Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou

Coco po čtyřicítce zjistila, že její manžel je nevěrník a měla by se zhroutit. Ona však chytila život za pačesy a s noblesou (a horou bláznivých událostí) oprášila svou zašlou spisovatelskou slávu, dala dohromady vztahy s rodiči, našla novou lásku a přivedla na svět dalšího potomka. O tom všem nám oblíbený britský autor Robert Bryndza zprávu přinesl. Letošní Vánoce však máte šanci zjistit, jak se Coco seznámila s Danielem (první manžel-nevěrník) a jaké byly jejich první Vánoce (no, nebyla by to ani Coco, kdyby byly šťastné a poklidné).
Ve druhé části knihy se dostáváme o pár let dál, kdy už jsou Coco s Danielem šťastně svoji a malý synek Rosencrantz si pod stromeček přeje jakousi nesehnatelnou hračku. Do lovu se musejí zapojit všichni, aby malému splnili toto nesplnitelné přání. A je jasné, že o eskapády, zádrhele a kopce humoru rozhodně nebude nouze. Budou to jednoduše Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.
Sérii o ztřeštěné Coco napsal Robert Bryndza mnohem dříve, než se stal jedním z nedostižných autorů thrillerů a detektivních románů. Neotřelý styl vyprávění (e-maily, deník) a skutečně nezapomenutelní hrdinové dělají ze série skvost, který si chcete uchovat v poličce na temné nebo sychravé dny, a pak si jím rozjasnit tvář.
Vtipná a potrhlá Coco zažívá ještě horší věci než Bridget Jonesová, a stejně se ze všeho umí s humorem dostat. Jestliže jste se s Coco Pinchardovou ještě nesetkali, mohou se Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové stát vaší první zastávkou. Počítejte však s tím, že pak zatoužíte sehnat si také zbytek humoristické série, abyste poznali všechny trampoty hlavní hrdinky.
Naučit se vidět na světě všechnu krásu
52 týdnů, 52 uměleckých děl, 52 možností strávit skvělý čas s dědečkem. Splněný sen pro mnohé, Mona však na konci očekává rozsudek, po tom krásném roce pravděpodobně oslepne. Ale ani to nemůže holčičce zkazit každotýdenní radost.
Dokonalé manželství neexistuje, ani když žijete dvě najednou
Dvě ženy a jeden muž, dva muži a jedna žena, k tomu nějaká ta sestra. Mohlo by to vypadat na divoký lechtivý román, ale Bigamie je pořádně napínavý thriller.
Životní příběhy modernistů spojené v jeden obraz
Picasso, Matisse, Modigliani, Braque, ale také Ďagilev, Isadora Duncan nebo okrajově Rousseau či Cézanne. To byli modernisté, průkopníci a snílci v umění, často vyvrhelové v životě. Nyní máte šanci poznat je všechny v jedné knize.
Příběh z dalekého Laponska, který se může stát adventním kalendářem
Tam, kde člověk může potkat tak maximálně soby nebo rosomáky, se klidně mohou rodit i velká kouzla. Příběh jedné holčičky, která se vydá na dalekou cestu, aby našla ztracenou maminku, vám učaruje a vaše děti si jej zamilují.
Příběh o hledání smyslu a lehkosti života
Člověk pořád někam spěchá, míří za něčím v budoucnosti a často u toho zapomíná žít teď a tady. Mnozí se neumějí zastavit, zamyslet a užít si banální krásy každodennosti, třeba nádhernou modrou barvu nebe.
