcích a knihovnách čtenářů. Nyní přichází s novou várkou povídek či povídkových fejetonů s názvem Nebijte nevěrníky.
Helena Herynková
Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou
Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.
Helena Herynková
Naučit se vidět na světě všechnu krásu
52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.
Helena Herynková
Dokonalé manželství neexistuje, ani když žijete dvě najednou
Dvě ženy a jeden muž, dva muži a jedna žena, k tomu nějaká ta sestra. Mohlo by to vypadat na divoký lechtivý román, ale Bigamie je pořádně napínavý thriller.
Helena Herynková
Životní příběhy modernistů spojené v jeden obraz
Picasso, Matisse, Modigliani, Braque, ale také Ďagilev, Isadora Duncan nebo okrajově Rousseau či Cézanne. To byli modernisté, průkopníci a snílci v umění, často vyvrhelové v životě. Nyní máte šanci poznat je všechny v jedné knize.
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Končí jedna etapa, říká majitel přívozu pod novým mostem. Josefína vyjede naposledy
Téměř dvacet let jeho Josefína vozila Pražany i turisty mezi Lihovarem a Zlíchovem. Lidé ji...
Novým předsedou jihočeské KDU-ČSL se stal poslanec František Talíř
Novým předsedou KDU-ČSL v Jihočeském kraji se stal poslanec František Talíř. Bývalý náměstek...
Dětský ombudsman: Děti v soukromém domově u Třebíče žily v nevhodných podmínkách
Děti v soukromém dětském domově v Budišově u Třebíče žily podle Kanceláře ombudsmana a dětského...
Zlínská nemocnice nabídne semináře o péči o nemocné v domácím prostředí
Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) začne opět nabízet semináře zaměřené na péči o nemocné v...
