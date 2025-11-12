Román o naději, lásce a víře

Příběh o tragédii, ztrátě, ale také obrovské naději, návratech a víře, že všechno špatné se může v dobré obrátit. Zjistěte, co se může přihodit, Když kvete wiliwili.

Když kvete wiliwili, tak koušou žraloci. Tak zní havajské přísloví, varující před nebezpečím, které se skrývá pod povrchem. Také prý může symbolizovat osudové či nebezpečné období v životě. K takovému okamžiku dojde v životě Davida Vronského ve chvíli, kdy nad oceánem havaruje letadlo, na jehož palubě byla také Davidova milovaná manželka Helena.

Všechno vypadá beznadějně, zbývá jedině, aby se všichni nuceně smířili s bolestnou ztrátou a vyrovnali se s novou životní situací, tedy životem bez Heleny. David se však odmítá vzdát naděje a doufá v zázrak. Jestli se mu jeho víra vyplatí, to již prozradí český román Když kvete wiliwili.

Když kvete wiliwili je velmi silný a křehký příběh o ztrátách a opětovném nalezení, je vyprávěním o lásce, kouzelném milostném příběhu a také o tom, jak se může vyplatit nevzdat se ani poslední kapky naděje na návrat milovaného. Současný děj je protkán Davidovými vzpomínkami na minulost, a autor tak vytváří příjemný koktejl, v mnohém připomínající film Na křídlech vážky, který čtenáře jiskřivě a magicky vede až do napínavého rozuzlení.

(z archivu autorky článku)

Autorem nového českého románu je Vojtěch Bernatský, sportovní moderátor a autor šesti knih. Až napsáním Když kvete wiliwili se však pustil na nebezpečnou půdu románové tvorby, a nutno s radostí přiznat, že se mu tato odvaha vyplatila. Jeho příběh je čtivý, dobře ubíhá a u čtení si okusujete nehty, jak to celé dopadne. Jedinou zvláštností románu je autorův styl používání (nebo spíš nepřiznávání) přímé řeči, na což jsem si při čtení musela chvíli zvykat.

Ať už si havajské přísloví říká, co chce, Když kvete wiliwili potěší milovníky dobrých vyprávění a také ty, kteří rádi objevují nové české či ještě neokoukané autory.

Autor: Helena Herynková | středa 12.11.2025 14:00 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Helena Herynková

Objevte umění našich babiček v kostce, nebo spíš krabici

Krátký sloupek, polosloupek, žebrování, malé nopky, smyčkový vzor. Pokud nyní vůbec netušíte, o čem je řeč, tak vězte, že se jedná o techniky háčkování. Ponořte se do něj s přehlednou a zábavnou sadou Háčkované vzory.

8.11.2025 v 11:00 | Karma: 7,18 | Přečteno: 119x | Diskuse | Hobby

Helena Herynková

Švédská čokoládová pohádka

Náhlé rozhodnutí, které může změnit život, kouzelné městečko jako z pohádky a malá čokoládovna, která se stane skutečnou výzvou. Své dveře otevírá Altán s vůní čokolády.

5.11.2025 v 14:00 | Karma: 4,73 | Přečteno: 150x | Diskuse | Ona

Helena Herynková

Český horor světového formátu

Zážitkový zájezd do neznáma nebo snad podivná, až příliš reálná úniková hra? Uzel zla je nový český horor, který si zaručeně zaslouží diváckou pozornost.

1.11.2025 v 16:57 | Karma: 7,40 | Přečteno: 197x | Diskuse | Kultura

Helena Herynková

Panenka, která změnila svět

Zná ji celý svět, holčičky ji milují a také díky ní mohou být při hraní čímkoliv si jen přejí. Je vysoká jen 30 centimetrů, ale i tak dokázala dobýt svět. A jak se jmenuje? No, Říkejme jí Barbie.

30.10.2025 v 15:00 | Karma: 6,55 | Přečteno: 131x | Diskuse | Společnost

Helena Herynková

Slovenský vlk rozplétá sítě kanadské mafie

Staré hříchy a rány z minulosti se otevírají, aby zuřivě a násilně zaútočily obrovskou silou. Policejní vyšetřovatel Marek Wolf bude muset napnout všechny síly, aby tenhle případ vyřešil, ale i přežil. Své zuby cení slovenský Vlk.

29.10.2025 v 13:00 | Karma: 4,58 | Přečteno: 132x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Po srážce se zřítil ze srázu. Při nehodě autobusu v Peru zemřelo přes třicet lidí

Na jihu Peru se po srážce s kamionem zřítil autobus ze srázu
12. listopadu 2025  14:03

Nejméně 37 lidí zahynulo na jihu Peru v regionu Arequipa poté, co se autobus srazil s dodávkou a...

Přiznal jsem se kvůli dětem, uvedl Augustín u soudu s Dozimetrem

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
12. listopadu 2025,  aktualizováno  14:02

Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína trvala tři dny. Bývalý ekonomický...

Mezi nohama zachytila cizí ruku. Za osahávání ve vířivce dostal muž podmínku

V budějovickém bazénu už se mohou lidé naložit do vířivky. (20. 12. 2017)
12. listopadu 2025  14:01

Ve vířivce si podle obžaloby přisedl k cizí ženě a začal ji osahávat. Když záležitost oznámila...

Evropský štít demokracie. Nová iniciativa pomůže čelit vměšování a lžím Ruska

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (10. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno 

Evropská komise představila iniciativu nazvanou Evropský štít demokracie, prostřednictvím které...

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Helena Herynková

  • Počet článků 216
  • Celková karma 6,27
  • Průměrná čtenost 257x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.