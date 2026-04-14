Roztřiďte svůj mentální chaos

Denně nám myslí proběhnou tisíce a tisíce myšlenek. Ne všechny jsou ale tak zásadní, abychom se jimi měli hlouběji zaobírat. Naučte se svoje myšlenky třídit, rozpoznat a získejte nad nimi kontrolu s knihou Mysli jasně!.

v Mozek je řídící centrum našeho těla a do jisté míry má nad námi obrovskou moc. Neměli bychom se jím ale nechat převálcovat, nýbrž s ním spíš spolupracovat. Jak se stát vládcem vlastních myšlenek ukazuje nizozemský spisovatel Darius Foroux. Ve svých knihách ukazuje na osobní zkušenosti, ruku v ruce s praktickými radami, jak se poprat s prokrastinací, žít klidněji, nerozhodovat se pod tlakem či zlepšit svou produktivitu.

Kniha Mysli jasně! se věnuje tématu přehnaného přemýšlení, které je častěji ke škodě než k užitku. V době přehlcené informacemi je stále složitější udržet si čistou hlavu a nenechat se pohltit strachy, panikou a stresem. Naše mysl je totiž velmi často (vpravdě možná i většinu času) zaneprázdněná zbytečnostmi. Trápíme se věcmi, které mnohdy neovlivníme, či se dokonce vůbec nezakládají na pravdě. A toto je možné napravit a naučit se svými myšlenkami proplouvat méně přehlceně a chaoticky.

(z archivu autorky článku)

Darius Foroux se v krátkých a jasných kapitolách pokouší vysvětlit, jak se ve svém mozku vyznat. Naučíte se určit, co je důležité, co nechat odplout, kdy je čas na kruciální rozhodnutí či kdy raději vůbec nic nerozhodovat. Zjistíte, že když budete své splašené myšlenky lépe filtrovat, získáte v hlavě čas a prostor na otevření nových obzorů, budete se snadněji motivovat, možná se budete také méně strachovat (a panikařit z věcí, s nimiž nemáte šanci nic udělat).

Mysli jasně! samozřejmě není samozáchranná příručka, která vám okamžitě po přečtení změní život. Může se ale stát dobrým rádcem a parťákem ve chvílích, kdy si s vámi váš mozek bude potměšile zahrávat.

Autor: Helena Herynková | úterý 14.4.2026 11:00 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Helena Herynková

  • Počet článků 224
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 253x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

