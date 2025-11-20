Příběh z dalekého Laponska, který se může stát adventním kalendářem
Eliška Veselá je malá holka, ale je dost velká, aby už chodila do školy. V pokojíčku má hromady plyšáků, ale nejraději má svého Myšáka, s nímž se radí a sdílí s ním všechny starosti i radosti. Má maminku veterinářku, tatínka novináře, tetu letušku a moc touží po sourozenci. Svět se jí (a tatínkovi taky) zhroutí, když jim maminka oznámí, že na rok odjíždí do laponského města Rovaniemi, aby tam léčila a pozorovala nejrůznější severská zvířata.
Eliška nechápe, jak se může maminka sebrat a na rok jim zmizet ze života, a ještě víc nechápe, proč odjíždí do takové daleké země, kde se mluví jinakojazykem, je tam zima a žijí tam zvířata s divnými jmény. Když jí teta nabídne výlet pro rozveselení a na letišti Eliška s myšákem zjistí, že ve stejnou dobu odlétá letadlo také za maminkou do Laponska, neváhají ani minutu, zabalí se do kufru a vydají se na dobrodružnou výpravu k nalezení maminky. Jak celý příběh dopadne, to už prozradí krásná nová dětská knížka Kdo se ztratil v Laponsku.
Autorka a předkladatelka Markéta Hejkalová je známá svou láskou k Finsku, vlastními knihami, vynikajícími překlady finských autorů, ale také pořádáním oblíbeného knižního veletrhu v Havlíčkově Brodu. Musím přiznat, že jako s autorkou dětského příběhu se s ní setkávám poprvé. A doufám, že to není setkání poslední a autorka nás vezme ještě na spoustu dalších zábavných a dobrodružných výprav. Laskavý příběh doplňují kouzelné ilustrace slovenské ilustrátorky Petry Lukovicsové.
Kniha je navíc vhodným dárkem a zpříjemněním času čekání na Ježíška, protože je rozdělena přesně na 24 kapitol. Každou kapitolu si tedy s dětmi můžete přečíst jeden adventní večer, mezitím, co budete ochutnávat čokoládu z čokoládového adventního kalendáře.
Kdo se ztratil v Laponsku potěší malé milovníky dobrodružných a humorných příběhů, ale také jejich rodiče, kteří mohou s dětmi po jednotlivých kapitolách strávit chvilku každý adventní večer.
Helena Herynková
Příběh o hledání smyslu a lehkosti života
Člověk pořád někam spěchá, míří za něčím v budoucnosti a často u toho zapomíná žít teď a tady. Mnozí se neumějí zastavit, zamyslet a užít si banální krásy každodennosti, třeba nádhernou modrou barvu nebe.
Helena Herynková
Román o naději, lásce a víře
Příběh o tragédii, ztrátě, ale také obrovské naději, návratech a víře, že všechno špatné se může v dobré obrátit. Zjistěte, co se může přihodit, Když kvete wiliwili.
Helena Herynková
Objevte umění našich babiček v kostce, nebo spíš krabici
Krátký sloupek, polosloupek, žebrování, malé nopky, smyčkový vzor. Pokud nyní vůbec netušíte, o čem je řeč, tak vězte, že se jedná o techniky háčkování. Ponořte se do něj s přehlednou a zábavnou sadou Háčkované vzory.
Helena Herynková
Švédská čokoládová pohádka
Náhlé rozhodnutí, které může změnit život, kouzelné městečko jako z pohádky a malá čokoládovna, která se stane skutečnou výzvou. Své dveře otevírá Altán s vůní čokolády.
Helena Herynková
Český horor světového formátu
Zážitkový zájezd do neznáma nebo snad podivná, až příliš reálná úniková hra? Uzel zla je nový český horor, který si zaručeně zaslouží diváckou pozornost.
