Prožijte bláznivé Vánoce s Coco Pinchardovou

Slavná spisovatelka, autorka divadelní revue a žena, které se po čtyřicítce obrátil život vzhůru nohama. Jaká ale Coco byla jako studentka a mladá matka? Prozradí nová kniha Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.

Coco po čtyřicítce zjistila, že její manžel je nevěrník a měla by se zhroutit. Ona však chytila život za pačesy a s noblesou (a horou bláznivých událostí) oprášila svou zašlou spisovatelskou slávu, dala dohromady vztahy s rodiči, našla novou lásku a přivedla na svět dalšího potomka. O tom všem nám oblíbený britský autor Robert Bryndza zprávu přinesl. Letošní Vánoce však máte šanci zjistit, jak se Coco seznámila s Danielem (první manžel-nevěrník) a jaké byly jejich první Vánoce (no, nebyla by to ani Coco, kdyby byly šťastné a poklidné).

Ve druhé části knihy se dostáváme o pár let dál, kdy už jsou Coco s Danielem šťastně svoji a malý synek Rosencrantz si pod stromeček přeje jakousi nesehnatelnou hračku. Do lovu se musejí zapojit všichni, aby malému splnili toto nesplnitelné přání. A je jasné, že o eskapády, zádrhele a kopce humoru rozhodně nebude nouze. Budou to jednoduše Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové.

(z archivu autorky článku)

Sérii o ztřeštěné Coco napsal Robert Bryndza mnohem dříve, než se stal jedním z nedostižných autorů thrillerů a detektivních románů. Neotřelý styl vyprávění (e-maily, deník) a skutečně nezapomenutelní hrdinové dělají ze série skvost, který si chcete uchovat v poličce na temné nebo sychravé dny, a pak si jím rozjasnit tvář.

Vtipná a potrhlá Coco zažívá ještě horší věci než Bridget Jonesová, a stejně se ze všeho umí s humorem dostat. Jestliže jste se s Coco Pinchardovou ještě nesetkali, mohou se Bláznivé Vánoce Coco Pinchardové stát vaší první zastávkou. Počítejte však s tím, že pak zatoužíte sehnat si také zbytek humoristické série, abyste poznali všechny trampoty hlavní hrdinky.

Autor: Helena Herynková | sobota 20.12.2025 11:00

Helena Herynková

  Počet článků 222
  Celková karma 5,28
  Průměrná čtenost 253x
Narodila jsem se a žiju v Praze, vystudovala jsem Obchodní akademii. Dvacet let jsem pracovala v oblasti knižního marketingu a PR. Od podzimu 2022 jsem přesídlila do bankovnictví, ale vášeň pro psaní a knihy mě rozhodně neopustila. Ve volném čase píši divadelní a knižní recenze, nebo glosy k současnému dění, a s chutí pěšky objevuji různá zákoutí krásné Prahy.

